Hàng thủ thảm họa, Arsenal gục ngã 1-3 trước Real Betis tại Dublin Màn trình diễn yếu kém của hàng phòng ngự cùng những thử nghiệm bất thành khiến Arsenal nhận thất bại 1-3 thuyết phục trước Real Betis trong trận giao hữu tiền mùa giải.

Màn chạy đà cho mùa giải mới của Arsenal vừa nhận một gáo nước lạnh tại Dublin khi đại diện Bắc London nhận thất bại 1-3 trước Real Betis. Trận giao hữu trên sân Aviva không chỉ phơi bày những sai lầm cá nhân nghiêm trọng nơi hàng thủ Pháo thủ, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính hiệu quả trong các thử nghiệm chiến thuật của HLV Mikel Arteta.

Arsenal gây thất vọng với trận thua 1-3 trước Real Betis tại Dublin.

Sụp đổ vì sai lầm cá nhân và thử nghiệm thất bại

Arsenal chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm có cơ hội nguy hiểm. Phút đầu tiên, Viktor Gyokeres bỏ lỡ tình huống ăn bàn rõ rệt sau đường chọc khe thuận lợi từ Kai Havertz. Tuy nhiên, sự phung phí này lập tức khiến đội bóng nước Anh phải trả giá đắt.

Phút thứ 9, thủ thành Kepa Arrizabalaga mắc sai lầm ngớ ngẩn khi phán đoán sai quả phạt góc bên cánh trái. Rodrigo Riquelme dễ dàng khống chế bóng rồi dứt điểm tung lưới mở tỷ số cho Real Betis. Nhận bàn thua sớm, HLV Mikel Arteta lập tức điều chỉnh chiến thuật khi thử nghiệm Riccardo Calafiori dâng cao đá như một tiền vệ trung tâm.

Dù vậy, khi phương án nhân sự mới chưa mang lại sự đột biến, hàng thủ Arsenal tiếp tục lộ khoảng trống chết người. Phút 26, Nelson Deossa tung cú sút xa đẳng cấp đánh bại Kepa, nhân đôi cách biệt cho đội bóng đến từ Tây Ban Nha.

Tia hy vọng vụt tắt trước giờ nghỉ

Những nỗ lực của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh chỉ giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 32. Từ quả treo bóng chuẩn xác trên chấm phạt góc của tân binh Christos Tzolis, Piero Hincapie bật cao đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 1-2, nhen nhóm hy vọng lội ngược dòng.

Tuy nhiên, sự hớ hênh nơi hàng phòng ngự một lần nữa dập tắt niềm tin vừa xuất hiện. Phút 43, Kai Havertz xử lý bất cẩn và làm mất bóng ngay trước khu vực cấm địa nhà. Pablo Fornals nhanh chóng trừng phạt sai lầm này bằng cú dứt điểm hiểm hóc, nới rộng khoảng cách lên 3-1 cho Real Betis trước khi hiệp một khép lại.

Arsenal bế tắc hoàn toàn trong việc tìm đường vào khung thành Betis ở hiệp hai.

Hiệp hai bế tắc và tổn thất nhân sự

Bước sang hiệp hai, HLV Mikel Arteta thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự nhằm tìm kiếm bàn thắng. Những ngôi sao tấn công như Gabriel Jesus hay Gabriel Martinelli được tung vào sân để gia tăng sức ép. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén ở các tình huống quyết định khiến đại diện xứ sương mù hoàn toàn bất lực.

Thống kê cho thấy trong suốt 45 phút của hiệp hai, Arsenal không tung ra nổi một cú dứt điểm trúng đích nào về phía khung thành Betis. Tổn thất thêm chồng chất với Pháo thủ khi tài năng trẻ Louie Copley dính chấn thương gối nghiêm trọng và phải rời sân chỉ sau ít phút xuất hiện.

Thắng lợi 3-1 hoàn toàn xứng đáng cho Real Betis nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của HLV Manuel Pellegrini. Ngược lại, thất bại này mang đến bài học đắt giá cho Arsenal trong việc gia cố hệ thống phòng ngự trước khi bước vào chiến dịch chính thức.