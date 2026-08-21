Hai mẫu smartphone vivo mới vừa rò rỉ thông số kỹ thuật gồm chip Dimensity 7500 và sạc 90W Hai điện thoại mới của vivo với mã hiệu V2607 và V2608A vừa lộ diện trên Geekbench AI và chứng nhận 3C, hé lộ vi xử lý Dimensity 7500 cùng sạc nhanh 90W.

Thương hiệu điện thoại vivo vừa để lộ thông tin về hai mẫu smartphone mới mang mã hiệu V2607 và V2608A thông qua cơ sở dữ liệu của Geekbench AI và cơ quan chứng nhận 3C. Các thông số rò rỉ cho thấy thiết bị sở hữu vi xử lý MediaTek Dimensity 7500 hoàn toàn mới, dung lượng RAM 8GB cùng công nghệ sạc nhanh công suất 90W.

Phân tích kỹ thuật vivo V2607 với vi xử lý Dimensity 7500

Mẫu điện thoại mang mã hiệu V2607 hướng tới thị trường quốc tế vừa xuất hiện trên nền tảng đo hiệu năng Geekbench AI. Thiết bị được trang bị vi xử lý MediaTek có mã MT6881, nhiều khả năng là tên mã nội bộ của chipset Dimensity 7500.

Về cấu trúc kỹ thuật, con chip này sở hữu cụm 8 nhân xử lý gồm 4 nhân hiệu năng cao đạt xung nhịp 2,60GHz cùng 4 nhân tiết kiệm điện hoạt động ở mức 2,0GHz. Cấu hình này giúp cân bằng giữa khả năng xử lý các tác vụ nặng và tối ưu lượng điện năng tiêu thụ trên thiết bị di động.

Chiếc điện thoại mang mã hiệu V2607 dành cho thị trường quốc tế sẽ sở hữu bộ vi xử lý Dimensity 7500 hoàn toàn mới

Thử nghiệm trên Geekbench AI ghi nhận mẫu V2607 đi kèm bộ nhớ RAM 8GB và cài sẵn hệ điều hành Android 16, kết hợp giao diện người dùng OriginOS 6. Hiện tại, vivo đã triển khai con chip này trên một số dòng máy như vivo S60e, iQOO Z11S tại Trung Quốc và iQOO Z11 tại Ấn Độ. Do đó, mã V2607 có thể là phiên bản thương mại quốc tế của một trong những sản phẩm kể trên.

Thông số hiệu năng của vivo V2607 rò rỉ trên Geekbench AI với chip Dimensity 7500

Thông số sạc 90W trên phiên bản vivo V2608A

Trong khi đó, phiên bản dành cho thị trường nội địa Trung Quốc với mã hiệu V2608A đã chính thức thông qua chứng nhận 3C. Tài liệu chứng nhận xác nhận thiết bị đi kèm bộ sạc công suất tối đa 90W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng.

Chứng nhận 3C của vivo V2608A xác nhận công nghệ sạc nhanh công suất lên tới 90W

Đối chiếu với các dữ liệu rò rỉ trước đó, dòng sản phẩm thế hệ mới của vivo bao gồm các biến thể V2602A (dự đoán là vivo X500 Pro), V2602DA (vivo X500 Pro Max hỗ trợ kết nối vệ tinh) và V2609A (vivo X500 Pro tiêu chuẩn). Dựa trên hệ thống mã hóa này, mẫu V2608A nhiều khả năng chính là chiếc vivo X500 phiên bản tiêu chuẩn đang được chuẩn bị ra mắt.

Bảng tóm tắt thông số