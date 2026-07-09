Hajduk Split hạ Žilina, chiếm lợi thế lớn ở vòng loại Europa League Nhờ các bàn thắng của Brajkovic và Almeida, Hajduk Split đánh bại Žilina 2-0 trên sân Stadion Poljud ở lượt đi vòng loại 1 Europa League, tạo lợi thế lớn trước lượt về; Žilina buộc phải tìm cách xoay chuyển tình thế trên sân nhà nếu không muốn dừng bước sớm.

HNK Hajduk Split 2 - 0 Žilina Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu HNK Hajduk Split tiếp đón Žilina.

22' Brajkovic mở tỷ số cho Hajduk Split Phút 22, R. Brajkovic đưa HNK Hajduk Split vượt lên dẫn trước trên sân nhà Stadion Poljud. Bàn thắng mở tỷ số giúp chủ nhà tạm thời nắm lợi thế 1-0 trước Žilina ở lượt đi vòng sơ loại thứ nhất Europa League.

28' Hajduk Split áp đảo, Žilina lùi sâu phòng ngự Sau bàn mở tỷ số, Hajduk Split tiếp tục làm chủ thế trận với 62% thời lượng cầm bóng và áp đảo hoàn toàn về phạt góc 4-1. Dù dứt điểm hai bên đang hòa 2-2, chỉ có đội chủ nhà đưa bóng trúng đích với tỷ số 2-0, cho thấy Žilina đang phải co cụm chống đỡ trước sức ép liên tục.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' De Almeida nhân đôi cách biệt cho Hajduk Split Phút 49, D. de Almeida dứt điểm ghi bàn sau đường kiến tạo của R. Brajkovic, ấn định 2-0 cho HNK Hajduk Split ngay tại Stadion Poljud. Chủ nhà đang chơi cực kỳ hưng phấn khi đã có bàn dẫn trước từ phút 22, và giờ càng nới rộng khoảng cách với Žilina.

63' Žilina xáo trộn nhân sự khi đang bị dẫn 2-0 Phút 63, HLV Žilina rút M. Fasko ra sân, tung P. Ilko vào thay người với hy vọng tạo đột biến. Đội khách đang chịu cảnh lép vế trước HNK Hajduk Split ngay tại Stadion Poljud, khi đối thủ đã sớm có bàn mở tỷ số ở phút 22 rồi nhân đôi cách biệt ngay đầu hiệp hai.

63' Žilina xáo trộn nhân sự khi đang bị dẫn 2-0 Phút 63, HLV Žilina rút F. Kosa để đưa A. Florea vào sân, tìm kiếm sinh lực mới cho hàng công. Đội khách vẫn đang chịu cảnh lép vế trước HNK Hajduk Split với tỷ số 2-0 trên sân Stadion Poljud sau hai bàn thua ở phút 22 và 49.

64' Žilina xáo trộn hàng công khi đang thua ngược Phút 64, HLV Žilina rút F. Kasa để tung J. Minarik vào sân, hy vọng tạo thêm sinh khí cho hàng tấn công. Đội khách đang bị dẫn 2-0 sau hai bàn của Hajduk Split ở phút 22 và 49, nên sự thay đổi này được kỳ vọng giúp Žilina tìm lại thế trận trên sân Stadion Poljud.

71' Žilina xáo trộn hàng công khi đang bị dẫn Phút 71, HLV Žilina tung X. Adang vào sân thay M. Kacer, tìm kiếm luồng sinh khí mới cho hàng công. Đội khách đang chịu trận trước Hajduk Split với tỷ số 2-0, sau các bàn thắng ở phút 22 và 49 của chủ nhà.

73' Hajduk Split rút Melnjak, tung Guram vào sân Phút 73, HLV Hajduk Split thực hiện thay đổi khi rút D. Melnjak, đưa A. Guram vào sân. Đội chủ nhà đang tạm dẫn 2-0 nhờ hai bàn thắng ở phút 22 và 49, sự thay đổi lúc này có thể nhằm giữ chân và duy trì thế trận ổn định.

78' Sego nhận thẻ vàng ở phút 78 Phút 78, M. Sego bên phía HNK Hajduk Split phải nhận thẻ vàng vì lỗi giữ người. Tình huống không ảnh hưởng nhiều đến cục diện khi đội chủ nhà khi đó đang dẫn trước 2-0 và kiểm soát khá tốt thế trận.

79' Hajduk Split tranh thủ xoay người khi đang dẫn 2-0 Phút 79, A. del Moral được tung vào sân thay D. de Almeida bên phía HNK Hajduk Split. Sự thay đổi diễn ra khi đội chủ nhà đang tạm dẫn 2-0 sau các bàn thắng ở phút 22 và 49, giúp làm mới sức lực để bảo toàn cách biệt trong quãng thời gian còn lại.

79' Hajduk Split tranh thủ xoay người khi đã cách biệt an toàn Phút 79, HLV Hajduk Split rút R. Brajkovic ra nghỉ, đưa L. Hodak vào sân. Đang dẫn 2-0 và vừa nhận thêm thẻ vàng ở phút 78, đội chủ nhà tranh thủ làm mới đội hình để giữ vững lợi thế trước Žilina.

82' Žilina xáo trộn hàng công phút 82 Phút 82, S. Datko được tung vào sân thay T. Hranica bên phía Žilina. Đội khách đang bị dẫn 2-0 trên sân Stadion Poljud và cần một cú hích để tìm đường trở lại trận đấu.

84' Hrgovic nhận vàng, Hajduk Split thêm cái tên vào sổ phạt Phút 84, S. Hrgovic bên phía HNK Hajduk Split phải nhận thẻ vàng vì lỗi giữ người. Đây đã là chiếc thẻ vàng thứ hai của đội chủ nhà chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, sau trường hợp của M. Sego ở phút 78, dù đội bóng của họ vẫn đang kiểm soát tốt thế trận với tỷ số 2-0.

86' Livaja vào sân, Hajduk giữ vững cách biệt Phút 86, Hajduk Split thực hiện thay người khi M. Livaja vào sân thay M. Sego , người vừa nhận thẻ vàng trước đó ở phút 78. Sự thay đổi diễn ra khi đội chủ nhà đang kiểm soát tốt trận đấu với cách biệt 2-0 trước Žilina.

90+2' Datko nhận thẻ vàng phút bù giờ Phút 90+2, S. Datko bên phía Žilina phải nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi kéo ngã đối phương. Đây đã là thẻ vàng thứ ba của trận, sau khi Hajduk Split cũng có hai cầu thủ bị cảnh cáo trước đó, trong bối cảnh đội chủ nhà đang dẫn 2-0 và chuẩn bị khép lại một trận đấu trọn vẹn trên sân Poljud.

KT Kết thúc: HNK Hajduk Split 2-0 Žilina Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 02:50 10/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 00:32 10/07/2026

Đội hình chính thức

HNK Hajduk Split

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Gonzalo Garcia

Đội hình xuất phát:

33. Toni Silić (G)

22. Mathieu Acapandié (D)

15. Dario Marešić (D)

5. Alec Van Hoorenbeeck (D)

32. Šimun Hrgović (D)

21. Rokas Pukštas (M)

4. Adrion Pajaziti (M)

28. Roko Brajković (M)

9. Dalisson de Almeida (M)

17. Dario Melnjak (D)

11. Michele Šego (F)

Dự bị:

1. Ivica Ivušić

44. Dante Stipica

14. Ron Raçi

29. Fran Karačić

36. Marino Skelin

38. Luka Hodak

20. Alberto del Moral

37. Noa Skoko

6. Mihael Žaper

19. Etnik Brruti

10. Marko Livaja

26. Adam Huram

Žilina

Sơ đồ: 3-4-3

HLV: Pavol Stano

Đội hình xuất phát:

1. Jakub Badzgon (G)

33. Tobias Paliscak (D)

25. Filip Kaša (D)

28. Aleksandre Narimanidze (D)

21. Timotej Hranica (D)

66. Miroslav Káčer (M)

11. Fabian Bzdyl (M)

20. Krisztián Bari (M)

7. Frantisek Kosa (M)

95. Marko Roginić (F)

23. Michal Faško (F)

Dự bị:

26. Tamás Tarcsi

1. Dávid Sípoš

2. Marek Okal

17. Ján Minárik

6. Xavier Adang

9. Patrik Baleja

10. Andrei Florea

24. Samuel Ďatko

16. Patrik Iľko

34. Lukas Prokop

HNK Hajduk Split sẽ có cơ hội thi đấu trên sân nhà Stadion Poljud khi tiếp đón Žilina trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra vào lúc 1h00 ngày 10/7, hứa hẹn mang đến những diễn biến hấp dẫn ngay từ vòng đầu của giải đấu.

Lợi thế sân nhà cho Hajduk Split

Được thi đấu tại Stadion Poljud, HNK Hajduk Split nắm trong tay lợi thế lớn về mặt tâm lý và sự cổ vũ từ khán giả nhà. Đây luôn là yếu tố quan trọng ở các trận đấu cúp châu Âu, đặc biệt tại vòng loại khi cả hai đội đều cần một kết quả thuận lợi để tạo đà tâm lý cho lượt về.

Thử thách từ đại diện Slovakia

Žilina bước vào trận đấu với vai trò đội khách, buộc phải thích nghi nhanh với không khí cuồng nhiệt tại Croatia. Đại diện Slovakia sẽ cần xây dựng một chiến lược phòng ngự chắc chắn nhằm hạn chế sức ép từ đối thủ, đồng thời tận dụng tối đa các cơ hội phản công để tìm kiếm bàn thắng quan trọng trên sân khách.

Ý nghĩa của trận lượt đi

Với tính chất là lượt đi của vòng loại UEFA Europa League, kết quả tại Stadion Poljud sẽ đóng vai trò định hình cục diện cho trận lượt về. Một chiến thắng đậm hoặc một bàn thắng sân khách quý giá đều có thể tạo ra lợi thế đáng kể trước khi hai đội bước vào lượt trận quyết định.

Nhận định

Cuộc đối đầu giữa HNK Hajduk Split và Žilina được dự báo sẽ diễn ra kịch tính ngay từ những phút đầu tiên. Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình để tận dụng sự ủng hộ từ khán đài, trong khi Žilina buộc phải cân bằng giữa nhiệm vụ phòng ngự và tìm kiếm cơ hội ghi bàn xa nhà. Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho cả hai đội trước khi bước vào giai đoạn tiếp theo của giải đấu.

Phong độ gần đây của HNK Hajduk Split

01/07/2026: Celje 0-1 HNK Hajduk Split (Thắng)

27/06/2026: LNZ Cherkasy 0-1 HNK Hajduk Split (Thắng)

23/06/2026: Shkendija 0-4 HNK Hajduk Split (Thắng)

22/05/2026: HNK Hajduk Split 6-3 Vukovar (Thắng)

16/05/2026: NK Lokomotiva Zagreb 1-1 HNK Hajduk Split (Hòa)

Phong độ gần đây của Žilina

01/07/2026: Pardubice 2-2 Žilina (Hòa)

28/06/2026: Odra Opole 0-0 Žilina (Hòa)

24/06/2026: Dynamo Kyiv 2-0 Žilina (Thua)

20/06/2026: Žilina 1-1 Opava (Hòa)

16/05/2026: Žilina 0-2 Podbrezová (Thua)

Phong độ và thống kê đội

HNK Hajduk Split (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Žilina (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

HNK Hajduk Split: Không có thông tin chấn thương

Žilina: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

HNK Hajduk Split thắng: 33%

Hòa: 33%

Žilina thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

HNK Hajduk Split: bàn

Žilina: bàn

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