Nông nghiệp - Nông thôn Hàm Thạnh mở hướng sinh kế từ đào tạo nghề Từ những lớp dạy nghề gắn với thực hành, người dân có thêm cơ hội nâng cao tay nghề, tạo sinh kế và tăng thu nhập. Đặc biệt, lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Hàm Thạnh đang từng bước tự tin làm chủ nghề nghiệp, hướng đến cuộc sống ổn định và bền vững.

Trao nghề, mở lối thoát nghèo bền vững

Đứng trước căn nhà cấp 4 vừa hoàn thiện tại thôn Hàm Cần, anh Nguyễn Văn Sang không giấu được niềm vui khi nhìn lại thành quả đầu tiên do chính mình trực tiếp xây dựng. Đây cũng là công trình đánh dấu bước khởi đầu trên con đường làm nghề xây dựng của anh sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghề.

Trước đây, anh Sang làm nhiều công việc khác nhau, từ phụ hồ, đi rừng đến ai thuê gì làm nấy. Công việc không ổn định, thu nhập cũng bấp bênh. Khi địa phương triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn, anh đăng ký tham gia lớp đào tạo nghề xây dựng.

Anh Nguyễn Văn Sang, học viên lớp Xây dựng khóa I

Sau gần nửa năm học lý thuyết kết hợp thực hành, anh được cấp chứng nhận nghề. Có kiến thức và tự tin hơn với tay nghề, anh bắt đầu nhận làm các công trình dân dụng, sửa chữa nhà cửa cho người dân trong thôn, xã.

Đầu năm 2026, anh Sang lần đầu nhận thầu xây dựng một căn nhà cho người dân trong thôn Hàm Cần.

“Ban đầu cũng hơi lo, nhưng khi công trình hoàn thiện, thấy chủ nhà ưng ý, mình vui lắm. Từ những kiến thức học được, mình có thể tự nhận việc và kiếm thêm thu nhập cho gia đình”, anh Sang chia sẻ.

Với anh, tấm chứng nhận sau khóa học không chỉ là một giấy xác nhận nghề nghiệp mà còn là sự tự tin để bắt đầu một công việc mới. Từ chỗ làm thuê, anh từng bước có thể tự nhận công trình, tự tạo việc làm cho mình và hướng đến cuộc sống ổn định hơn.

Có mặt tại căn nhà do học viên của mình thực hiện, ông Nguyễn Xuân Thanh, người trực tiếp truyền đạt kiến thức cho anh Sang tại Lớp Xây dựng khóa I, không giấu niềm vui.

“Nhìn thấy các anh chị học viên tự tin với nghề, bản thân mình cũng vui. Vui vì họ có thể tự làm chủ công việc, chủ động hơn về kinh tế gia đình và từng bước vượt qua khó khăn”, ông Thanh nói.

Câu chuyện của anh Sang cho thấy hiệu quả của đào tạo nghề không chỉ nằm ở việc người dân được học một nghề, mà quan trọng hơn là sau khóa học, kiến thức ấy được chuyển hóa thành sinh kế và thu nhập ngay tại địa phương.

Học nghề gắn với sinh kế

Tại Hàm Thạnh, đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang được triển khai theo hướng sát với nhu cầu thực tế, gắn kiến thức được học với điều kiện sản xuất của từng hộ gia đình.

Khai giảng lớp chăn nuôi gia cầm cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Hàm Thạnh

Giữa tháng 6, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên La Gi phối hợp với UBND xã Hàm Thạnh tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề chăn nuôi gia cầm cho 16 học viên là người đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Hàm Cần 1.

Lớp học thuộc chương trình mục tiêu quốc gia nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập và phát triển kinh tế hộ gia đình.

Trong 2 tháng, với tổng thời lượng 240 giờ, học viên được trang bị kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi gà, chăm sóc, phòng trị bệnh cho gia cầm, kỹ thuật ấp trứng, cùng những nội dung cơ bản về khởi sự sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế.

Đào tạo nghề là trao sinh kế để thoát nghèo

Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ dừng ở lý thuyết. Học viên được trực tiếp chăm sóc, quản lý đàn gà thực hành với quy mô 100 con dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Từ chuẩn bị chuồng trại, chăm sóc, nuôi dưỡng đến phòng, chống dịch bệnh đều được thực hiện trên mô hình thực tế.

Cách làm này giúp người học dễ tiếp cận kiến thức, đồng thời có thể hình dung rõ hơn cách tổ chức một mô hình chăn nuôi tại gia đình. Sau khi hoàn thành khóa học, đàn gà thực hành sẽ được bàn giao cho các học viên tiếp tục chăm sóc, nhân đàn và phát triển chăn nuôi.

Như vậy, người học không chỉ được trao kiến thức mà còn có thêm nguồn lực ban đầu để bắt tay vào sản xuất. Đây cũng là điểm quan trọng để việc đào tạo nghề không dừng lại ở một khóa học mà có thể tạo ra sinh kế lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Thạnh Phạm Thanh Phương cho biết, địa phương xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những giải pháp góp phần nâng cao trình độ sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

“Chúng tôi mong muốn các học viên sau khi được trang bị kiến thức sẽ vận dụng tốt vào thực tiễn sản xuất, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cho bà con tại địa phương”, ông Phương nói.

Từ một người làm thuê trở thành người có thể tự nhận công trình như anh Nguyễn Văn Sang, đến những hộ dân được trang bị kiến thức và con giống để bắt đầu mô hình chăn nuôi, những kết quả ban đầu cho thấy đào tạo nghề đang mở thêm hướng đi cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Hàm Thạnh.

Quan trọng hơn, khi nghề được lựa chọn phù hợp với điều kiện của địa phương và được đào tạo gắn với thực hành, người dân có thêm khả năng tự tạo việc làm ngay tại quê nhà. Đó chính là nền tảng để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình và từng bước thoát nghèo bền vững.