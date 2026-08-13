Pháp luật Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận Để người dân lấn chiếm hơn 51 ha đất lâm nghiệp, tự ý đề xuất đưa 5,47 ha đất ra ngoài 3 loại rừng, sử dụng hàng trăm triệu đồng kinh phí ngân sách không đúng mục đích… là những sai phạm được Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chỉ ra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận.

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận

Đất rừng bị lấn chiếm

Theo Kết luận thanh tra, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận còn nhiều tồn tại trong quản lý, sử dụng đất được Nhà nước giao.

Đáng chú ý, công ty đã buông lỏng quản lý trong thời gian dài, để người dân lấn chiếm 51,71 ha đất lâm nghiệp được giao quản lý để sản xuất nông nghiệp. Công ty không lập hồ sơ báo cáo cơ quan chức năng xử lý, đồng thời chưa thực hiện giải tỏa cây trồng để tổ chức trồng rừng theo quy định.

Trên diện tích đất này, công ty đã triển khai thực hiện đề án Phát triển rừng bằng phương pháp trồng xen cây lâm nghiệp trên diện tích đất người dân lấn chiếm. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện ký cam kết không rõ ràng, không ràng buộc thời gian khép tán, không theo dõi, giám sát. Đến nay, chưa có diện tích được trồng xen khép tán và không có hợp đồng giao khoán được ký.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh xác định ông Nguyễn Tấn Địch, Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Lê Minh Thành, Phó Giám đốc công ty, đã tự ý đề xuất đưa 5,47 ha đất lâm nghiệp ra ngoài 3 loại rừng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Thanh tra xác định hành vi này vi phạm quy định pháp luật về đất đai. Sau sai phạm, ông Địch và ông Thành đã trồng lại rừng và bàn giao diện tích đất cho Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận tiếp tục quản lý.

Ngoài ra, công ty chưa hoàn tất một số thủ tục pháp lý về đất đai, trong đó có việc đăng ký biến động sau khi UBND tỉnh điều chỉnh phạm vi, ranh giới đất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng. Những tồn tại này cho thấy việc quản lý diện tích đất lâm nghiệp được giao chưa chặt chẽ, trong đó có những vi phạm kéo dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Hàng loạt khoản chi sai

Không chỉ trong quản lý đất, công tác quản lý, bảo vệ rừng và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách tại công ty cũng phát sinh nhiều sai phạm. Theo kết luận thanh tra, công ty ký hợp đồng giao khoán quản lý, bảo vệ rừng với 28 hộ vượt quá 30 ha và 4 lượt hộ không đúng đối tượng, dẫn đến chi sai 144,14 triệu đồng. Việc thực hiện trồng rừng các năm 2023 và 2024 cũng chưa đúng tiêu chuẩn, định mức, khối lượng thực tế không phù hợp, dẫn đến thanh toán sai hơn 17,4 triệu đồng.

Đáng chú ý, 581,74 triệu đồng kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đã hết nhiệm vụ chi nhưng công ty chưa hoàn trả ngân sách. Thay vào đó, doanh nghiệp gửi số tiền này tại các ngân hàng thương mại để lấy lãi và hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính. Thanh tra tỉnh xác định việc này dẫn đến sử dụng vốn không đúng mục đích được giao.

Trong hai năm 2024 - 2025, tổng kinh phí giao khoán quản lý, bảo vệ rừng gần 16 tỷ đồng nhưng chưa có đủ căn cứ để thanh toán, quyết toán do những bất cập trong việc ký hợp đồng và thực hiện các thủ tục liên quan.

Công tác quản lý, sử dụng vốn của công ty chưa chặt chẽ, việc xây dựng định mức, tiêu chuẩn không căn cứ vào các quy định của pháp luật; công tác kiểm tra, giám sát, ký kết hợp đồng còn nhiều tồn tại, sai phạm ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, sử dụng vốn, trong đó, phát hiện sai phạm qua thanh tra hơn 284,5 triệu đồng. Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Thanh tra tỉnh phát hiện hơn 688 triệu đồng sai phạm.

Từ những sai phạm được phát hiện, Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi, nộp ngân sách nhà nước gần 2 tỷ đồng. Công ty đã hoàn thành việc nộp số tiền này vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

Thanh tra tỉnh đồng thời xác định trách nhiệm đối với nhiều tập thể, cá nhân tại công ty qua các thời kỳ. Đáng chú ý, trách nhiệm cũng được xác định đối với một số cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tham mưu, cấp phát, kiểm tra và giám sát nguồn kinh phí, đất đai và hoạt động của doanh nghiệp.