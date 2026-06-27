Half-Life 3 xuất hiện trong video của Dbrand: Manh mối thực sự hay chỉ là màn trêu đùa? Dbrand hé lộ logo Half-Life 3 trong video phụ kiện cho Steam Machine, dấy lên suy đoán về sự hiện diện của siêu phẩm này trên nền tảng PC mini mới của Valve.

Hãng phụ kiện Dbrand vừa khiến cộng đồng công nghệ xôn xao khi để lộ logo Half-Life 3 trong một đoạn video quảng cáo cho sản phẩm Weighted Companion Cube. Mặc dù video này sau đó đã bị chuyển sang chế độ riêng tư, nhưng sự xuất hiện của biểu tượng lambda huyền thoại cùng con số 3 đã nhanh chóng làm bùng nổ các cuộc thảo luận về ngày ra mắt của tựa game bắn súng được mong đợi nhất mọi thời đại.

Logo Half-Life 3 và những ẩn ý trong video của Dbrand

Trong đoạn trailer giới thiệu bộ vỏ tùy chỉnh và skin cho Steam Machine lấy cảm hứng từ trò chơi Portal, Dbrand đã khéo léo lồng ghép logo Half-Life 3 ở cuối video. Đáng chú ý, bên cạnh logo còn xuất hiện dòng chữ “Beta v3.14” – một con số gợi liên kết đến số Pi, khiến nhiều người đặt nghi vấn về tính xác thực của thông tin này.

Dbrand Weighted Companion Cube seen below Half-Life 3 logo

Dbrand hiện đang có thỏa thuận cấp phép với Valve cho các dòng sản phẩm vỏ máy mini PC. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định đây có thể là một màn "troll" (trêu đùa) người dùng quen thuộc của Dbrand. Việc video bị gỡ bỏ ngay sau đó vào ngày 26/06 càng làm tăng thêm tính bí ẩn cho sự việc, nhất là khi Valve vừa công bố giá bán và cho phép đặt trước Steam Machine vào ngày 22/06 nhưng không hề nhắc đến tựa game này.

Dữ liệu mã nguồn HLX và những manh mối kỹ thuật

Mặc dù Valve chưa từng xác nhận sự tồn tại của dự án, các chuyên gia khai thác dữ liệu (dataminer) đã liên tục tìm thấy mã định danh "HLX" trong các bản cập nhật của Dota 2 và Portal. Những manh mối này cho thấy Valve đang âm thầm phát triển một dự án game bắn súng khoa học viễn tưởng thế hệ mới.

Dựa trên các rò rỉ kỹ thuật, hậu bản này được kỳ vọng sẽ mang lại những đột phá lớn bao gồm:

Vật lý phá hủy: Hệ thống môi trường có khả năng tương tác và phá hủy chi tiết hơn.

Hệ thống môi trường có khả năng tương tác và phá hủy chi tiết hơn. Trí tuệ nhân tạo (AI): Các NPC (nhân vật không phải người chơi) sẽ có hành vi thông minh và phức tạp hơn.

Các NPC (nhân vật không phải người chơi) sẽ có hành vi thông minh và phức tạp hơn. Trải nghiệm không VR: Khác với phiên bản Alyx năm 2020, trò chơi mới được dự đoán sẽ là một trải nghiệm truyền thống, được tối ưu hóa cho cấu hình của Steam Machine.

Kỳ vọng về một cú hích cho Steam Machine

Việc thiếu vắng một tựa game độc quyền đủ sức nặng khi ra mắt Steam Machine đang là điểm yếu khiến hệ thống này nhận về nhiều ý kiến trái chiều do mức giá cao và hiệu năng ở mức trung bình. Nếu Half-Life 3 thực sự xuất hiện như một quân bài chiến lược, đây sẽ là cú hích cực lớn giúp Valve chinh phục những khách hàng còn đang hoài nghi.

Hiện tại, Dbrand vẫn chưa đưa ra lời giải thích chính thức nào về sự xuất hiện của logo Half-Life 3. Dù là một màn rò rỉ vô tình hay chỉ là chiêu trò marketing, sự kiện này một lần nữa cho thấy sức hút không hề thuyên giảm của thương hiệu Half-Life sau nhiều thập kỷ chờ đợi.