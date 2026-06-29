Hầm chui Cổ Linh và Quốc lộ 6 tại TP.Hà Nội: Phấn đấu thông xe trước Tết 2027 TP.Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ hầm chui nút giao Cổ Linh (gần 800 tỷ đồng) và nâng cấp Quốc lộ 6 (hơn 9.500 tỷ đồng). Cả hai dự án trọng điểm được yêu cầu thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2027.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội vừa có buổi kiểm tra thực địa và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tại hai dự án hạ tầng giao thông chiến lược: Hầm chui nút giao Cổ Linh và dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai. Mục tiêu trọng tâm là thông xe kỹ thuật cả hai công trình này trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 nhằm giải tỏa áp lực giao thông tại các cửa ngõ phía Đông và Tây Nam Thủ đô.

Hầm chui Cổ Linh đạt 75% khối lượng thi công

Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, Phường Long Biên, TP.Hà Nội nằm tại vị trí huyết mạch sát Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 747,6 tỷ đồng, được thiết kế với chiều dài khoảng 600m. Trong đó, hạng mục hầm kín dài 100m và hầm hở khoảng 260m, quy mô mặt cắt ngang gồm 6 làn xe.

Khởi công từ tháng 10/2025, dự án không chỉ tập trung vào hạng mục hầm chui mà còn hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng và tổ chức giao thông khu vực. Theo hợp đồng gốc, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027, tuy nhiên UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu rút ngắn tiến độ để về đích trước ngày 30/4/2027.

Buổi kiểm tra dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh. Nguồn ảnh: Hanoimoi.vn

Tính đến cuối tháng 6/2026, các nhà thầu đang duy trì 6 mũi thi công liên tục, khối lượng thực hiện đạt khoảng 75%. Để đảm bảo mục tiêu thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2027, chủ đầu tư và các đơn vị thi công được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, vật tư, tổ chức tăng ca, tăng kíp và bù đắp các phần tiến độ bị chậm.

Nâng cấp Quốc lộ 6: Trục giao thông hướng tâm phía Tây Nam

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai là công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư lên tới 9.590,8 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài khoảng 21,7km, quy mô mặt cắt ngang từ 50-60m, đi qua địa bàn các Phường Kiến Hưng, Phường Dương Nội, Phường Phú Lương, Phường Yên Nghĩa và các Xã Chương Mỹ, Xã Xuân Mai, Xã Phú Nghĩa thuộc TP.Hà Nội.

Dự án bao gồm 5 gói thầu xây lắp, đầu tư đồng bộ từ nền mặt đường, cầu, hệ thống thoát nước đến hào kỹ thuật. Tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ dự án là 105,13ha. Tính đến ngày 24/6/2026, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt khoảng 93%, tương đương 98,45ha đã được bàn giao.

Buổi kiểm tra dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai Nguồn ảnh: Hanoimoi.vn

Đáng chú ý, các Phường Kiến Hưng, Phường Dương Nội và Phường Phú Lương đã hoàn thành 100% công tác bàn giao mặt bằng. Các khu vực còn lại như Phường Yên Nghĩa đạt 73%, Xã Chương Mỹ đạt 98% và Xã Xuân Mai đạt 93%. Lãnh đạo Thành ủy yêu cầu các địa phương phải dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 7/2026 để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu.

Lộ trình hoàn thiện và cảnh báo tiến độ

Cả hai dự án đều đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông khung của TP.Hà Nội. Đối với Quốc lộ 6, mục tiêu là thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2027 và hoàn thành toàn bộ công trình trong quý I/2027. Thành phố khẳng định sẽ theo dõi sát sao và xử lý nghiêm trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ không có lý do chính đáng.

Lưu ý: Thông tin về tiến độ và quy hoạch dự án có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng tại từng thời điểm thi công thực tế.