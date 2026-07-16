Hải Phòng phê duyệt khu đô thị mới 65ha tại xã An Trường quy mô 12.000 dân Khu đô thị mới tại xã An Trường (Hải Phòng) vừa công bố quy hoạch 1/500 với diện tích 65,7ha, đáp ứng nhu cầu ở cho gần 12.000 người cạnh KCN Tràng Duệ 3.

Ngày 15/7, chính quyền xã An Trường (Hải Phòng) đã tổ chức hội nghị công bố công khai Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới xã An Trường. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung của thành phố, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực ven đô.

Chi tiết quy hoạch và quy mô dân số

Theo Quyết định số 1645/QĐ-UBND được phê duyệt ngày 30/6/2026, dự án Khu đô thị mới tại xã An Trường có tổng diện tích quy hoạch hơn 65,7ha. Với quy mô này, dự án dự kiến sẽ đáp ứng nhu cầu định cư cho khoảng 11.700 người.

Khu đô thị được định hướng xây dựng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại. Mục tiêu của đồ án không chỉ là mở rộng không gian ở mà còn xây dựng một hệ sinh thái đô thị bền vững, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và các khu vực lân cận.

Hình ảnh tại buổi công bố quy hoạch. Nguồn ảnh: UBND TP. Hải Phòng

Vị trí chiến lược và kết nối hạ tầng

Vị trí của khu đô thị mới xã An Trường được đánh giá cao về khả năng kết nối và cảnh quan. Khu vực quy hoạch tiếp giáp trực tiếp với đường kết nối Khu công nghiệp Tràng Duệ 3, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của đội ngũ chuyên gia và người lao động làm việc tại đây.

Về mặt địa hình, dự án nằm giáp sông Đa Độ và khu dân cư thôn Xuân Đài. Việc tận dụng lợi thế ven sông giúp dự án có không gian thoáng đãng, dễ dàng phát triển các mảng xanh và cảnh quan đô thị ven mặt nước.

Cơ cấu sản phẩm và tiện ích nội khu

Dự án được phân bổ đa dạng các loại hình bất động sản và công trình công cộng, bao gồm:

Nhà ở: Hệ thống nhà ở liền kề, biệt thự và các khối chung cư hỗn hợp.

Hệ thống nhà ở liền kề, biệt thự và các khối chung cư hỗn hợp. Công trình xã hội: Hệ thống trường học các cấp, cơ sở y tế và khu thương mại dịch vụ.

Hệ thống trường học các cấp, cơ sở y tế và khu thương mại dịch vụ. Không gian xanh: Đất cây xanh, khu thể dục thể thao và các tiện ích công cộng phục vụ cư dân.

Đại diện đơn vị liên quan đã trình bày chi tiết bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và phối cảnh tổng thể. Các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc được tính toán để đảm bảo sự đồng bộ giữa giao thông nội bộ và các khu chức năng.

Phối cảnh dự án. Nguồn ảnh: Xã An Trường

Tầm nhìn phát triển kinh tế địa phương

Lãnh đạo xã An Trường nhấn mạnh dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là tiền đề để chuyển đổi cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương. Sau hội nghị công bố, hồ sơ đồ án quy hoạch đã được bàn giao chính thức cho UBND xã An Trường để thực hiện công tác quản lý và giám sát thi công theo đúng quy định.

Chính quyền địa phương yêu cầu các ban ngành đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm bắt thông tin, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ và đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh kỹ pháp lý trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.