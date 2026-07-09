Hàn Quốc thử nghiệm tàu mặt nước không người lái 30 tấn tích hợp AI tại Busan Công ty Hanwha Systems bắt đầu vận hành thử nghiệm tàu mặt nước không người lái (USV) 30 tấn nhằm kiểm chứng công nghệ tự hành AI và tiêu chuẩn kiến trúc mở UMAA của Mỹ trên biển.

Công ty quốc phòng Hanwha Systems của Hàn Quốc vừa chính thức hạ thủy tàu mặt nước không người lái (USV) trọng tải 30 tấn tại thành phố Busan. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển các phương tiện tác chiến tự hành thế hệ mới của quốc gia này.

Lộ trình thử nghiệm và các tính năng kỹ thuật cốt lõi

Mẫu USV 30 tấn hiện đang thực hiện các chuyến thử nghiệm thực tế trên tuyến hải trình nối liền thành phố Busan và cảng Jangmok trên đảo Geoje. Trong giai đoạn này, đội ngũ kỹ sư tập trung đánh giá khả năng vận hành của tàu trong các môi trường phức tạp.

Cụ thể, các nội dung thử nghiệm bao gồm khả năng tự hành qua các luồng hàng hải hẹp, duy trì vận hành an toàn trong điều kiện biển động và gió mạnh. Đáng chú ý, Hanwha Systems sẽ kiểm chứng năng lực tự hành trên quãng đường dài lên tới hàng trăm km, một chỉ số quan trọng cho các nhiệm vụ tuần tra dài ngày.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tiêu chuẩn quốc tế UMAA

Con tàu 30 tấn này đóng vai trò là nền tảng thử nghiệm (testbed) kéo dài đến hết năm 2027. Mục tiêu chính là hoàn thiện các công nghệ điều hướng tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống phần mềm của tàu được thiết kế theo cấu trúc mở, tuân thủ tiêu chuẩn UMAA (kiến trúc tự hành hàng hải dành cho phương tiện không người lái) do Mỹ phát triển.

Việc áp dụng tiêu chuẩn UMAA giúp phương tiện dễ dàng tích hợp, chuẩn hóa và tương thích với các hệ thống không người lái khác trong tương lai, đồng thời tối ưu hóa quá trình nâng cấp phần mềm điều khiển.

Xe lội nước tấn công được triển khai trong cuộc tập trận đổ bộ tại tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc, ngày 28/4/2025. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Chiến lược phát triển hệ thống tác chiến không người lái

Hanwha Systems đã đầu tư khoảng 70 tỷ won (tương đương 46,6 triệu USD) để phát triển song song hai dòng tàu mặt nước không người lái. Bên cạnh mẫu 30 tấn phục vụ thử nghiệm công nghệ, công ty dự kiến sẽ hạ thủy mẫu USV cỡ lớn 140 tấn trước cuối năm 2026.

Khác với mẫu thử nghiệm, phiên bản 140 tấn được thiết kế với đầy đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ tác chiến thực tế. Việc mở rộng danh mục khí tài không người lái nằm trong chiến lược tổng thể của Hàn Quốc nhằm nâng cao năng lực trinh sát, tuần tra và tác chiến trên biển.

Xu hướng ứng dụng AI và các nền tảng tự hành đang được hải quân nhiều nước ưu tiên nhằm giảm thiểu rủi ro cho con người trong các khu vực nguy hiểm, đồng thời tăng cường hiệu quả giám sát lãnh hải trong bối cảnh an ninh hàng hải ngày càng phức tạp.