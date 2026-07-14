Halo Campaign Evolved chính thức hoàn tất: Bản làm lại huyền thoại cập bến PS5 và Xbox Halo Studios xác nhận Halo: Campaign Evolved đã đạt trạng thái Gold, sẵn sàng ra mắt vào ngày 28/07 trên PS5, Xbox và PC với hàng loạt cải tiến về vũ khí và đồ họa.

Halo Studios vừa chính thức thông báo hoàn tất quá trình phát triển (trạng thái "Gold") cho Halo: Campaign Evolved. Đây là bản làm lại (remake) toàn diện từ tựa game kinh điển ra mắt năm 2001, dự kiến sẽ đổ bộ lên các hệ máy PlayStation 5, Xbox Series X/S và PC vào cuối tháng 7 tới.

Halo: Campaign Evolved sắp ra mắt trên các hệ máy console và PC.

Những nâng cấp đáng chú ý về kỹ thuật và lối chơi

Halo: Campaign Evolved không chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp đồ họa mà còn được định hướng là sự tái thiết kế (reimagine) trải nghiệm gốc. Theo thông tin từ nhà sản xuất, trò chơi sẽ bổ sung 9 loại vũ khí mới, cho phép người chơi chiếm quyền điều khiển (hack) và lái nhiều loại phương tiện hơn so với phiên bản cũ.

Bên cạnh đó, hệ thống tùy chọn độ khó cũng được mở rộng, kết hợp với nền tảng đồ họa hiện đại được làm mới hoàn toàn để phù hợp với sức mạnh của các phần cứng thế hệ mới. Việc đạt trạng thái "Gold" đồng nghĩa với việc bộ mã nguồn của trò chơi đã hoàn thiện và sẵn sàng để in đĩa hoặc phát hành trên các cửa hàng ứng dụng kỹ thuật số.

Lịch phát hành và chiến lược đối đầu với Sony

Người hâm mộ đã có thể đặt trước trò chơi ngay từ bây giờ. Những người chơi sở hữu gói Early Access sẽ được trải nghiệm sớm vào ngày 23/07, trước khi phiên bản chính thức phát hành rộng rãi vào ngày 28/07. Đáng chú ý, trong bối cảnh Sony đang có xu hướng cắt giảm sản xuất đĩa vật lý, Microsoft và Halo Studios đã khẳng định rằng Halo: Campaign Evolved vẫn sẽ có phiên bản đĩa vật lý đầy đủ tại ngày ra mắt.

Đây được xem là một động thái chiến lược nhằm thu hút nhóm người dùng ưa thích sưu tầm đĩa truyền thống, đồng thời tạo ra sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh trên thị trường console.

Những góc khuất trong quá trình phát triển

Dù nhận được nhiều sự kỳ vọng, quá trình phát triển Halo: Campaign Evolved cũng vấp phải không ít tranh cãi. Một số báo cáo cho thấy studio đã sử dụng đáng kể công nghệ AI tạo sinh (Generative AI) trong quá trình sáng tạo nội dung, làm dấy lên những lo ngại về chất lượng nghệ thuật và bản sắc của trò chơi.

Ngoài ra, những cáo buộc về môi trường làm việc độc hại, tình trạng gia đình trị và quản lý yếu kém tại Halo Studios cũng khiến một bộ phận cộng đồng game thủ hoài nghi về khả năng trò chơi có thể đáp ứng được kỳ vọng khổng lồ từ người hâm mộ thương hiệu Halo lâu năm.