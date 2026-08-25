Hải quân Mỹ thử nghiệm tên lửa không đối không tầm xa AIM-424 Malice đạt tầm bắn 463 km Tên lửa AIM-424 Malice mới có thiết kế nhỏ gọn vừa khoang vũ khí F-35C, giúp nâng cao tầm tác chiến ngoài tầm nhìn và bảo vệ các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ.

Hải quân Mỹ vừa công bố thông tin về AIM-424 Malice, dòng tên lửa không đối không tầm xa mới (LRAAM) có tầm bắn đạt khoảng 463 km. Với thông số này, AIM-424 vượt qua AIM-174B Gunslinger để trở thành tên lửa không đối không có tầm hoạt động xa nhất từng được lực lượng này công khai.

Máy bay F/A-18E/F Super Hornet của Hải quân Mỹ trang bị bốn tên lửa tầm xa AIM-424 Malice trong một sự kiện thử nghiệm. Ảnh: Hải quân Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật và khả năng tích hợp của AIM-424 Malice

Hình ảnh do Hải quân Mỹ công bố cho thấy một tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet thuộc Phi đội Thử nghiệm và Đánh giá Hàng không Hải quân 23 mang bốn quả AIM-424 trong đợt bay thử nghiệm từ tháng 4/2026. Bên cạnh đó, vũ khí này cũng được ghi nhận nằm gọn bên trong khoang vũ khí của tiêm kích tàng hình F-35C.

Điểm nổi bật của AIM-424 là sự kết hợp giữa tầm bắn vượt trội và kích thước tối ưu hóa. Thiết kế nhỏ gọn cho phép F-35C mang tên lửa bên trong thân nhằm duy trì đặc tính tán xạ radar, giảm thiểu khả năng bị phát hiện khi hoạt động trong môi trường phòng không phức tạp.

Thông số kỹ thuật AIM-424 Malice AIM-174B Gunslinger Chiều dài Khoảng 4,11 m Khoảng 5,03 m Đường kính Khoảng 34 cm Khoảng 34 cm Sải cánh Khoảng 67 cm Khoảng 1,08 m Trọng lượng Khoảng 680 kg Khoảng 830 kg Tầm bắn ước tính Khoảng 463 km Khoảng 240 - 280 km

AIM-174B được giới thiệu vào năm 2024 dưới dạng biến thể phóng từ trên không của tên lửa phòng không SM-6. Trong khi đó, AIM-424 có kích thước và trọng lượng nhỏ hơn đáng kể nhưng đạt cự ly tấn công xa hơn, thể hiện định hướng tối ưu hóa khí động học và động cơ đẩy mới.

Ý nghĩa chiến thuật và tạo lập vùng đệm phòng thủ

Về mặt tính năng, AIM-424 có tầm bắn vượt trội so với AIM-260 JATM (tầm hoạt động ước tính từ 193 km trở lên). Sự xuất hiện của loại đạn này diễn ra trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh phát triển các dòng tên lửa tầm xa như PL-17 của Trung Quốc (tầm bắn khoảng 400 km) và R-37M của Nga (tầm bắn từ 300 đến 400 km).

Theo đại diện Hải quân Mỹ, vũ khí mới hướng tới triết lý tác chiến "phát hiện trước, khai hỏa trước, tiêu diệt trước". Tầm bắn trên 400 km cho phép các tiêm kích F/A-18E/F và F-35C nhắm vào các mục tiêu giá trị cao như máy bay cảnh báo sớm trên không (AWACS), máy bay tiếp dầu và máy bay ném bom từ khoảng cách an toàn.

Việc khống chế các phương tiện hỗ trợ chiến lược từ xa tạo ra một vùng đệm phòng không mở rộng, ngăn chặn nguy cơ đối phương tiếp cận và phóng vũ khí nhằm vào các cụm tác chiến tàu sân bay. Hiện tại, AIM-424 Malice vẫn trong giai đoạn bay thử nghiệm và chưa có mốc thời gian cụ thể về việc đưa vào biên chế chính thức.