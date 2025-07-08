Tin mới

    Hàm Thạnh thi đua “Cán bộ 2 giỏi, 5 trách nhiệm, vững vàng trước thử thách”

    Quang Nhân 07/08/2025 11:09

    Sáng 7/8, Đảng ủy xã Hàm Thạnh (Lâm Đồng) đã phát động Phong trào thi đua “Cán bộ 2 giỏi, 5 trách nhiệm, vững vàng trước thử thách”.

    img_2889.jpeg
    Trao Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hàm Thạnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

    Đợt phát động phong trào thi đua nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã sau khi sáp nhập.

    Phong trào “Cán bộ 2 giỏi, 5 trách nhiệm, vững vàng trước thử thách” được triển khai đồng bộ trong hệ thống chính trị xã Hàm Thạnh. Trong đó, lồng ghép trong các chương trình sinh hoạt chi bộ, họp định kỳ, giao ban chuyên môn, đoàn thể.

    img_2887.jpeg
    Bà Tô Thị Xuân Thủy, Bí Thư Đảng ủy xã Hàm Thạnh phát biểu phát động thi đua

    Bà Tô Thị Xuân Thủy, Bí Thư Đảng ủy xã Hàm Thạnh cho biết: Phong trào thi đua “Cán bộ 2 giỏi, 5 trách nhiệm, vững vàng trước thử thách” là một nhiệm vụ góp phần quan trọng trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền gần dân, vì dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.

    Đặc biệt, qua phong trào nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cũng như yêu cầu đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

    Theo đó, xây dựng “Cán bộ 2 giỏi, 5 trách nhiệm, vững vàng trước thử thách” được triển khai theo hướng cụ thể, thiết thực, gắn với tiêu chí rõ ràng.

    img_2873.jpeg
    Trao giấy khen cho 5 tập thể chi bộ có thành tích xuất sắc trong tổ chức và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hàm Thạnh lần thứ I

    Dịp này, Đảng ủy xã Hàm Thạnh đã tặng giấy khen cho 5 chi bộ và 22 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hàm Thạnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

