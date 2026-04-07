Thời sự Hành chính công thân thiện, phục vụ dân Nhiều kết quả nổi bật của các cấp chính quyền Lâm Đồng trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) năm 2025 và những tháng đầu năm 2026.

Người dân đang chờ làm thủ tục tại phường Xuân Hương - Đà Lạt

Trẻ và năng động

“Mọi người rất thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ”, anh Phạm Văn Vinh, ở phường Xuân Hương - Đà Lạt tươi cười cho chúng tôi biết khi đến làm TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hương - Đà Lạt. Là nhân viên của một ngân hàng tại Đà Lạt, buổi sáng hôm đó, anh Vinh lên trung tâm để làm thủ tục khai sinh cho đứa con trai đầu lòng của mình. Tại đây, anh được nhân viên hướng dẫn rất cụ thể để điền hồ sơ và sau một thời gian ngắn chờ đợi đến lượt của mình, anh đã sớm hoàn tất thủ tục.

“Người đông nhưng nhờ các nhân viên hỗ trợ tích cực nên khá nhanh. Thủ tục cũng không quá phức tạp, quy trình rõ ràng. Từ khi nộp đơn đến khi trả kết quả theo phiếu hẹn chừng 1 tuần, nhưng chỉ chừng 3 ngày trung tâm cho biết sẽ có kết quả báo qua mạng VNeID rồi”, anh Vinh chia sẻ.

Trong buổi sáng tại trung tâm, chúng tôi cũng gặp bà Vũ Lê Thị Mộng Quyên, phường Lang Biang - Đà Lạt đến nộp hồ sơ cấp phép xây dựng nhà trên đường Yersin, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Bà Quyên cho biết, trước khi đến cũng lo lắng vì không biết thủ tục có nhanh không. Nhưng khi được các nhân viên trợ giúp nơi đây hướng dẫn rất tận tình nên bà cảm thấy an tâm. “Chỗ nào không hiểu hay thiếu giấy tờ gì được hướng dẫn rất chu đáo”, bà Quyên nói.

Nằm ở vị trí trung tâm đô thị khu vực Đà Lạt, phường Xuân Hương - Đà Lạt là địa bàn cấp xã đông dân nhất tỉnh Lâm Đồng hiện nay với trên 100.000 người sinh sống. Chính vì vậy, khối lượng hồ sơ, TTHC hằng ngày khá lớn.

Theo ông Phạm Tấn Long - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hương - Đà Lạt, trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận khoảng 100 hồ sơ kể cả trực tiếp và trực tuyến. Tuy nhiên, có những thời điểm như cuối năm hồ sơ thường tăng cao hơn.

Tiếp nhận thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Phường 2 Bảo Lộc

Trong 6 tháng đầu năm 2026 (tính từ ngày 1/12/2025 đến ngày 29/5/2026) phường đã tiếp nhận 14.365 hồ sơ; giải quyết 14.261 hồ sơ; trong đó trước hạn, đúng hạn 14.193 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,52%; có 104 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. “Điểm mạnh của chúng tôi là trang thiết bị được đầu tư, bảo đảm cho mọi hoạt động ổn định. Đội ngũ cán bộ, công chức tương đối trẻ, có chuyên môn, nhiệt tình, nhanh nhẹn, năng động, ứng dụng công nghệ thông tin tốt trong giải quyết hồ sơ hằng ngày”, ông Long cho biết.

Trên 98% hồ sơ cấp cơ sở được giải quyết

Theo UBND tỉnh, việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện thường xuyên, bảo đảm cắt giảm chi phí không cần thiết khi thực hiện TTHC, tạo thuận lợi cho tổ chức, người dân, góp phần đẩy mạnh CCHC.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, trên cơ sở đề xuất của các sở, ban, ngành, Lâm Đồng đã công bố 86 quyết định danh mục TTHC; trong đó, công bố mới 149 thủ tục, sửa đổi, bổ sung 961 thủ tục và bãi bỏ 168 thủ tục. Tất cả các TTHC đều được công bố, công khai kịp thời, đúng quy định. Đến nay, tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh đã được tỉnh công bố là 1.977 TTHC (trong đó, cấp tỉnh là 1.600 TTHC, cấp xã là 377 TTHC).

Hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và của 124 xã, phường, đặc khu được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc bảo đảm phục vụ tốt công tác tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC; có bố trí quầy ưu tiên tiếp nhận hồ sơ cho người già, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, đối tượng chính sách, người có công; có lắp đặt camera giám sát tại các quầy tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC.

Như đánh giá của tỉnh, hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công trong tỉnh đến nay hoạt động hiệu quả. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của cấp tỉnh, cấp xã đạt 100%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 90,94%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 93,36%.

Tuy nhiên, như UBND tỉnh chỉ ra, vẫn còn không ít những tồn tại trong giải quyết TTHC hiện nay. Chẳng hạn như việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa các bộ, ngành với Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh còn hạn chế. Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tuy đã cải thiện nhưng vẫn chưa đồng đều; kỹ năng số cộng đồng còn hạn chế, nhất là trong vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Phạm Tấn Long cho biết, hiện có quá nhiều, đến 14 phần mềm tác nghiệp cho cấp cơ sở, trong đó có những hệ thống thường xuyên bị lỗi. Đề nghị Trung ương sớm có phần mềm tác nghiệp chung để hỗ trợ cho cấp cơ sở.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Xuân Hương - Đà Lạt

UBND tỉnh cho biết, trong thời gian đến, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết hồ sơ TTHC, việc chấp hành xin lỗi trong trường hợp giải quyết quá hạn theo quy định cũng như xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, hướng đến một nền hành chính phục vụ dân.