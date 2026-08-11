Nông nghiệp - Nông thôn Hải Ninh mở hướng phát triển mới cho kinh tế nông nghiệp Xã Hải Ninh - vùng đất đa dân tộc đang đổi thay từng ngày nhờ những mô hình sản xuất phù hợp, hiệu quả. Từ sự mạnh dạn chuyển đổi cây trồng của từng hộ dân đến hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật và kết nối sản xuất, địa phương đang từng bước phát huy lợi thế đất đai, nâng cao giá trị nông nghiệp và thu nhập cho người dân.

Chị Bùi Thị Nhàng, thôn Hải Thủy, bên vườn tre của gia đình

Từ cây tre mở hướng đi mới

Buổi sáng ở thôn Hải Thủy, những hàng tre trên phần đất của gia đình chị Bùi Thị Nhàng đang từng ngày vươn lên xanh tốt. Với chị Nhàng, trồng tre không đơn thuần là đưa thêm một loại cây vào sản xuất, mà còn là cách tìm kiếm một hướng phát triển mới trên chính mảnh đất của gia đình. Mạnh dạn lựa chọn cây tre, chị Nhàng kỳ vọng đây sẽ là loại cây phù hợp với điều kiện đất đai, không đòi hỏi quá nhiều chi phí chăm sóc nhưng có thể tạo nguồn thu ổn định về lâu dài.

Qua quá trình chăm sóc, cây tre cho thấy khả năng thích nghi tốt, chi phí chăm sóc tương đối thấp, đồng thời có tác dụng giữ đất, chống xói mòn và góp phần bảo vệ môi trường. “Điều quan trọng không chỉ là cây sinh trưởng tốt mà còn phải tính đến hiệu quả kinh tế và đầu ra sản phẩm. Vì vậy, tôi vừa chăm sóc, vừa tích lũy kinh nghiệm, tìm hiểu thêm về kỹ thuật và hướng phát triển lâu dài cho mô hình”, chị Nhàng chia sẻ.

Đánh giá mô hình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hải Ninh Huỳnh Thị Ngọc Trâm cho rằng, việc gia đình chị Nhàng mạnh dạn đưa cây tre vào sản xuất thể hiện tinh thần chủ động, dám tìm tòi, thử nghiệm của người nông dân. Đây cũng là tinh thần cần được khuyến khích trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát huy lợi thế đất đai của địa phương. Thời gian tới, mô hình cần tiếp tục được theo dõi, đánh giá về khả năng sinh trưởng, chi phí đầu tư, hiệu quả kinh tế và thị trường tiêu thụ. Trên cơ sở đó, nếu cho hiệu quả tích cực, Hội sẽ hướng dẫn, hỗ trợ để những hộ có điều kiện tương đồng có thể tham khảo, học tập và từng bước nhân rộng.

Vườn tre của chị Bùi Thị Nhàng ở thôn Hải Thủy

Tiếp sức cho nông dân

Hải Ninh là xã miền núi có diện tích tự nhiên gần 290 km², trong đó đất nông nghiệp khoảng 26.900 ha, chiếm 92,8% diện tích tự nhiên. Đây là lợi thế lớn để địa phương phát triển nông nghiệp, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu khai thác hiệu quả quỹ đất, nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích.

Phát huy lợi thế đó, Hội Nông dân xã đã hỗ trợ hội viên xây dựng và phát triển nhiều mô hình sản xuất, từng bước đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi và phương thức canh tác. Bên cạnh mô hình trồng tre của gia đình chị Nhàng, nhiều mô hình như: sầu riêng, chôm chôm, chuối cấy mô được quan tâm phát triển; các giống lúa mới BDR57, Đài Thơm 8, ST24, ST25 và các giống OM cũng được đưa vào sản xuất. Các mô hình sản xuất lúa theo quy trình SRI, IPM, ICM, sử dụng công nghệ sinh thái trên đồng ruộng và nuôi gà sinh học được triển khai. Hội phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh xây dựng mô hình trình diễn giống lúa mới VN121, OM468 và mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP.

Nhiều kỹ thuật như: tưới nhỏ giọt, tưới phun tiết kiệm nước, sản xuất trong nhà lưới, nhà màng, xử lý ra hoa trái vụ được nông dân áp dụng, góp phần nâng năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất. Cùng với chuyển giao khoa học kỹ thuật, nguồn vốn từ các tổ vay vốn do Hội Nông dân quản lý cũng giúp nông dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất. Hiện dư nợ đạt khoảng 132 tỷ đồng với 788 hộ vay, chủ yếu phục vụ chăm sóc cây trồng, phát triển chăn nuôi và mở rộng quy mô sản xuất.

Cũng theo bà Huỳnh Thị Ngọc Trâm, để nông nghiệp Hải Ninh phát triển bền vững, cần kết hợp đồng bộ giữa chuyển đổi cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả là một trong những giải pháp quan trọng để tạo sức lan tỏa trong nông dân. Từ đó, người dân phát huy tốt hơn lợi thế đất đai và từng bước nâng cao thu nhập.