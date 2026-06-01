Học và làm theo Bác Hồ Hàm Thắng thay đổi từ những việc dân cần Với một địa phương có kinh tế nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng lớn, phường Hàm Thắng đang từng bước thay đổi diện mạo đô thị theo hướng xanh, sạch, đẹp.

Xóa những điểm tự phát tập kết rác dọc quốc lộ 1A

Giải bài toán dân sinh từ những việc nhỏ

Những ngày này, đi dọc quốc lộ 1A qua địa bàn phường Hàm Thắng, đoạn từ cầu Bến Lội đến chân cầu Phú Long, dễ dàng cảm nhận sự đổi thay trong diện mạo đô thị. Không chỉ hệ thống đèn trang trí được lắp đặt trên một số tuyến đường góp phần chỉnh trang cảnh quan, nhiều bãi rác tự phát tồn tại suốt thời gian dài, giờ đã biến mất. Thay vào đó là những tuyến đường thông thoáng, sạch sẽ hơn cùng các bảng cấm đổ rác được đặt tại những khu vực từng là “điểm nóng” ô nhiễm.

Thực tế cho thấy, nếu chỉ dừng ở tuyên truyền, ra quân dọn rác mà chưa giải quyết được nhu cầu dân sinh thì rất khó tạo chuyển biến bền vững. Căn nguyên của vấn đề nằm ở chỗ là tần suất thu gom rác chưa phù hợp với thực tế sinh hoạt của người dân. Trước đây, nhiều khu vực chỉ được thu gom rác 2 lần mỗi tuần, thậm chí một số hẻm nhỏ chỉ 1 lần/tuần, khiến rác tồn đọng.

Từ đầu tháng 1/2026, UBND phường Hàm Thắng đã tăng cường thu gom rác hằng ngày. Việc làm này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ người dân địa phương. Không chỉ thế, các hội, đoàn thể duy trì thường xuyên những đợt ra quân vệ sinh môi trường, vừa làm vừa tuyên truyền để người dân cùng tham gia giữ gìn cảnh quan chung.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tiếp tục duy trì các câu lạc bộ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” tại khu dân cư. Nhiều hoạt động đổi rác thải nhựa lấy quà tặng, sản phẩm thân thiện với môi trường được tổ chức tại chợ Phú Long và chợ Hàm Thắng, thu hút hơn 1.000 hội viên tham gia.

Bà Phạm Thị Ngọc Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hàm Thắng cho biết: “Thông qua các hoạt động nhằm giúp hội viên hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, thực hiện phân loại rác tại nguồn và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường”.

Hội Phụ nữ phường với hoạt động đổi rác thải nhựa

Bên cạnh đó, những vấn đề dân sinh khác cũng đang được tháo gỡ theo hướng sát thực tế. Tại tổ 3, tổ 5 khu phố Thắng Hòa, nhiều hộ dân sống trong hẻm sâu nhiều năm chưa tiếp cận được nước sạch do xa tuyến ống chính, trong khi chi phí kéo đường ống vượt khả năng của các hộ làm nông.

Trước thực tế đó, phường đã đề nghị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận xây dựng phương án kỹ thuật và dự toán kinh phí đã đầu tư hệ thống cấp nước cho khu vực này. Tình trạng thiếu nước cục bộ vào mùa khô tại Phú Long cũng từng bước được xử lý bằng việc mở rộng các tuyến ống cấp nước phù hợp...

Xây dựng đô thị đáng sống từ khu dân cư an toàn

Bên cạnh giải quyết các vấn đề dân sinh thiết thực, phường Hàm Thắng cũng chú trọng xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh gắn với giữ vững an ninh trật tự. Từ đầu tháng 6, ban điều hành các khu phố trên địa bàn phường đồng loạt triển khai mô hình Khu phố “không ma túy”. Trong đó, các khu phố 2, 3, 4 và Phú Hòa được chọn làm điểm trong năm 2026, làm nền tảng để nhân rộng giai đoạn 2027 - 2030.

Triển khai khu phố không ma tuy ở khu phố Phú Hòa

Ông Trần Văn Sang, Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng cho biết, địa phương đặt mục tiêu từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy khỏi khu dân cư, hướng tới xây dựng phường trở thành địa bàn “không ma túy” vào năm 2030. Để làm được điều đó, phải bắt đầu từ cơ sở, từ từng khu dân cư, từng hộ dân, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn từ xa các nguy cơ phát sinh tệ nạn.

Cùng với giữ vững an ninh trật tự, phường cũng phát động phong trào xây dựng các tuyến đường “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Đến nay, 19 tuyến đường đã được các khu phố đăng ký thực hiện. Những tuyến đường được chỉnh trang không chỉ góp phần làm đẹp diện mạo đô thị mà còn tạo thêm những không gian sống khang trang, an toàn và đáng sống hơn cho người dân.

Những chuyển động ở Hàm Thắng thời gian qua cho thấy, sự thay đổi từ cách chính quyền nhìn đúng và giải quyết trúng những vấn đề người dân đang cần. Khi những nhu cầu dân sinh được tháo gỡ, niềm tin của người dân với chính quyền cũng được củng cố. Đó là nền tảng để Hàm Thắng hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị xanh, văn minh và hiện đại hơn trong giai đoạn mới.