Hàn Quốc huấn luyện 500.000 quân nhân điều khiển UAV và loạt vũ khí mới Seoul đặt mục tiêu biến UAV thành vũ khí cá nhân cho toàn quân vào năm 2029. Cùng lúc, Thales ra mắt radar tầm xa 5.000km và Nga triển khai Tu-160 tuần tra Bắc Cực.

Quân đội Hàn Quốc đang thực hiện một bước chuyển chiến lược khi đặt mục tiêu phổ cập kỹ năng điều khiển máy bay không người lái (UAV) cho toàn bộ lực lượng thường trực. Đây là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội nhằm đối phó với các thách thức an ninh ngày càng phức tạp tại khu vực.

Hàn Quốc xây dựng lực lượng 500.000 chiến binh UAV

Ngày 26/6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố sáng kiến mở rộng năng lực tác chiến không người lái. Theo đó, Seoul đặt mục tiêu huấn luyện 500.000 quân nhân có khả năng điều khiển UAV, biến thiết bị này thành trang bị tiêu chuẩn tương tự như vũ khí cá nhân của mỗi binh sĩ.

UAV góc nhìn thứ nhất FPV, loại drone Hàn Quốc muốn phổ cập cho mọi quân nhân. Ảnh: Codective LLC

Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back cho biết, quân đội nước này dự kiến biên chế khoảng 60.000 UAV cho các quân chủng Lục quân, Hải quân, Không quân và Thủy quân lục chiến vào năm 2029. Riêng trong năm 2026, khoảng 11.000 hệ thống sẽ được triển khai. Ông Ahn nhấn mạnh UAV sẽ trở thành "vũ khí cá nhân thứ hai" trong hình thái chiến tranh hiện đại.

Kế hoạch này được đúc kết từ thực tiễn các cuộc xung đột gần đây tại Ukraine và Trung Đông, nơi UAV giá rẻ đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong trinh sát và tấn công chính xác. Hàn Quốc dự định mua hơn 20.000 UAV dùng một lần, phát triển công nghệ bầy đàn dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và tăng cường các hệ thống phòng thủ chống UAV bằng laser và vi sóng.

Thales ra mắt radar DeepFinder tầm xa 5.000 km

Tại triển lãm Eurosatory 2026, tập đoàn công nghệ Thales (Pháp) đã gây chú ý khi giới thiệu dòng radar DeepFinder hoạt động ở dải tần UHF. Hệ thống này được thiết kế để cung cấp khả năng cảnh báo sớm độc lập cho châu Âu trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo và vũ khí siêu vượt âm.

Mô hình radar DeepFinder Tactical của Thales trưng bày tại Eurosatory 2026. Ảnh: FOB/Thales

DeepFinder được phát triển với hai phiên bản chính: DeepFinder Tactical (cơ động) với tầm phát hiện 1.500 km và DeepFinder Strategic (cố định) có tầm quét lên tới 5.000 km. Ngoài ra, biến thể AURORE chuyên dụng để theo dõi các vật thể ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp cũng được giới thiệu.

Hệ thống này có khả năng phát hiện các mục tiêu tàng hình và tính toán chính xác quỹ đạo rơi của tên lửa. Việc triển khai DeepFinder được xem là bước đi quan trọng giúp châu Âu giảm phụ thuộc vào mạng lưới cảnh báo sớm của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh các mối đe dọa từ vũ khí tầm xa đang gia tăng.

Tu-160 Nga tuần tra 16 giờ liên tục trên Biển Barents

Trong một diễn biến khác, các oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 của Không quân Nga vừa hoàn thành chuyến bay tuần tra kéo dài 16 giờ trên vùng biển quốc tế thuộc Biển Barents và Biển Na Uy. Hoạt động này có sự tham gia hộ tống của các tiêm kích đánh chặn MiG-31.

Oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 Nga trong một chuyến bay tuần tra tầm xa. Ảnh: Army Recognition

Tu-160, biệt danh "Thiên nga trắng", là dòng máy bay ném bom siêu âm có khả năng mang tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa. Chuyến bay dài 16 giờ, bao gồm cả khoa mục tiếp dầu trên không, khẳng định năng lực răn đe chiến lược của Nga tại khu vực Bắc Cực.

Khu vực tuần tra nằm sát sườn phía Bắc của NATO, nơi có bán đảo Kola - vị trí chiến lược đặt các căn cứ hải quân và tàu ngầm hạt nhân quan trọng của Moscow. Dù chuyến bay diễn ra trên không phận quốc tế, đây vẫn được xem là tín hiệu quân sự mạnh mẽ trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO tại vùng Bắc Âu đang có dấu hiệu gia tăng sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh.