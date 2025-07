Thời sự Lâm Đồng Hàm Thuận Nam hướng tới phát triển bứt phá, toàn diện Sáng 28/7, Đảng bộ xã Hàm Thuận Nam (Lâm Đồng) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 160 đại biểu đại diện cho 930 đảng viên thuộc 38 chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (bên phải) và đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham dự Đại hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, nguyên lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ, đại diện Đảng ủy các xã lân cận.

Các đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận Nam phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận Nam Nguyễn Thị Minh Hoàng nhấn mạnh: Đại hội lần này là dấu mốc chính trị đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh toàn quốc triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hướng tới tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương.

“ Việc tổ chức Đại hội lần này chính là dấu mốc khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, mang theo niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hàm Thuận Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận Nam

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Văn nghệ chào mừng Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, dù còn nhiều khó khăn, nhưng địa phương đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận: Kinh tế tăng trưởng ổn định, cơ cấu ngành nghề chuyển dịch tích cực, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Tất cả 15/15 chỉ tiêu của nhiệm kỳ đều đạt và vượt, nổi bật là chỉ tiêu thu ngân sách đạt trên 82 tỷ đồng, bằng 173% kế hoạch.

Đồng chí Lê Thế Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Nam trình bày dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội

Trong định hướng phát triển nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Hàm Thuận Nam xác định rõ quan điểm: “Phát triển kinh tế là trọng tâm; xây dựng Đảng là then chốt; văn hóa là nền tảng tinh thần; quốc phòng, an ninh là trọng yếu và thường xuyên”. Theo đó, xã sẽ tập trung phát triển hài hòa các lĩnh vực, bảo đảm bền vững cả về kinh tế, văn hóa, môi trường và an ninh.

Các đại biểu dự Đại hội

Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ chính, với mục tiêu hiện đại hóa sản xuất, nâng cao giá trị canh tác. Công nghiệp chế biến sẽ là động lực thúc đẩy, còn thương mại, dịch vụ và du lịch được xác định là các mũi nhọn đột phá để tăng năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận Nam tặng quà cho Đội Thiếu niên Tiền phong đến chúc mừng Đại hội

Đại hội đã thống nhất thông qua 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển trong 5 năm tới.

“ Đảng bộ xã Hàm Thuận Nam cần quan tâm xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định hàng đầu.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân xã Hàm Thuận Nam đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu địa phương cần tập trung cao độ cho công tác quy hoạch, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối với các xã trong vùng.

“ Đảng bộ xã Hàm Thuận Nam cần cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, của tỉnh thành các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn của xã. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đại biểu biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu, nội dung Đại hội

Cùng với đó là đẩy nhanh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực. “Địa phương cần sớm cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình, nâng cao hiệu quả trung tâm hành chính công cấp xã; đẩy mạnh phong trào "bình dân học vụ số" và tăng cường phổ cập công nghệ thông tin đến người dân", đồng chí Đặng Hồng Sỹ đề nghị.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa và bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ mới, xã đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,7%; nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế lên 97%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi dưới mức 5%. Đồng thời, công tác phát triển Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu quả tiếp tục là nhiệm vụ then chốt.

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng Ban chấp hành Đảng bộ xã Hàm Thuận Nam

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu địa phương quan tâm công tác dân vận chính quyền trong việc thực hiện các dự án trọng điểm, bảo đảm tiến độ và quyền lợi của người dân trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.