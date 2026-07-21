Công nghiệp - Xây dựng Hàm Thuận Nam: Nhiều công trình vượt tiến độ, đang thiếu vốn Trong khí thế lên phường, xã Hàm Thuận Nam có nhiều công trình đã và gần hoàn thành nhưng bị thiếu vốn thanh toán.

Trung tâm hành chính xã Hàm Thuận Nam

Sau khi HĐND tỉnh thống nhất chủ trương thành lập phường Hàm Thuận Nam tại kỳ họp tháng 5/2026 và hiện đang chờ Trung ương thông qua, không khí đầu tư, xây dựng trên địa bàn xã trở nên sôi động hơn. Gần nhất là dự án công viên trước trụ sở UBND xã, vốn dĩ là công trình quan trọng của huyện Hàm Thuận Nam cũ, bây giờ đã hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng ngày 26/6/2026, khiến quang cảnh chung trở nên rất sáng, xanh và đẹp. Trong khi đó, những công trình mới khởi công cũng đẩy nhanh thi công và hiện đã vượt tiến độ đặt ra. Điều đáng chú ý, trong khi các nơi vốn đầu tư công đang tồn, lo không giải ngân đúng yêu cầu của tỉnh thì Hàm Thuận Nam rơi vào cảnh có nhiều công trình đã và gần hoàn thành nhưng không có kinh phí thanh toán khối lượng đã thi công.

Cụ thể, công trình Nâng cấp, cải tạo đường Ngô Gia Tự và đường bên hông vật liệu xây dựng Minh Hòa có thời gian thực hiện là 2 tháng, nay đã hoàn thành vượt tiến độ 30 ngày nhưng mới tạm ứng 30% giá trị hợp đồng. Còn công trình Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục Trường Tiểu học Hàm Minh 1 thực hiện trong vòng 90 ngày (từ ngày 23/6/2026 đến ngày 21/9/2026) thì nay đã đạt hơn 50% khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 15/8/2026, cũng mới tạm ứng 30% giá trị hợp đồng. Tương tự, cùng thời gian thi công cũng như kế hoạch hoàn thành như trên, công trình Sửa chữa Tường rào, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục Trường Tiểu học Thuận Nam 1, Trường Tiểu học Thuận Nam 2 và Trường Tiểu học Hàm Minh 2 đã có khối lượng thi công đạt 55% và đơn vị thi công mới tạm ứng 30% giá trị hợp đồng.

“ Dự kiến hết tháng 7/2026, xã sẽ giải ngân được 6,617/ 10,989 tỷ đồng, đạt 60,21% kế hoạch. Cụ thể, vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung trong nước đã giải ngân 2,893/2,893 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất đã giải ngân 3,724/8,096 tỷ đồng, đạt 45,99% kế hoạch.

Ông Lê Thế Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Nam

Lý do, theo UBND xã Hàm Thuận Nam, năm 2026, UBND tỉnh đã giao cho UBND xã kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 8,096 tỷ đồng. Để bảo đảm cân đối nguồn vốn theo kế hoạch được giao, địa phương phải thực hiện thu tiền sử dụng đất khoảng 14,1 tỷ đồng. Nhưng đến thời điểm này thì xã mới thu tiền sử dụng đất 4,441/14,1 tỷ đồng, tức chỉ đạt 31,5% dự toán; trong đó, số thu được sử dụng để bố trí vốn đầu tư công là 3,775 tỷ đồng. Với số tiền này, xã đã giải ngân và dự kiến đến ngày 25/7/2026 sẽ xong. Tuy nhiên, còn nhiều khối lượng đã thi công nhưng chưa giải ngân được, vì thiếu vốn.

Một tuyến đường đang thi công ở Hàm Thuận Nam

Xã dự kiến, năm 2026, địa phương chỉ thu được khoảng 7 tỷ đồng, sẽ không đạt chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch được giao. Do đó, nguồn thu thực tế sẽ không đủ để bảo đảm cân đối, bố trí và giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất với số vốn 8,096 tỷ đồng. Để bảo đảm đủ nguồn vốn thực hiện các dự án theo kế hoạch đã được giao, đồng thời tạo điều kiện cho địa phương hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo chỉ đạo, ngày 10/7/2026, Hàm Thuận Nam đã có công văn kiến nghị Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh cân đối, bổ sung nguồn vốn thay thế phần hụt thu từ tiền sử dụng đất này.

Trước đó, ngày 30/6/2026, UBND tỉnh giao UBND xã Hàm Thuận Nam làm chủ đầu tư 2 dự án với tổng vốn 15 tỷ đồng từ nguồn vốn tỉnh. Đó là dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Hàm Thuận Nam được bố trí 8 tỷ đồng và dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Trãi - Nguyễn Minh Châu (đoạn còn lại) được bố trí 7 tỷ đồng.

Xã cam kết cuối năm sẽ giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách tỉnh này nên chắc chắn góp phần giúp bộ mặt Hàm Thuận Nam khang trang hơn, xứng tầm chính thức lên phường. Nhất là những tháng qua, xã đã tổ chức tuyên truyền, giải tỏa hành lang các tuyến đường và các điểm họp chợ. Bên cạnh đó, xã cũng đã triển khai mô hình “Thôn không rác thải”, trong đó thôn Minh Hòa, vốn có tên xóm tỷ phú được thực hiện điểm. Xã cũng đã kiến nghị Sở Xây dựng đầu tư điện chiếu sáng trên tuyến đường ĐT712 và đường Hàm Minh - Thuận Quý, mở rộng đường Hàm Minh - Thuận Quý đoạn Km1+700 - Km2+300 trên địa bàn xã để bảo đảm an toàn giao thông.