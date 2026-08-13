Hai lần bị dẫn bàn, Víkingur Reykjavík vẫn ngược dòng hạ Thun 3-2
Dù hai lần vượt lên dẫn trước nhờ Fehr và Labeau, Thun vẫn trắng tay rời sân Víkingsvöllur khi Víkingur Reykjavík thi đấu quật khởi để ngược dòng thắng 3-2 chung cuộc.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Víkingur Reykjavík tiếp đón Thun.
- 5'Thẻ vàng sớm cho Gylfi Sigurdsson
Ngay ở phút 5, Gylfi Sigurdsson đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống can thiệp quyết liệt. Trận đấu giữa Víkingur Reykjavík và Thun đang diễn ra khá căng thẳng ngay từ những phút đầu khi tỷ số là 0-0.
- 10'Fabio Fehr mở tỷ số sớm cho Thun
Phút 10, Fabio Fehr dứt điểm chính xác từ đường chuyền dọn cỗ của Nils Reichmuth, mở tỷ số 0-1 cho Thun. Bàn thắng sớm giúp đội khách vươn lên dẫn trước dù Víkingur Reykjavík là những người nắm tỷ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn từ đầu trận.
- 12'Thun nắm lợi thế sớm nhờ sự hiệu quả
Sau 12 phút thi đấu, Thun đang nắm lợi thế với tỷ số 0 - 1 nhờ khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn. Dù Víkingur Reykjavík nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 52 - 48, đội chủ nhà vẫn chưa thể tung ra cú dứt điểm nào, trong khi đối thủ đã có 0 - 2 lần hãm thành (trúng đích 0 - 1).
- 16'Gylfi Sigurdsson gỡ hòa 1-1 cho Víkingur Reykjavík
Phút 16, Gylfi Sigurdsson tỏa sáng đúng lúc để san bằng tỷ số cho Víkingur Reykjavík. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 giúp trận đấu trở lại vạch xuất phát chỉ ít phút sau khi Thun mở tỷ số.
- 24'Thun tỏ ra sắc bén dù cầm bóng ít hơn
Tốc độ trận đấu được đẩy lên khá cao sau 24 phút bóng lăn khi hai đội đang tạm hòa 1-1. Dù Víkingur Reykjavík nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 53 - 47, Thun mới là bên tạo ra nhiều sóng gió hơn với chỉ số dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 3).
- 35'Brighton Labeau lập công, Thun tái lập thế dẫn bàn 1-2
Phút 35, xuất phát từ tình huống phạt góc, Nils Reichmuth dọn cỗ để Brighton Labeau dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 1-2 cho Thun. Bàn thắng quan trọng này giúp Thun một lần nữa vượt lên dẫn trước Víkingur Reykjavík ngay trong hiệp một.
- 36'Thun chơi sắc bén và duy trì thế dẫn bàn
Đến phút 36, dù tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng 51-49 nghiêng về Víkingur Reykjavík, Thun lại tỏ ra hiệu quả hơn hẳn trong các đợt tấn công. Đội khách áp đảo về số cú dứt điểm 3-8 (trúng đích 2-4) để tiếp tục nắm lợi thế với tỷ số 1-2.
- 38'Thórdarson gỡ hòa 2-2 cho Víkingur Reykjavík
Phút 38, từ đường kiến tạo của Karl Fridleifur Gunnarsson, Stígur Thórdarson tung cú dứt điểm chính xác đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tỷ số được nâng lên 2-2 cho Víkingur Reykjavík sau màn rượt đuổi kịch tính chỉ ít phút sau khi đối thủ vươn lên dẫn trước.
- 42'Michael Heule nhận thẻ vàng ở phút 42
Phút 42, Michael Heule phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra vô cùng sôi nổi với màn rượt đuổi tỷ số 2-2 hấp dẫn ngay trong hiệp một.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 47'Oliver Ekroth nhận thẻ vàng đầu hiệp hai
Phút 47, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Oliver Ekroth sau một tình huống phạm lỗi ở đầu hiệp hai. Màn so tài giữa Víkingur Reykjavík và Thun tiếp tục diễn ra vô cùng căng thẳng trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 2-2.
- 47'Thẻ vàng cho Marc Gutbub ngay đầu hiệp hai
Phút 47, Marc Gutbub phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra vô cùng sức nóng khi tỷ số đang là 2-2 và trọng tài liên tục phải rút thẻ để hạ nhiệt những cái đầu nóng trên sân.
- 49'Thế trận cân bằng, Thun nhỉnh hơn về cơ hội
Bước sang phút 49, thế trận giữa Víkingur Reykjavík và Thun vẫn diễn ra vô cùng giằng co với tỷ số hòa 2 - 2. Dù Víkingur Reykjavík nhỉnh hơn về chỉ số cầm bóng 52 - 48, Thun lại tỏ ra chủ động hơn ở khâu hãm thành với tổng số lần dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 3 - 4).
- 55'Ingimundarson tỏa sáng, Víkingur Reykjavík vượt lên dẫn 3-2
Phút 55, Valdimar Thór Ingimundarson ghi bàn thắng quan trọng giúp Víkingur Reykjavík chính thức vượt lên dẫn 3-2. Đội chủ nhà đã vươn lên nắm thế chủ động sau màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính với Thun.
- 58'Valdimar Thór Ingimundarson bị phạt thẻ vàng
Phút 58, Valdimar Thór Ingimundarson phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Sức nóng của trận đấu tiếp tục gia tăng ngay sau khi Víkingur Reykjavík vượt lên dẫn Thun 3-2.
- 61'Jan Bamert nhận thẻ vàng ở phút 61
Phút 61, Jan Bamert bên phía Thun phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đội nhà đang bị Víkingur Reykjavík dẫn 3-2, những án phạt cá nhân thế này càng làm gia tăng sức ép lên hàng thủ của Thun.
- 61'Víkingur Reykjavík duy trì lợi thế trong thế trận giằng co
Bước sang phút 61, Víkingur Reykjavík vẫn đang bảo vệ thành công lợi thế dẫn 3 - 2 trước Thun trong thế trận đôi công cởi mở. Dù nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng 53 - 47, họ vẫn phải chịu sức ép khá lớn khi Thun nhỉnh hơn về số cú dứt điểm (7 - 8) cùng số quả phạt góc (1 - 3). Dẫu vậy, đội chủ nhà là những người hiệu quả hơn khi sở hữu 5 - 4 lần dứt điểm trúng đích.
- 63'Víkingur Reykjavík điều chỉnh nhân sự ở phút 63
Phút 63, Víkingur Reykjavík thực hiện sự thay đổi người khi Davíd Örn Atlason được tung vào sân thay cho Karl Fridleifur Gunnarsson. Trong thế trận đang dẫn trước 3-2 kịch tính, sự bổ sung này kỳ vọng sẽ mang lại nguồn năng lượng tươi mới giúp đội nhà bảo toàn lợi thế mong manh trước Thun.
- 63'Víkingur Reykjavík thay người nhằm bảo vệ lợi thế
Phút 63, Víkingur Reykjavík quyết định điều chỉnh lực lượng khi tung Nikolaj Hansen vào sân thay cho Aron Elís Thrándarson. Trong thế trận đang dẫn trước 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, đội chủ nhà rất cần những nhân tố mới để duy trì sự chủ động trước Thun.
- 66'Gunnar Vatnhamar nhận thẻ vàng ở phút 66
Phút 66, trọng tài rút ra tấm thẻ vàng dành cho Gunnar Vatnhamar. Trận đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng với liên tiếp các pha phạm lỗi từ hai đội, trong bối cảnh Víkingur Reykjavík đang tạm nắm lợi thế dẫn 3-2 trước Thun.
- 74'Thun dâng cao dứt điểm tìm bàn gỡ
Bước sang phút 74, Víkingur Reykjavík vẫn bảo vệ được lợi thế 3 - 2 dù Thun dâng cao đội hình nỗ lực tìm bàn gỡ. Đội khách nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm (7 - 10) cùng phạt góc (1 - 3), nhưng việc hai bên cùng có 5 - 5 lần dứt điểm trúng đích cho thấy đội chủ nhà vẫn đang kiểm soát tốt thế trận.
- 75'Víkingur Reykjavík đưa Dadi Berg Jónsson vào sân
Phút 75, Víkingur Reykjavík có sự thay đổi nhân sự khi Dadi Berg Jónsson được tung vào sân để thế chỗ cho Ármann Ingi Finnbogason. Trong bối cảnh đang dẫn Thun 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, sự bổ sung thể lực tươi mới này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng duy trì thế trận và bảo vệ lợi thế.
- 79'Thun đưa Nico Maier vào sân tìm bàn gỡ
Phút 79, Thun thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Nico Maier vào sân thế chỗ Nils Reichmuth. Trong thế bị dẫn 3-2, đội khách nỗ lực gia tăng sức ép với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối trận.
- 79'Fabio Saiz vào sân, Thun nỗ lực tìm bàn gỡ
Phút 79, Thun quyết định tung Fabio Saiz vào sân thay thế cho Nassim Zoukit. Trong thế bị Víkingur Reykjavík dẫn 3-2, đội khách đang nỗ lực điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa trong khoảng thời gian cuối trận.
- 83'Thun thay người: Layton Stewart thế chỗ Marc Gutbub
Phút 83, Thun quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung Layton Stewart vào sân thay cho Marc Gutbub. Trong bối cảnh đang bị Víkingur Reykjavík dẫn 3-2, đội khách hy vọng sự xuất hiện của Stewart sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công nhằm tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối.
- 85'Thẻ vàng cho Valmir Matoshi ở phút 85
Phút 85, Valmir Matoshi phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống can thiệp quyết liệt. Trận đấu đang trôi về những phút cuối vô cùng căng thẳng khi Víkingur Reykjavík nỗ lực bảo vệ tỷ số 3-2.
- 86'Thun gia tăng áp lực tìm bàn gỡ
Trận đấu trôi về phút 86', Víkingur Reykjavík vẫn duy trì lợi thế cầm bóng 55 - 45 để bảo vệ tỷ số 3 - 2. Dù Thun nỗ lực dâng cao và kéo chỉ số dứt điểm lên 9 - 10 (trúng đích 5 - 5), đội chủ nhà vẫn kiên cường chống đỡ những đợt lên bóng từ đối thủ.
- 88'Thun điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối
Phút 88, Thun quyết định đưa Nicolas Bürgy vào sân thay thế cho Michael Heule. Trong thế bị Víkingur Reykjavík dẫn 3-2, đội khách đang nỗ lực gia tăng sức ép ở những phút thi đấu ít ỏi còn lại để tìm kiếm bàn gỡ.
- 90+2'Víkingur Reykjavík thay người ở phút 90+2
Phút 90+2', Sveinn Gísli Thorkelsson được tung vào sân để thay thế cho Valdimar Thór Ingimundarson. Đây là sự thay đổi người mang tính chiến thuật ở thời gian bù giờ, nhằm giúp Víkingur Reykjavík giảm nhịp độ trận đấu và bảo vệ lợi thế tỷ số 3-2.
- KTKết thúc: Víkingur Reykjavík 3-2 Thun
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.
Cập nhật lúc 02:23 14/08/2026
Thông tin trước trận đấu
Màn so tài giữa Víkingur Reykjavík và Thun trong khuôn khổ giải đấu UEFA Europa League sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 14/08/2026. Trận đấu được tổ chức trên sân vận động Víkingsvöllur, nơi đại diện Iceland có lợi thế thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả nhà.
Lịch sử đối đầu và phong độ
Theo thống kê ghi nhận, hai đội bóng mới chỉ có một lần chạm trán duy nhất trong lịch sử. Trong cuộc đối đầu này, Thun là đội giành chiến thắng, trong khi Víkingur Reykjavík chưa thể có được điểm số hay trận thắng nào trước đại diện đến từ Thụy Sĩ.
Phân tích cục diện
Cuộc tái đấu lần này mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ tại sân chơi châu lục. Víkingur Reykjavík với điểm tựa sân nhà Víkingsvöllur sẽ nỗ lực thi đấu để tìm kiếm kết quả thuận lợi trước đối thủ. Trong khi đó, Thun bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định khi sở hữu lợi thế từ thành tích đối đầu trong quá khứ.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)