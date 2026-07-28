Hàn Quốc luật hóa cam kết phi hạt nhân để thúc đẩy dự án tàu ngầm hạt nhân Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lần đầu đưa nguyên tắc không phát triển vũ khí hạt nhân vào luật, làm cơ sở pháp lý triển khai 3 tàu ngầm hạt nhân thuộc dự án Jangbogo-N.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chính thức đưa nguyên tắc không phát triển vũ khí hạt nhân vào luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho chương trình năng lượng hạt nhân quân sự phục vụ mục đích quốc phòng. Động thái này giúp Seoul vừa đẩy nhanh dự án phát triển tàu ngầm hạt nhân, vừa bảo đảm tính minh bạch và tuân thủ các cam kết quốc tế.

Khung pháp lý mới cho chương trình tàu ngầm hạt nhân

Theo dự thảo luật dự kiến công bố lấy ý kiến công khai từ ngày 29/7, Hàn Quốc cam kết không chuyển hướng vật liệu hạt nhân sang mục đích chế tạo vũ khí. Quy định này gắn liền với việc tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), các cơ chế thanh sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), cùng tiêu chuẩn an toàn hạt nhân và bảo vệ môi trường.

Đây là lần đầu tiên nguyên tắc không phát triển vũ khí hạt nhân được thể chế hóa bằng luật, thay vì dừng lại ở kế hoạch chính sách như trước đây. Để tăng tốc độ thực thi, dự luật cho phép miễn trừ một số thủ tục đánh giá tính khả thi, đồng thời rút ngắn quy trình nghiên cứu, phát triển (R&D) và thử nghiệm.

Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho của Hàn Quốc có khả năng phóng tên lửa đạn đạo. Ảnh tư liệu: News Directory3/TTXVN

Bên cạnh đó, một Ủy ban Chiến lược tàu ngầm hạt nhân sẽ được thành lập do Thủ tướng đứng đầu và Bộ trưởng Quốc phòng làm Phó Chủ tịch. Cơ quan này chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển và quản lý an toàn tàu ngầm hạt nhân theo chu kỳ 10 năm, bao gồm phương án quản lý chất thải phóng xạ và kịch bản ứng phó sự cố.

Thông số kỹ thuật và tiến độ chương trình Jangbogo-N

Về khía cạnh kỹ thuật, Hàn Quốc đang triển khai chương trình Jangbogo-N nhằm chế tạo các tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới. Hệ thống động lực của tàu sử dụng nhiên liệu urani làm giàu thấp với tỷ lệ dưới 20%, đáp ứng các quy định kỹ thuật về an toàn và phi phổ biến hạt nhân.

Theo kế hoạch từ giới chức quân sự, Hàn Quốc dự kiến đóng mới ba tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp 8.000 tấn. Tiến độ đề ra dự kiến hạ thủy chiếc tàu đầu tiên vào giữa những năm 2030 và đạt năng lực tác chiến toàn diện vào cuối thập niên này.

Việc luật hóa nguyên tắc không phát triển vũ khí hạt nhân giúp tăng cường độ tin cậy chính trị, giải quyết các lo ngại của cộng đồng quốc tế về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân trong quá trình Hàn Quốc phát triển lực lượng tàu ngầm hiện đại.