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    Hàng xóm không chịu ký giáp ranh, cấp đổi sổ đỏ được không?

    12/08/2026 12:06

    Ông Thái Đình Hòa (Nghệ An) chuyển đổi sổ đỏ cũ được cấp ngày 12/4/1995 sang sổ hồng theo quy định pháp luật hiện nay. Nhưng do hàng xóm gây khó dễ không ký giáp ranh nên hiện không thể làm sổ đỏ được.

    Trong lúc đó hàng xóm đã chuyển đổi được mà ông Hòa chưa bao giờ ký giáp ranh cho họ. Ông Hòa hỏi nếu trong trường hợp làm chuyển đổi sổ, đo đạc lại mà hàng xóm không ký giáp ranh thì nhà ông có thể làm sổ đỏ được hay không?

    Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

    Do nội dung phản ánh của ông không đầy đủ các thông tin liên quan đến việc cấp đổi Giấy chứng nhận do đo đạc lại nên Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể.

    Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin cung cấp một số quy định của pháp luật liên quan đến việc cấp đổi Giấy chứng nhận do đo đạc lại như sau:

    Tại khoản 6 Điều 135 Luật Đất đai đã quy định nguyên tắc cấp đổi Giấy chứng nhận trong trường hợp đo đạc lại mà ranh giới có thay đổi hoặc không có thay đổi so với thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước đây.

    Tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ đã giao UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai để thực hiện các trường hợp quy định tại Điều 14 của Nghị định này chậm nhất đến ngày 01 tháng 7 năm 2026, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định.

    Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông nghiên cứu và liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, giải đáp.


    Theo baochinhphu.vn
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      Hàng xóm không chịu ký giáp ranh, cấp đổi sổ đỏ được không?
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