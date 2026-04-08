Công nghệ - Chuyển đổi số Hàm Thắng: Vì sự hài lòng của người dân Phường Hàm Thắng đang từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Từ đổi mới quy trình giải quyết hồ sơ, ứng dụng chuyển đổi số đến tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, mỗi thủ tục được giải quyết nhanh chóng đều góp phần tạo dựng niềm tin và sự hài lòng của người dân đối với chính quyền địa phương.

Thủ tục hành chính giải quyết nhanh chóng

Nhanh, gọn và tiện lợi cho người dân

Một buổi sáng đầu tuần, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Thắng nhộn nhịp người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Quy trình tiếp nhận được tổ chức khoa học, từ tra cứu thủ tục bằng mã QR, lấy số tự động đến sự hỗ trợ của cán bộ, nhân viên bưu điện và thuế, giúp người dân thực hiện hồ sơ thuận lợi. Không còn cảnh chờ đợi lâu hay phải đi lại nhiều lần, nhiều người chỉ mất ít phút để hoàn tất hồ sơ nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ tiếp nhận. Chị Nguyễn Thị Mai, ở tổ dân phố Phú Long đến đăng ký khai sinh cho con. Chị Mai cho biết: “Trước đây, thực hiện thủ tục này thường mất nhiều ngày mới nhận được kết quả, nhưng nay quy trình được rút ngắn, thuận tiện hơn. Cán bộ hướng dẫn đầy đủ ngay từ đầu, thao tác trên môi trường điện tử cũng thuận lợi. Nếu không biết thì được hỗ trợ từng bước nên tôi rất yên tâm”.

Anh Nguyễn Văn Phương, ở tổ dân phố Xuân An 1 đến đăng ký hộ kinh doanh dịch vụ spa. Sau khi lấy số thứ tự, anh nhanh chóng được tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn thực hiện trên Cổng dịch vụ công. “Cán bộ hướng dẫn rất cụ thể, hồ sơ xử lý nhanh, đỡ mất thời gian hơn trước. Thực hiện trên môi trường số cũng thuận lợi hơn tôi nghĩ”, anh Phương nói. Lần đầu đến trung tâm để chứng thực hồ sơ xin việc, em Nguyễn Lương Ngọc Phụng ở tổ dân phố Kim Ngọc cũng hài lòng khi toàn bộ giấy tờ được giải quyết nhanh chóng. Sự tận tình của cán bộ đã giúp em hoàn thiện hồ sơ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Cán bộ trung tâm hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến

Thủ tục được giải quyết nhanh hơn, thuận tiện hơn và người dân được phục vụ với tinh thần trách nhiệm, gần gũi là mục tiêu phường Hàm Thắng hướng đến trong cải cách hành chính. Đây cũng là sự chuyển biến từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, trong đó sự hài lòng của người dân được xem là thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính.

Đổi mới tư duy, sáng kiến thiết thực

Bà Hoàng Thị Hiếu - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Thắng cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trung tâm là đầu mối tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, với trung bình trên 1.000 hồ sơ mỗi tháng. Khối lượng công việc tăng nhưng đội ngũ cán bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng chuyển đổi số vào giải quyết công việc, lấy người dân làm trung tâm để phục vụ.

“ Mỗi hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, mỗi sự hài lòng và lời cảm ơn từ người dân chính là nguồn động viên tinh thần để trung tâm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến xây dựng chính quyền thân thiện trong nền hành chính hiện đại.

Bà Hoàng Thị Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Thắng

Để hỗ trợ người dân, cán bộ trung tâm hướng dẫn từ khâu đăng nhập Cổng Dịch vụ công, cài đặt VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến đến thanh toán trực tuyến. Với người lớn tuổi hoặc chưa thành thạo công nghệ, cán bộ trực tiếp hỗ trợ để mọi người đều có thể tiếp cận các tiện ích của nền hành chính thực hiện thủ tục thuận lợi.

Góc check in ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ

Một trong những điểm nhấn là mô hình “Hồ sơ không hẹn” được triển khai từ đầu năm 2026 đối với một số thủ tục thuộc lĩnh vực hộ tịch. Cứ vào thứ tư hằng tuần, những hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày. Mô hình này giúp giảm thời gian đi lại, chi phí cho người dân, thể hiện sự chủ động của chính quyền trong nâng cao chất lượng phục vụ.

Để hồ sơ trả đúng hẹn, hằng ngày vào khoảng 15 giờ, cán bộ trung tâm tiến hành rà soát hồ sơ trên hệ thống, phối hợp với các bộ phận chuyên môn đôn đốc những hồ sơ sắp đến hạn, kịp thời tháo gỡ khó khăn hạn chế tối đa tình trạng trễ hẹn. Sự chủ động này góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Nhờ quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành và đổi mới phương thức phục vụ, chỉ số cải cách hành chính của phường Hàm Thắng trong 6 tháng đầu năm 2026, có 2 tháng (tháng 3 và 5) ở vị trí thứ 1 khối xã, phường trong tỉnh. Nhiều tiêu chí quan trọng như cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy đạt điểm tối đa. Mức độ hài lòng của người dân luôn đạt trên 80% theo quy định của tỉnh, đây là tiêu chí để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.