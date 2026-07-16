Việc tử tế Hành trình Đỏ Lâm Đồng thăm, tặng quà 30 bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh Chiều 16/7, Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Quốc gia phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Lâm Đồng và các nhà tài trợ đến thăm, tặng quà cho các bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Quốc gia phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà cho các bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần và trao tặng 30 suất quà cho 30 bệnh nhân đang điều trị tại khoa nhi, khoa lọc thận - Bệnh viện Đa khoa tỉnh với trị giá 1,5 triệu đồng/suất.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa góp phần động viên vật chất, tinh thần, giúp bệnh nhân yên tâm điều trị bệnh

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ chương trình Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt tỉnh Lâm Đồng năm 2026. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì sức khỏe cộng đồng, thể hiện sự quan tâm chăm sóc, hỗ trợ những bệnh nhân bị tan máu bẩm sinh, động viên vật chất, tinh thần, giúp họ yên tâm điều trị bệnh.