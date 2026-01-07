Haaland sẵn sàng đại chiến Brazil, "vết sẹo" luân lưu ám ảnh tuyển Đức tại World Cup 2026 Erling Haaland háo hức trước vòng 1/8 World Cup 2026, trong khi nội bộ tuyển Đức và Hà Lan rúng động sau những thất bại cay đắng trước các đối thủ dưới cơ.

Vòng knock-out World Cup 2026 đang chứng kiến những thái cực đối lập: sự hưng phấn tột độ của những kẻ thách thức như Na Uy và nỗi đau tận cùng của các ông lớn châu Âu. Trong khi Erling Haaland đang tận hưởng hành trình lịch sử, bóng đá Đức lại đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin chưa từng có sau thất bại trên chấm luân lưu.

Erling Haaland và tâm thế không còn gì để mất trước Brazil

Sau khi trực tiếp ghi bàn thắng quyết định đưa Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà, Erling Haaland đang cho thấy một tâm lý cực kỳ thoải mái trước thềm cuộc đối đầu với ứng cử viên vô địch Brazil tại vòng 16 đội. Với Haaland, việc đưa một đội bóng như Na Uy tiến sâu tại World Cup đã là một kỳ tích, và trận đấu tới đơn giản là một phần thưởng.

"Việc đối đầu với Brazil ở vòng 16 đội là điều hoàn toàn điên rồ," Haaland chia sẻ với giới truyền thông. "Chúng tôi chỉ cần cảm thấy hạnh phúc và tự nhủ rằng đây là một hành trình tuyệt vời. Mọi thứ thực sự vượt ngoài mong đợi." Sự tự tin của tiền đạo thuộc biên chế Manchester City sẽ là vũ khí nguy hiểm nhất mà Na Uy mang đến để đối trọng với dàn sao Samba.

Erling Haaland sẵn sàng chạm trán Brazil. Ảnh: Getty Images

Bi kịch của tuyển Đức: Khi bản lĩnh thép tan biến

Trái ngược với sự hưng phấn của Haaland, tuyển Đức đang chìm trong bóng tối sau trận thua Paraguay. Đây không chỉ là một thất bại về mặt tỷ số, mà còn là sự sụp đổ của một biểu tượng. Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup, "Die Mannschaft" thất bại trong một loạt sút luân lưu – nơi vốn được coi là lãnh địa bất khả xâm phạm của họ.

Đáng chú ý, tờ Bild vừa tiết lộ một thông tin gây sốc về sự thiếu bản lĩnh của các ngôi sao hiện tại. Khi trận đấu bước sang quả sút thứ sáu đầy áp lực, có tới bốn cầu thủ bao gồm Leon Goretzka, Waldemar Anton, Nathaniel Brown và Malick Thiaw đã đồng loạt từ chối thực hiện trọng trách. Hình ảnh những ngôi sao hàng đầu ngần ngại trước chấm 11m đã phơi bày sự đứt gãy về tinh thần chiến đấu của bóng đá Đức thời điểm này.

Nhiều cầu thủ tuyển Đức không dám đá luân lưu. Ảnh: Getty Images

Nỗi đau Nhật Bản và dấu hỏi cho HLV Moriyasu

Tại một diễn biến khác, Brazil đã cho thấy bản lĩnh của một quân vương khi ngược dòng hạ gục Nhật Bản với tỷ số 2-1. Bàn thắng ở phút 90+5' của Gabriel Martinelli không chỉ tiễn "Samurai Xanh" về nước mà còn châm ngòi cho một làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào HLV Hajime Moriyasu.

Dù Daizen Maeda đã đăng tâm thư xin lỗi đầy xúc động trên mạng xã hội X, truyền thông Nhật Bản vẫn không buông tha cho ban huấn luyện. Tờ Nikkan Sports khẳng định chiến thuật của ông Moriyasu đã hoàn toàn thất bại và đội tuyển thậm chí còn thể hiện tệ hơn so với kỳ World Cup cách đây bốn năm. Sự thiếu linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu khi đã có lợi thế dẫn bàn là điểm yếu chí tử khiến đại diện châu Á phải trả giá đắt.

Cơn lốc màu da cam tan tác trước Morocco

Hà Lan cũng gia nhập danh sách những đội bóng lớn gây thất vọng khi để thua Morocco trên chấm luân lưu tại vòng 32 đội. Cựu danh thủ Rafael van der Vaart đã không giấu nổi sự giận dữ khi chứng kế màn trình diễn của đội nhà. Ông chỉ trích trực diện những quyết định thay đổi nhân sự khó hiểu của HLV Ronald Koeman.

"Tôi thực sự chẳng hiểu cái quái gì cả," Van der Vaart gay gắt. "Bạn có một bảng đấu khó khăn và vượt qua nó êm đẹp, ghi 5 bàn vào lưới Thụy Điển, rồi đột nhiên bạn làm mọi thứ hoàn toàn khác biệt khi đấu với Morocco?" Sự thiếu ổn định và những thử nghiệm sai thời điểm đã khiến Hà Lan phải dừng bước sớm, để lại một dấu hỏi lớn về tương lai của bóng đá xứ sở hoa Tulip.