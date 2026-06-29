Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên: Khởi động khoan xuyên núi, rút ngắn hành trình còn 11 phút Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên quy mô 3.300 tỷ đồng chuẩn bị khoan hầm trong tháng 6/2026, giúp rút ngắn hành trình từ 2 giờ xuống còn 11 phút khi hoàn thành.

Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, công trình hạ tầng trọng điểm kết nối Lào Cai và Lai Châu, chính thức bước vào giai đoạn quan trọng với kế hoạch khoan hầm xuyên núi trong tháng 6/2026. Đây là bước tiến quyết định nhằm hiện thực hóa mục tiêu rút ngắn hành trình qua cung đèo dài nhất Việt Nam từ 2 giờ xuống chỉ còn hơn 10 phút.

Tiến độ giải phóng mặt bằng và chuẩn bị thi công

Sau lễ khởi công vào cuối năm 2025, các đơn vị liên quan đang tập trung tháo gỡ những nút thắt cuối cùng về mặt bằng. Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, các bên đã thống nhất đẩy nhanh lộ trình bàn giao toàn bộ diện tích cần thiết trước ngày 30/6/2026.

UBND tỉnh Lai Châu làm việc với UBND tỉnh Lào Cai nhằm trao đổi, thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên. Ảnh: Nguyễn Chanh.

Hiện tại, phía Lai Châu đã cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng với tỷ lệ 99%. Trong khi đó, khu vực thuộc Lào Cai đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bồi thường và xử lý tài sản rừng. Đại diện nhà thầu cho biết việc khoan hầm trong lòng núi sẽ giúp tiến độ thi công ổn định hơn, ít bị chi phối bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vùng cao Tây Bắc.

Thông số kỹ thuật và quy mô đầu tư 3.300 tỷ đồng

Theo quy hoạch, dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên có tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng với tổng chiều dài toàn tuyến gần 8,8km. Công trình bao gồm hầm chính dài 2,63km và hầm phụ dài 2,65km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi. Tốc độ thiết kế đạt 60km/h với nền đường rộng 9m, đi kèm hệ thống cầu và công trình an toàn giao thông đồng bộ.

Phối cảnh dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên. Ảnh: Internet

Điểm đáng chú ý là công nghệ thi công kết hợp tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam và Nhật Bản. Hầm chính có chiều rộng 9,75m phục vụ hai làn xe lưu thông hai chiều. Hệ thống hầm ngang kết nối giữa hầm chính và hầm phụ đảm bảo khả năng cứu hộ, cứu nạn và thoát hiểm trong các tình huống khẩn cấp. Toàn bộ dự án sẽ được vận hành thông qua trung tâm điều hành hiện đại với các hệ thống thông gió, chiếu sáng và giám sát tự động.

Rút ngắn hành trình qua cung đèo dài nhất Việt Nam

Khi hoàn thành vào năm 2027, hầm Hoàng Liên sẽ thay thế khoảng 22km đường đèo quanh co trên Quốc lộ 4D. Thời gian di chuyển giữa khu vực Sa Pa, Lào Cai và Tam Đường, Lai Châu sẽ giảm mạnh từ mức 50-120 phút hiện nay xuống còn khoảng 11 phút.

Đèo Hoàng Liên. Ảnh: Internet

Việc xuyên qua dãy Hoàng Liên Sơn không chỉ nâng cao năng lực vận tải mà còn giảm thiểu rủi ro tai nạn giao thông tại khu vực đèo Ô Quy Hồ - nơi có độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển. Đây được kỳ vọng là đòn bẩy thúc đẩy liên kết vùng giữa các trung tâm kinh tế phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng với các tỉnh biên giới Tây Bắc thông qua trục chiến lược Sa Pa - Tam Đường - Lai Châu.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.