Hải quân Israel tiếp nhận tàu ngầm INS Drakon mang thiết kế tháp chỉ huy lớn khác thường Tàu ngầm INS Drakon lớp Dolphin-II vừa được Đức bàn giao cho Israel với thân dài hơn và tháp chỉ huy mở rộng, nghi vấn tích hợp hệ thống phóng thẳng đứng.

Công ty ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) của Đức đã chính thức bàn giao tàu ngầm INS Drakon cho Hải quân Israel tại xưởng đóng tàu ở Kiel. Đây là chiếc tàu ngầm lớp Dolphin-II thứ sáu gia nhập hạm đội của Israel. Khác với các đợt bàn giao trước đây, sự kiện lần này diễn ra hoàn toàn kín đáo, không có sự kiện công khai hay lễ nghi chính thức. Ngay sau khi rời xưởng đóng tàu, tàu ngầm bắt đầu tiến hành các đợt thử nghiệm trên biển tại Vịnh Kiel.

Tàu ngầm mới của Israel gây chú ý với thiết kế khác thường, tháp chỉ huy lớn và những “công nghệ đột phá” chưa được công bố, làm dấy lên đồn đoán về các hệ thống phóng tiên tiến và khả năng chiến lược. Ảnh: IDF

Thiết kế tháp chỉ huy mở rộng và nghi vấn hệ thống phóng thẳng đứng

Theo các báo cáo kỹ thuật, tàu ngầm INS Drakon sở hữu chiều dài khoảng 73 m, gia tăng đáng kể so với chiều dài 68,6 m của hai tàu ngầm lớp Dolphin-II trước đó là INS Tanin (vào biên chế năm 2014) và INS Rahav (vào biên chế năm 2016). Điểm khác biệt nổi bật nhất nằm ở phần tháp chỉ huy có kích thước lớn hơn đáng kể so với thông thường.

Mặc dù cả phía Israel và nhà sản xuất TKMS đều chưa giải thích nguyên nhân chính xác của việc mở rộng cấu trúc này, các chuyên gia phân tích quân sự nhận định tháp chỉ huy lớn hơn có thể chứa hệ thống phóng thẳng đứng (VLS). Thiết kế này cho phép triển khai thêm các loại vũ khí mới, tên lửa hành trình, phương tiện không người lái dưới nước (UUV) hoặc các thiết bị phục vụ cho lực lượng tác chiến đặc biệt. Bộ Quốc phòng Israel chỉ xác nhận tàu được trang bị "các hệ thống độc đáo" và "công nghệ đột phá" nhằm nâng cao năng lực cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Cấu hình hỏa lực và vai trò cầu nối chiến lược

Về mặt hỏa lực đã xác nhận, INS Drakon được trang bị 10 ống phóng ngư lôi ở phần mũi tàu. Cấu hình này gồm 6 ống phóng tiêu chuẩn đường kính 533 mm và 4 ống phóng kích thước lớn hơn đạt 650 mm. Các ống phóng 650 mm cho phép triển khai vũ khí hạng nặng, thiết bị chuyên dụng hoặc các phương tiện tác chiến ngầm.

Các dòng tàu ngầm lớp Dolphin vốn đóng vai trò là trụ cột trong năng lực răn đe chiến lược tầm xa của Israel. Dù Israel duy trì chính sách không xác nhận hay phủ nhận về năng lực hạt nhân, giới phân tích quốc tế cho rằng hạm đội tàu ngầm này mang lại khả năng đáp trả trên biển. Phát biểu tại lễ đặt tên tàu vào tháng 11/2024, Tư lệnh Hải quân Israel, Phó Đô đốc David Saar Salama, đánh giá INS Drakon là nhân tố nhân rộng sức mạnh, giúp mở rộng tầm hoạt động bí mật trong thời gian dài ở các khu vực xa xôi.

Bên cạnh nhiệm vụ hiện tại, INS Drakon còn đóng vai trò "cầu nối" công nghệ hướng tới thế hệ tàu ngầm lớp Dakar tiếp theo, dự kiến bắt đầu bàn giao vào đầu thập kỷ tới. Tên gọi "Drakon" (nghĩa là rồng) vừa có các ký tự Do Thái tương ứng với từ "Dakar", vừa tưởng nhớ tàu ngầm INS Dakar từng bị mất tích cùng toàn bộ thủy thủ đoàn vào năm 1968.