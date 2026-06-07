Haaland tỏa sáng phút bù giờ, Brazil bị loại cay đắng ở vòng 1/8 Haaland lập cú đúp trong 2 phút cuối giúp Na Uy thắng Brazil 2-1 ngay tại MetLife Stadium, qua đó giành quyền vào tứ kết World Cup. Bàn danh dự của Neymar ở phút 90 không thể cứu Brazil khỏi việc dừng bước tại vòng 1/8.

Brazil 1 - 2 Na Uy Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Brazil tiếp đón Na Uy.

13' Na Uy lấn lướt nhưng chưa tạo dứt điểm Bước sang phút 13, Na Uy đang là đội chủ động cầm nhịp trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng 30% - 70% nghiêng hẳn về phía họ, đồng thời hơn Brazil về phạt góc 0-1. Dù vậy cả hai đội vẫn chưa có nổi một cú dứt điểm nào, thế trận mới chỉ dừng ở mức thăm dò lẫn nhau.

14' Bruno Guimaraes đá hỏng 11m, Brazil bỏ lỡ cơ hội vàng Phút 14, Bruno Guimaraes bước lên chấm 11m nhưng không thể đánh bại thủ môn Na Uy, cơ hội mở tỷ số của Brazil trôi qua đáng tiếc. Trận đấu vẫn đang là thế trận cân bằng khi bảng tỷ số giữ nguyên 0-0 , dù Brazil đang lép vế hơn về quyền kiểm soát bóng.

25' Na Uy áp đảo thế trận, Brazil chưa nguy hiểm Bước sang phút 25, Na Uy đang lấn lướt hoàn toàn với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 28% - 72% , đồng thời chiếm ưu thế cả về phạt góc lẫn số pha cứu thua với các chỉ số 0-1 . Dù vậy hàng công đội bóng Bắc Âu vẫn thiếu sắc bén khi dứt điểm trúng đích chỉ đạt 1-0 , trong khi Brazil lùi sâu chống đỡ và chưa tạo được pha dứt điểm nào đáng chú ý.

37' Na Uy lùi sâu, Brazil vờn bóng vô hại Bước sang phút 37, Brazil vẫn cầm bóng áp đảo với tỷ lệ 30% - 70%, nhưng lối chơi thiếu sắc bén khi chỉ tung ra dứt điểm 3 - 0 mà trúng đích vỏn vẹn 1 - 0. Na Uy chấp nhận lùi thấp phòng ngự, chưa từng có quả phạt góc nào nhưng vẫn giữ khung thành sạch bong, còn hai bên vẫn hòa 0 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Na Uy tung Bobb vào sân từ đầu hiệp hai Ngay khi hiệp hai bắt đầu, HLV Na Uy tung O. Bobb vào sân thay A. Sorloth, thêm sức sống mới cho hàng công. Sau hiệp một bế tắc với tỷ số 0-0 và cú sút phạt đền hỏng ăn ở phút 14, sự thay đổi này được kỳ vọng giúp Na Uy cải thiện hiệu suất tấn công vốn đang lép vế cả về cầm bóng lẫn phạt góc trước Brazil.

46' Na Uy thay người ngay đầu hiệp hai Bước sang phút 46, HLV Na Uy tung A. Schjelderup vào sân thay A. Nusa , một sự điều chỉnh sớm nhằm tìm thêm sinh khí cho hàng công. Tỷ số vẫn đang là 0-0, và Na Uy hẳn muốn có thêm đột biến sau khi đã bỏ lỡ quả phạt đền ở phút 14.

49' Na Uy lấn lướt, Brazil rình rập phản công Bước sang hiệp hai, Na Uy vẫn nắm thế chủ động rõ rệt với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 35% - 65% và hơn hẳn về phạt góc 1-3 , dù Brazil mới là đội tung ra nhiều cú dứt điểm hơn với tỷ số 8-4 . Tỷ số 0-0 vẫn được giữ nguyên đến phút 49, khi cả hai bên đều có 2 pha dứt điểm trúng đích và số lần cứu thua ngang bằng nhau 2-2 .

58' Endrick vào sân, Brazil tăng tốc tìm bàn mở tỷ số Phút 58, HLV Brazil tung Endrick vào sân thay M. Cunha khi tỷ số vẫn đang là 0-0 trước Na Uy. Sự thay đổi này được kỳ vọng thổi thêm sức sống cho hàng công Brazil, vốn đang nhỉnh hơn về dứt điểm nhưng vẫn chưa thể tận dụng để chọc thủng lưới đối phương.

61' Na Uy áp đảo bóng, Brazil chờ phản công Bước sang phút 61, Na Uy vẫn là đội kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 34% - 66% và hơn về phạt góc 2 - 3 , nhưng Brazil mới là đội tạo ra nhiều nguy hiểm hơn khi dứt điểm nhiều hơn 8 - 5 . Tỷ số vẫn đang là 0-0, hai đội hòa nhau cả về số cú sút trúng đích lẫn số pha cứu thua, cho thấy cuộc đấu vẫn rất cân bằng dù thế trận nghiêng hẳn về phía đội khách.

63' Na Uy xoay người, Ryerson rời sân giữa hiệp hai Phút 63, HLV Na Uy tung Aursnes vào sân thay Ryerson trong bối cảnh trận đấu vẫn đang hòa 0-0 với Brazil. Sự thay đổi diễn ra ở thời điểm thế trận khá cân bằng, khi Na Uy vẫn đang chịu sức ép lớn về thời lượng kiểm soát bóng nhưng lại nhỉnh hơn về số cú dứt điểm.

67' Neymar vào sân, Brazil tăng tốc tìm bàn mở tỷ số Phút 67, HLV Brazil tung Neymar vào sân thay G. Martinelli với tỷ số vẫn đang là 0-0 trước Na Uy. Sau pha hỏng phạt đền ở phút 14 và thế trận lép vế cầm bóng, sự xuất hiện của Neymar được kỳ vọng tạo đột biến ở vòng 1/8 vốn không chấp nhận kết quả hòa nếu kéo dài.

67' Brazil xoay người, Danilo Santos vào sân Phút 67, HLV Brazil tung Danilo Santos vào sân thay Rayan khi tỷ số vẫn đang là 0-0 với Na Uy. Sau quả phạt đền hỏng ăn ở phút 14, Brazil cầm bóng ít hơn hẳn (32% so với 68%) nên sự thay đổi này có thể nhằm tăng thêm sức sống cho hàng công.

73' Na Uy lấn lướt nhưng Brazil dứt điểm sắc hơn Bước sang phút 73, Na Uy vẫn cầm nhịp trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo 68% so với 32% của Brazil, nhưng chính đội bóng Nam Mỹ mới là bên dứt điểm nhiều hơn với 11-6 , dù số cú trúng đích chỉ nhỉnh hơn đôi chút 3-2 . Hai đội vẫn đang hòa 0-0, và hàng phòng ngự Na Uy tỏ ra chắc chắn hơn khi có 3 pha cứu thua so với 2 của đối phương.

79' Brazil xoay người tuyến giữa ở phút 79 Phút 79, Ederson được tung vào sân thay Bruno Guimaraes ở tuyến giữa Brazil. Sự thay đổi này diễn ra khi trận đấu ở vòng 1/8 World Cup vẫn còn nhiều thứ để phân định, đặc biệt sau tình huống hỏng phạt đền đáng tiếc ở phút 14.

79' Haaland phá vỡ thế bế tắc cho Na Uy Phút 79, E. Haaland không bỏ lỡ cơ hội từ đường kiến tạo của A. Schjelderup, ấn định tỷ số 0-1 nghiêng về Na Uy. Bàn thắng đến dù Brazil áp đảo thế trận với 69% cầm bóng và nhỉnh hơn về dứt điểm trúng đích 4-3, cho thấy sự tỉnh táo và hiệu quả của các học trò HLV Na Uy trong những tình huống quyết định.

85' Brazil hối hả tìm bàn gỡ trong vô vọng Bước sang phút 85, Na Uy vẫn đang bảo toàn cách biệt mong manh dù chỉ cầm bóng vỏn vẹn 31% so với 69% của đối thủ. Brazil tung ra tới 11 cú dứt điểm nhưng chỉ 3 lần đi trúng đích, trong khi hàng thủ Na Uy vẫn kiên cường với 3 pha cứu thua và 4 quả phạt góc phòng ngự chắc chắn.

90' Haaland ấn định 0-2 phút bù giờ Phút 90, Haaland băng vào dứt điểm sau đường kiến tạo của Schjelderup, đóng đinh tỷ số 0-2 cho Na Uy ngay tại MetLife Stadium. Chỉ 11 phút sau bàn mở tỷ số, đại diện Bắc Âu đã nhân đôi cách biệt, khiến cơn ác mộng của Brazil thêm trọn vẹn dù trước đó từng bỏ lỡ phạt đền ở phút 14.

90+5' Na Uy tranh thủ đảo quân những phút cuối Phút 90+5, Ostigard được tung vào sân thay Wolfe khi Na Uy đang dẫn 0-2 trước đối thủ. Một sự thay đổi mang tính giữ nhịp hơn là chiến thuật, khi thầy trò Na Uy chỉ còn chờ tiếng còi mãn cuộc sau khoảnh khắc tỏa sáng ở phút 79 và 90.

90+6' Neymar nhận thẻ vàng phút bù giờ Phút 90+6, Neymar phải nhận thẻ vàng khi Brazil đang chìm trong thất vọng với tỷ số 0-2 trước Na Uy. Một pha xử lý nóng vội đúng lúc trận đấu sắp khép lại, phản ánh đúng tâm lý bế tắc của đại diện Nam Mỹ trong hiệp hai.

90+10' Neymar cứu vãn danh dự cho Brazil từ chấm 11m Phút 90+10, Neymar bước lên chấm phạt đền và không mắc sai lầm, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Brazil ở những giây bù giờ cuối cùng. Bàn thắng đến ngay sau khi ngôi sao này vừa nhận thẻ vàng, nhưng liệu có đủ thời gian để Brazil tìm kiếm thêm một bàn gỡ nữa hay không vẫn còn là dấu hỏi.

KT Kết thúc: Brazil 1-2 Na Uy Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 05:04 06/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 02:30 06/07/2026

Đội hình chính thức

Brazil

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Carlo Ancelotti

Đội hình xuất phát:

1. Alisson (G)

13. Danilo (D)

4. Marquinhos (D)

3. Gabriel Magalhães (D)

16. Douglas Santos (D)

26. Rayan (M)

8. Bruno Guimarães (M)

5. Casemiro (M)

22. Gabriel Martinelli (M)

9. Matheus Cunha (F)

7. Vinícius Júnior (F)

Dự bị:

12. Weverton

23. Ederson

6. Alex Sandro

14. Bremer

15. Léo Pereira

24. Roger Ibañez

2. Éderson

17. Fabinho

18. Danilo Santos

11. Raphinha

21. Luiz Henrique

10. Neymar

19. Endrick

25. Igor Thiago

Na Uy

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Stale Solbakken

Đội hình xuất phát:

1. Ørjan Nyland (G)

26. Julian Ryerson (D)

3. Kristoffer Ajer (D)

17. Torbjørn Heggem (D)

5. David Møller Wolfe (D)

10. Martin Ødegaard (M)

8. Sander Berge (M)

6. Patrick Berg (M)

7. Alexander Sørloth (F)

9. Erling Haaland (F)

20. Antonio Nusa (F)

Dự bị:

12. Sander Tangvik

13. Egil Selvik

4. Leo Østigård

15. Fredrik André Bjørkan

24. Sondre Langås

25. Henrik Sælebakke Falchener

2. Morten Thorsby

14. Fredrik Aursnes

18. Kristian Thorstvedt

19. Thelo Aasgaard

21. Andreas Schjelderup

22. Oscar Bobb

23. Jens Petter Hauge

11. Jørgen Strand Larsen

Brazil và Na Uy sẽ đối đầu trong trận đấu vòng 1/8 World Cup, diễn ra lúc 03h00 ngày 06/07/2026 trên sân MetLife Stadium. Đây là sân vận động trung lập, không đội nào giữ vai trò chủ nhà, đồng nghĩa cả hai sẽ bước vào trận đấu với xuất phát điểm ngang bằng về mặt sân bãi.

Tính chất loại trực tiếp khiến trận đấu này mang áp lực đặc biệt: chỉ có kết quả thắng mới giúp một đội tiến vào vòng tiếp theo, trong khi đội thua cuộc sẽ phải dừng bước ngay lập tức. Không còn khái niệm bảng xếp hạng hay tích lũy điểm số, mọi toan tính chiến thuật đều phải hướng đến một mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng trong 90 phút, hoặc xa hơn nếu cần đến hiệp phụ.

Phong độ Brazil đang lên

Về mặt phong độ, Brazil đang cho thấy sự ổn định đáng chú ý khi bất bại trong 4 trận gần nhất, với chuỗi kết quả hòa 1 trận và thắng 3 trận liên tiếp trước đó. Xu hướng này phản ánh một đội bóng đang tìm lại nhịp điệu thi đấu tốt vào đúng thời điểm quan trọng của giải đấu, khi vòng loại trực tiếp đòi hỏi sự chắc chắn và bản lĩnh cao hơn hẳn so với vòng bảng.

Chuỗi ba trận thắng liên tiếp trước khi có kết quả hòa gần nhất cho thấy Brazil sở hữu nền tảng phong độ tương đối vững, đủ để tự tin bước vào một trận đấu mang tính chất quyết định như thế này.

Na Uy với mạch thắng ấn tượng

Ở phía đối diện, Na Uy cũng không hề kém cạnh về mặt tinh thần thi đấu. Đội bóng Bắc Âu có 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất, chỉ để thua đúng một trận nằm giữa hai giai đoạn thắng lợi liên tiếp. Đây là tín hiệu cho thấy Na Uy đang duy trì được sự ổn định tương đối, dù có một khoảng lùi tạm thời.

Việc nhanh chóng lấy lại mạch thắng sau trận thua nói trên chứng tỏ khả năng phục hồi tâm lý tốt của đội bóng này, một yếu tố quan trọng khi bước vào những trận đấu loại trực tiếp căng thẳng và không cho phép sai lầm.

Yếu tố quyết định trận đấu

Với việc cả hai đội đều đang có phong độ khá tích cực trong giai đoạn gần đây, trận đấu tại MetLife Stadium hứa hẹn sẽ diễn ra giằng co và khó lường. Brazil sở hữu sự ổn định với chuỗi trận bất bại, trong khi Na Uy lại thể hiện được bản lĩnh bật dậy sau thất bại để lấy lại mạch thắng.

Trong bối cảnh không còn dư địa cho sai lầm ở vòng đấu loại trực tiếp, tâm lý thi đấu và khả năng tận dụng cơ hội nhiều khả năng sẽ là yếu tố phân định thắng thua, hơn là sự chênh lệch về đẳng cấp hay lịch sử thành tích. Cả hai đội đều có lý do để tin vào khả năng đi tiếp của mình, và đây hứa hẹn là một trong những cuộc đối đầu đáng theo dõi ở vòng 1/8 World Cup.

Phong độ gần đây của Brazil

30/06/2026: Brazil 2-1 Nhật Bản (Thắng)

25/06/2026: Scotland 0-3 Brazil (Thắng)

20/06/2026: Brazil 3-0 Haiti (Thắng)

14/06/2026: Brazil 1-1 Maroc (Hòa)

07/06/2026: Brazil 2-1 Ai Cập (Thắng)

Phong độ gần đây của Na Uy

01/07/2026: Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy (Thắng)

27/06/2026: Na Uy 1-4 Pháp (Thua)

23/06/2026: Na Uy 3-2 Senegal (Thắng)

17/06/2026: Iraq 1-4 Na Uy (Thắng)

08/06/2026: Maroc 1-1 Na Uy (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Brazil 1 7 WWWD

Phong độ và thống kê đội

Brazil

Phong độ 5 trận gần nhất: DWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 3

Hòa: 1

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 9 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Na Uy

Phong độ 5 trận gần nhất: WWLW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 3

Hòa: 0

Thua: 1

Bàn thắng:

Ghi được: 10 bàn (TB: 2.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 8 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Brazil

Raphinha: Hamstring Muscle Injury (Missing Fixture)

Lucas Paquetá: Hamstring Muscle Injury (Missing Fixture)

Norway: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Brazil

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Brazil thắng: 35%

Hòa: 35%

Na Uy thắng: 30%

Dự đoán bàn thắng:

Brazil: -2.5 bàn

Na Uy: -3.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Brazil or draw