61' Víkingur Reykjavík duy trì lợi thế trong thế trận giằng co

Bước sang phút 61, Víkingur Reykjavík vẫn đang bảo vệ thành công lợi thế dẫn 3 - 2 trước Thun trong thế trận đôi công cởi mở. Dù nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng 53 - 47, họ vẫn phải chịu sức ép khá lớn khi Thun nhỉnh hơn về số cú dứt điểm (7 - 8) cùng số quả phạt góc (1 - 3). Dẫu vậy, đội chủ nhà là những người hiệu quả hơn khi sở hữu 5 - 4 lần dứt điểm trúng đích.