Pháp luật Hàm Liêm: Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” Chiều 31/7, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”.

Văn nghệ chào mừng tại “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tại ngày hội các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống và ý nghĩa của ngày hội. Trong những năm qua Hàm Liêm luôn xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm then chốt, là chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Hàm Liêm là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về trật tự an toàn xã hội, trong đó khai thác cát trái phép tồn tại dai dẳng gây bức xúc dư luận.

Lực lượng Công an nhân dân đã đồng lòng, sát cánh cùng quần chúng nhân dân khắc phục khó khăn giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương an ninh, an toàn và an sinh. Đời sống nhân dân ngày càng ấm no, trở thành những vùng quê đáng sống.

Các đại biểu dự “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn xã luôn khẳng định được bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; làm tốt chức năng tham mưu và phát huy vai trò nòng cốt, xung kích động viên, cổ vũ nhân dân nhiệt tình tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại ngày hội, lãnh đạo UBND xã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thị Toàn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã đề nghị, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân luôn xem Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" là một nhiệm vụ quan trọng. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Lực lượng Công an tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn xã để phong trào phát triển hiệu quả, lan tỏa rộng khắp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.