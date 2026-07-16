Hàn Quốc hợp nhất các học viện quân sự để đào tạo sĩ quan AI Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố kế hoạch sáp nhập ba học viện quân sự lớn nhất thành một cơ sở đào tạo thống nhất tại Daejeon nhằm chuẩn bị cho kỷ nguyên chiến tranh công nghệ cao.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và đảng Dân chủ Đồng hành (DPK) vừa công bố lộ trình từng bước hợp nhất ba học viện quân sự lớn nhất nước này thành một cơ sở đào tạo thống nhất tại Daejeon. Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt trong chiến lược giáo dục quốc phòng, tập trung vào việc đào tạo thế hệ sĩ quan AI có khả năng chỉ huy trong môi trường tác chiến hiện đại.

Chiến lược đào tạo sĩ quan AI và mục tiêu tự chủ chỉ huy

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back, dự án nhằm xây dựng đội ngũ sĩ quan mới có tư duy sáng tạo và trình độ công nghệ cao. Đây là lực lượng nòng cốt khi Hàn Quốc tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, quyền này vốn do Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn - Hoa Kỳ nắm giữ khi xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc đang thúc đẩy kế hoạch hợp nhất ba học viện Lục quân, Hải quân và Không quân thành một cơ sở đào tạo sĩ quan AI.

Mô hình đào tạo mới sẽ vượt xa các phương thức truyền thống vốn chỉ tập trung vào tác chiến trên bộ, trên biển và trên không. Các học viên sẽ được huấn luyện để chỉ huy các chiến dịch hiệp đồng tác chiến đa miền (all-domain operations), kết hợp giữa không gian vũ trụ, không gian mạng, phổ điện từ cùng các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), robot và vũ khí tự động.

Daejeon: Trung tâm công nghệ quân sự mới

Thành phố Daejeon được lựa chọn làm địa điểm xây dựng học viện mới nhờ hệ sinh thái khoa học - công nghệ hàng đầu Hàn Quốc. Đây là nơi tập trung các đơn vị nghiên cứu trọng điểm như Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD) và Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc.

Việc đặt học viện tại Daejeon giúp quân đội dễ dàng hợp tác với các viện nghiên cứu và trường đại học trong các lĩnh vực then chốt như AI, hàng không vũ trụ và công nghệ quốc phòng. Về lâu dài, cơ sở này sẽ trở thành trung tâm đào tạo quốc phòng quốc gia, tích hợp cả Học viện Điều dưỡng Quân đội và các chương trình đào tạo công nghệ quốc phòng khác.

Tinh giản bộ máy và tối ưu hóa nguồn lực

Bên cạnh mục tiêu công nghệ, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kỳ vọng việc hợp nhất sẽ giúp tinh giản bộ máy hành chính cồng kềnh. Hiện nay, ba học viện Lục quân (tại Seoul), Hải quân (tại tỉnh Nam Gyeongsang) và Không quân (tại tỉnh Bắc Chungcheong) đang duy trì khoảng 3.000 nhân sự hỗ trợ và 7 tướng lĩnh chỉ để phục vụ cho 2.900 học viên.

Bộ trưởng Ahn Gyu-back nhấn mạnh việc mỗi học viện chỉ có quy mô tương đương một khoa đại học nhưng lại duy trì bộ máy quản lý lớn như hiện nay là điều cần phải cải tổ gấp để tối ưu hóa ngân sách và nhân lực quốc phòng.

Những thách thức về bản sắc và môi trường đào tạo đặc thù

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích về công nghệ và quản lý, kế hoạch này đang vấp phải sự phản đối từ liên minh cựu học viên của ba học viện. Các ý kiến lo ngại rằng việc đóng cửa các cơ sở hiện hữu sẽ làm mai một truyền thống và bản sắc riêng của từng lực lượng.

Đặc biệt, vấn đề môi trường rèn luyện là một rào cản lớn. Các cựu học viên cho rằng học viên Hải quân cần gắn liền với biển cả để hình thành tư duy hải quân viễn dương, trong khi học viên Không quân cần các cơ sở có đường băng và không gian bay rộng mở để nuôi dưỡng tư duy hàng không. Việc chuyển các học viện này về một cơ sở nằm sâu trong đất liền tại Daejeon bị cho là có thể ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo chuyên ngành đặc thù.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố chi tiết kế hoạch vào tháng 10 tới, đồng thời nỗ lực thông qua các đạo luật cần thiết để triển khai dự án trong bối cảnh AI và tác chiến công nghệ cao đang trở thành xu thế tất yếu của quân sự toàn cầu.