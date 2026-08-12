Hải quân Singapore trang bị tên lửa chống hạm Blue Spear hợp tác phát triển với Israel Tàu hộ vệ lớp Formidable của Singapore chính thức thay thế tên lửa Harpoon do Mỹ sản xuất bằng dòng Blue Spear có tầm bắn hơn 290 km hợp tác với Israel.

Tàu hộ vệ RSS Steadfast thuộc lớp Formidable của Hải quân Singapore đã chính thức được xác nhận thay thế hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon do Mỹ sản xuất bằng dòng tên lửa Blue Spear. Đây là sản phẩm do Singapore và Israel hợp tác nghiên cứu phát triển, đưa Singapore trở thành quốc gia thứ hai tại khu vực Đông Nam Á sở hữu tên lửa hành trình tự phát triển trang bị cho tàu chiến.

Tên lửa chống hạm Blue Spear. Ảnh: IAI

Thông số kỹ thuật và năng lực tác chiến của Blue Spear

Tên lửa chống hạm Blue Spear do công ty Proteus Advanced Systems (PAS) phát triển — một liên doanh được thành lập năm 2020 tại Singapore với tỷ lệ góp vốn 50-50 giữa ST Engineering (Singapore) và Israel Aerospace Industries (IAI). Sau hơn 3 năm nghiên cứu, dòng tên lửa này đã hoàn thiện. Phiên bản phóng từ đất liền đã được xuất khẩu cho Estonia từ tháng 2/2024, trong khi Hải quân Singapore tiếp nhận phiên bản phóng từ tàu mặt nước.

Theo thông số kỹ thuật do nhà sản xuất công bố, Blue Spear đạt tầm bắn hơn 290 km, gấp gần hai lần so với tầm bắn của tên lửa Harpoon do Mỹ chế tạo. Khí tài này được trang bị đầu tự dẫn có khả năng kháng tác chiến điện tử cao, tự động điều chỉnh đường bay khi tấn công các mục tiêu di động và tích hợp chế độ bay bám sát mặt biển (sea-skimming) nhằm hạn chế tối đa khả năng bị phát hiện cũng như đánh chặn của hệ thống phòng thủ đối phương.

Tổng quan về tên lửa Blue Spear. Ảnh: Janes

Về mặt thiết kế, Blue Spear được phát triển dựa trên nền tảng tên lửa Gabriel V do IAI chế tạo cho Hải quân Israel, giúp rút ngắn đáng kể thời gian thử nghiệm và hoàn thiện hệ thống.

Mô hình liên doanh công nghệ giữa Singapore và Israel

Trong liên doanh PAS, phía Singapore không chỉ đóng góp tài chính hay thị trường mà trực tiếp tham gia vào quá trình nghiên cứu phát triển công nghệ lõi. Cụ thể, ST Engineering đảm nhiệm sản xuất động cơ rocket khởi tốc (booster) và đầu đạn nổ đa dụng. Trong khi đó, IAI phụ trách thiết kế đầu tự dẫn, phần mềm điều khiển và kết nối dữ liệu kế thừa từ dòng Gabriel V.

Việc ST Engineering sở hữu gần 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế tạo đạn dược và vũ khí hạng nặng giúp doanh nghiệp này ngồi vào bàn đàm phán với tư cách đối tác công nghệ bình đẳng. Mô hình này khác biệt với nhiều dự án hợp tác quốc phòng khác trong khu vực, nơi các quốc gia chủ yếu đóng vai trò người mua hàng hoặc góp vốn để nhận chuyển giao một phần công nghệ lắp ráp.

Kế hoạch triển khai trên các tàu chiến chủ lực

Hải quân Singapore có kế hoạch đưa tên lửa Blue Spear trở thành vũ khí đối hạm tiêu chuẩn trên toàn bộ lực lượng tàu chiến mặt nước chủ lực. Ngoài 6 tàu hộ vệ lớp Formidable hiện có đang được nâng cấp, Blue Spear sẽ được tích hợp lên 6 tàu chiến đa năng (MRCV) lớp Victory có lượng giãn nước 8.000 tấn đang trong quá trình đóng mới.

Các tàu hộ vệ lớp Formidable của Hải quân Singapore. Ảnh: Hải quân Singapore

Ngày 23/7, chiếc tàu MRCV thứ hai mang tên RSS Valour đã được hạ thủy. Khi hoàn tất toàn bộ chương trình, tổng cộng 12 tàu chiến chủ lực của Hải quân Singapore sẽ sử dụng hệ thống tên lửa hành trình do quốc gia này đồng sở hữu, giúp chủ động hoàn toàn về nguồn cung và kỹ thuật vận hành.