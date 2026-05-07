HAGL kích hoạt ngoại binh Brazil, Indonesia hạ quyết tâm vô địch AFF Cup 2026 Hoàng Anh Gia Lai chính thức sở hữu tiền vệ đa năng Wendel Jr từ Brazil, trong khi bóng đá Indonesia đặt mục tiêu tối thượng là lần đầu tiên lên ngôi tại đấu trường ASEAN Cup 2026.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam và khu vực đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ. Trong khi các câu lạc bộ tại V.League tích cực bổ sung nhân sự chất lượng cao, các đội tuyển quốc gia cũng bắt đầu lộ diện những gương mặt triển vọng cho các mục tiêu dài hạn.

HAGL đón "vũ khí đa năng" từ Brazil

Hoàng Anh Gia Lai vừa chính thức hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng tiền vệ Wendel Rosas Nogueira Junior từ Brazil. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm gia tăng sức mạnh đội hình cho mùa giải quốc nội sắp khởi tranh. CLB Confianca đã xác nhận đồng ý với mức phí chuyển nhượng và tạo điều kiện để cầu thủ này gia nhập đội bóng phố núi.

Wendel là tân binh đáng để HAGL kỳ vọng. Ảnh: CLB Confianca.

Wendel Jr sở hữu chiều cao 1m80 cùng hình thể lý tưởng. Đáng chú ý, bên cạnh vị trí sở trường là tiền vệ tấn công, cầu thủ này còn có khả năng thi đấu linh hoạt trong vai trò tiền đạo cắm và tiền đạo lùi. Sự đa năng này được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều phương án tấn công đột phá cho ban huấn luyện HAGL trong bối cảnh đội bóng cần sự tươi mới trên hàng công.

Sóng ngầm trên thị trường chuyển nhượng nội địa

Không chỉ HAGL, các đội bóng khác cũng đang chạy đua vũ trang. Đồng Nai vừa công bố 4 tân binh chất lượng gồm Bùi Tiến Dụng, Phạm Văn Phong, Nguyễn Văn Đức và Phan Văn Hiếu để chuẩn bị cho V.League mùa giải 2026/27. Đây đều là những cái tên dày dạn kinh nghiệm, hứa hẹn giúp đội bóng này cải thiện vị thế.

Tại khu vực phía Bắc, CLB Ninh Bình tiếp tục gây chú ý khi nhiều khả năng đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ trẻ Hà Châu Phi. Hậu vệ sinh năm 2003 dự kiến sẽ chia tay đội bóng xứ Thanh để chuyển sang khoác áo đội bóng cố đô Ninh Bình. Thương vụ này được cho là đã hoàn tất các điều khoản cốt lõi và chỉ chờ thời điểm công bố chính thức.

Tham vọng của Indonesia và làn gió mới tại ĐT Việt Nam

Ở cấp độ khu vực, Indonesia đang bày tỏ tham vọng cực lớn. Ông Sumardji, Chủ tịch Ủy ban đội tuyển quốc gia Indonesia, khẳng định mục tiêu vô địch ASEAN Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman. Ông nhấn mạnh rằng năm 2026 là thời điểm thích hợp để bóng đá xứ vạn đảo lần đầu tiên trải nghiệm niềm hạnh phúc lên ngôi vô địch khu vực.

Ông Sumardji đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2026. Ảnh: PSSI.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đang tích cực tập huấn tại Hàn Quốc. Điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt. Ở tuổi 19, cầu thủ thuộc biên chế HAGL là gương mặt trẻ nhất đội hình nhưng lại sở hữu chiều cao cực kỳ ấn tượng 1m96. Quang Kiệt bày tỏ sự bất ngờ và hạnh phúc khi được trao cơ hội, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để học hỏi từ các đàn anh.

Bên cạnh đó, tiền vệ Nguyễn Hai Long cũng thể hiện quyết tâm cao độ. Anh khẳng định toàn đội đang có tinh thần tốt và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các cầu thủ nhập tịch để giữ vững vị trí và cống hiến cho màu cờ sắc áo của đội tuyển quốc gia.