Thời sự Hàng trăm người đội mưa dự chương trình nghệ thuật tri ân các Anh hùng liệt sĩ Trong cơn mưa kéo dài tối 26/7 tại Đà Lạt, hàng trăm cán bộ, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và người dân vẫn có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt để theo dõi chương trình nghệ thuật chính luận “Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây - Đất lành nở hoa”, nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Chương trình nghệ thuật chính luận “Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây - Đất lành nở hoa” được thực hiện tại Nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt tối 26/7



Chương trình nghệ thuật chính luận “Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây - Đất lành nở hoa” do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 và kênh của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.

Tham dự chương trình có lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn.

Đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân chăm chú theo dõi các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình

Trước thời điểm chương trình diễn ra, đông đảo người dân đã có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt, mang theo áo mưa, ô và cờ Tổ quốc để chờ theo dõi chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV8. Dù cơn mưa không ngớt, nhiều người vẫn lặng lẽ đứng dưới mưa, tạo nên khung cảnh trang nghiêm, xúc động giữa không gian linh thiêng - nơi yên nghỉ của gần 2.300 Anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đại diện các sở, ngành, địa phương cùng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Sau nghi thức dâng hương, dâng hoa và thắp nến tại từng phần mộ, các đại biểu, đoàn viên và người dân trở lại khu vực sân khấu để theo dõi chương trình nghệ thuật.

Chương trình chính luận nghệ thuật là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong việc giữ gìn hòa bình, chung tay xây dựng đất nước, quê hương phồn vinh.

Trong màn mưa se lạnh đặc trưng của Đà Lạt, nhiều đoàn viên thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện vẫn chăm chú theo dõi từng tiết mục. Nhiều khán giả cũng đã tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa bằng điện thoại, trong khi nhiều cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ lặng lẽ hướng về sân khấu, xúc động trước những giai điệu và câu chuyện lịch sử được tái hiện.

Chương trình nghệ thuật chính luận được dàn dựng công phu với 3 chương: "Rừng lạnh máu đỏ - Tiếng gọi chiến trường", "Giữ bình yên cho đại ngàn" và "Máu vẫn đổ giữa thời bình - Đất lành nở hoa", tái hiện những chặng đường đấu tranh gian khổ của quân và dân ta, đồng thời tôn vinh những hi sinh thầm lặng của lực lượng vũ trang trong thời bình.

Thời tiết chuyển mưa, không thuận lợi từ giữa chương trình chở về cuối nhưng các đại biểu, lực lượng đoàn viên, người dân vẫn ở lại theo dõi chương trình đến phút cuối

Nhiều ca khúc đi cùng năm tháng như Đoàn vệ quốc quân, Miền xa thẳm, Bài ca Trường Sơn, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây... được các nghệ sĩ thể hiện trong không gian nghĩa trang càng làm tăng cảm xúc thiêng liêng của đêm tri ân.

Người dân Đà Lạt mặc áo mưa theo dõi chương trình nghệ thuật tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Dù mưa kéo dài nửa thời gian diễn ra chương trình nhưng khán giả Đà Lạt vẫn nán lại đến những tiết mục cuối cùng. Những hàng ghế phủ kín áo mưa nhiều màu, những ngọn nến vẫn lung linh bên các phần mộ và sự lặng im của hàng trăm người đã tạo nên một đêm tri ân giàu cảm xúc.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật chính luận “Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây - Đất lành nở hoa”

Nghệ sĩ biểu diễn trong điều kiện thời tiết không thuận lợi

Đoàn viên thanh niên Lâm Đồng theo dõi chương trình nghệ thuật tri ân các Anh hùng liệt sĩ