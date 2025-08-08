UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phát động Phong trào thi đua 30 ngày thực hiện “Ngày không in giấy", "Tuần làm việc không văn bản giấy” với mục tiêu cụ thể: 100% văn bản, hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng; 100% văn bản được ký số (trừ văn bản mật); 100% đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện qua hệ thống đo lường hiệu suất công việc (KPI)...

Đây là hành động thể hiện quyết tâm chính trị của địa phương trong việc cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Ảnh minh họa / VGP

Thực tế cho thấy, việc xử lý hồ sơ trên môi trường số không chỉ tiết kiệm chi phí in ấn, lưu trữ mà còn góp phần công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm bớt thủ tục rườm rà cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không chỉ ở hạ tầng công nghệ số mà còn ở yếu tố con người. Thói quen sử dụng văn bản giấy, tâm lý ngại thay đổi, sự thiếu đồng đều về kỹ năng số của đội ngũ cán bộ vẫn là những điểm nghẽn cần được tháo gỡ.

Chính vì vậy, vai trò của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có ý nghĩa quyết định. Cán bộ lãnh đạo phải thực sự là người tiên phong, nêu gương trong thực hiện. Lãnh đạo mà vẫn thường xuyên yêu cầu trình ký văn bản giấy thì không thể tạo chuyển biến, tiến bộ. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và có chiều sâu.

Một nền hành chính không giấy không thể hình thành nếu còn tồn tại tư duy hành chính giấy tờ. Chuyển đổi số cũng không chỉ bắt đầu bằng phần mềm mà phải bắt đầu từ tư duy đổi mới. Đó cũng chính là thước đo năng lực điều hành, năng lực lãnh đạo và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ trong thời đại số.

VŨ DUY HIỂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Cùng bàn luận xem các tin, bài liên quan.