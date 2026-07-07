Hàn Quốc công bố nguyên mẫu động cơ UAV nội địa dùng cho máy bay tàng hình Các nguyên mẫu động cơ phản lực 2,5 tấn và động cơ cánh quạt 1.400 mã lực đánh dấu bước ngoặt giúp Hàn Quốc tự chủ hoàn toàn công nghệ chế tạo máy bay không người lái.

Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) Hàn Quốc vừa chính thức công bố các nguyên mẫu động cơ máy bay không người lái (UAV) tự sản xuất đầu tiên. Đây là bước tiến chiến lược nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài và hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng nội địa.

Máy bay chiến đấu nội địa KF-21 của Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Thông số kỹ thuật của hai dòng động cơ mới

Trong đợt công bố này, Hàn Quốc giới thiệu hai loại động cơ chuyên biệt cho các dòng UAV khác nhau, hiện đều đang trong giai đoạn thử nghiệm sau khi hoàn tất lắp ráp:

Động cơ phản lực: Có lực đẩy khoảng 2,5 tấn. Hệ thống này được thiết kế để lắp đặt trên các dòng UAV tàng hình thế hệ mới, dự kiến sẽ hoạt động phối hợp tác chiến (manned-unmanned teaming) cùng máy bay chiến đấu KF-21.

Có lực đẩy khoảng 2,5 tấn. Hệ thống này được thiết kế để lắp đặt trên các dòng UAV tàng hình thế hệ mới, dự kiến sẽ hoạt động phối hợp tác chiến (manned-unmanned teaming) cùng máy bay chiến đấu KF-21. Động cơ phản lực cánh quạt (Turboprop): Công suất 1.400 mã lực. Loại động cơ này được tối ưu hóa cho các dòng UAV trinh sát hoạt động ở độ cao trung bình đến cao, đòi hỏi khả năng bay bền bỉ trong thời gian dài.

Nỗ lực tự chủ công nghệ quốc phòng

Dự án phát triển các dòng động cơ này được DAPA và Cơ quan Phát triển Quốc phòng khởi động lần lượt vào năm 2019 và 2021. Quá trình nghiên cứu có sự tham gia sâu rộng của các doanh nghiệp quốc phòng tư nhân hàng đầu, tiêu biểu là Hanwha Aerospace.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Hàn Quốc chế tạo thành công động cơ máy bay có tuổi thọ cao bằng công nghệ nội địa. Việc làm chủ được bộ phận quan trọng nhất là "trái tim" của máy bay giúp quốc gia này tiến gần hơn đến mục tiêu nội địa hóa hoàn toàn UAV, từ khung thân, hệ thống điều khiển bay đến các thiết bị thực hiện nhiệm vụ chuyên dụng.

Tác động đến khả năng tác chiến

Việc tích hợp UAV tàng hình sử dụng động cơ nội địa vào biên chế cùng tiêm kích KF-21 sẽ tạo ra lợi thế chiến thuật đáng kể. Các UAV này có thể đóng vai trò là "người đồng hành" (wingman), thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm như chế áp phòng không đối phương hoặc trinh sát tiền phương, giúp bảo vệ an toàn cho máy bay có người lái.

Thành công trong việc thử nghiệm hai mẫu động cơ này không chỉ khẳng định năng lực kỹ thuật của Hanwha Aerospace mà còn mở ra cơ hội xuất khẩu các hệ thống UAV hoàn chỉnh do Hàn Quốc sản xuất trong tương lai.