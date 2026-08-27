Thanh niên Hành trình lan tỏa tình yêu biển đảo của học trò Lâm Đồng Trở về từ Thủ đô Hà Nội với vị trí giải Nhì toàn quốc, 5 học sinh đội "Biển Xanh" không chỉ mang về niềm tự hào cho Lâm Đồng, mà quan trọng hơn, các em đã trở thành những "đại sứ nhỏ" tiếp tục truyền ngọn lửa trách nhiệm và tình yêu biển đảo đến thế hệ trẻ và cộng đồng học đường.

Bản lĩnh vượt sóng nơi Thủ đô

Đêm Gala tổng kết và trao giải Cuộc thi toàn quốc "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025 - 2026 khép lại tại Hà Nội đã ghi dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ Lâm Đồng. Vượt qua hơn 470.000 học sinh đến từ 1.730 trường THCS trên cả nước, đội "Biển Xanh", đại diện cho Khu vực 5, xuất sắc giành giải Nhì chung kết toàn quốc.

Toàn cảnh lễ trao giải Cuộc thi toàn quốc Em yêu biển, đảo quê hương năm học 2025 - 2026

Do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo và Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức, cuộc thi năm nay có quy mô lớn với 78 hội thi các cấp. Đội "Biển Xanh" gồm 5 thành viên: Thảo My, Xuân Kiên, Quỳnh Ngân, Phương Vy và Thanh Vân. Để bước lên bục vinh quang, các em đã trải qua 4 phần thi cam go: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền, đòi hỏi am hiểu sâu sắc về lịch sử, pháp luật biển đảo cùng bản lĩnh sân khấu tự tin.

Khoảnh khắc tự hào của các học sinh Lâm Đồng trên sân khấu vinh danh Cuộc thi toàn quốc Em yêu biển, đảo quê hương

Tôi luyện qua những ngày hè gian khó

Đội "Biển Xanh" sở hữu điểm tựa đặc biệt từ sự hợp lực giữa học sinh hai trường THCS Tân An và THCS Tân Phước. Dù ban đầu không tránh khỏi bỡ ngỡ, 2 tuần tập huấn cao điểm tại Trường THCS Tân An đã giúp các em nhanh chóng hòa nhịp. Bên cạnh việc làm chủ khối lượng tri thức đồ sộ về Luật Biển, lịch sử cùng văn hóa địa phương, các em còn liên tục rèn luyện kỹ năng hùng biện và bản lĩnh làm chủ sân khấu.

Cô giáo Trần Hồng Điệp, phụ trách đội Biển Xanh (Lâm Đồng) đạt giải Nhì toàn quốc cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương

Sự dìu dắt tận tụy của cô giáo phụ trách Trần Hồng Điệp cùng các thầy cô cố vấn, kết hợp với sự quan tâm sát sao từ lãnh đạo tỉnh và ngành Giáo dục Lâm Đồng đã trở thành tựa đỡ vững chắc. Cô Trần Hồng Điệp chia sẻ: "Điều đọng lại lớn nhất sau cuộc thi là sự trưởng thành trong nhận thức của học sinh. Các em hiểu rõ hơn những vất vả, hi sinh của lực lượng Cảnh sát biển ngày đêm bám biển, từ đó tự giác nâng cao trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc".

Bà Phan Thị Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng đồng hành và động viên đội thi Biển Xanh tại Đêm Gala tổng kết, trao giải Cuộc thi toàn quốc Em yêu biển, đảo quê hương.

Đánh giá về hành trình này, bà Phan Thị Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh: "Các em học sinh cùng giáo viên đã trải qua một kỳ ôn luyện mùa hè rất nghiêm túc và công phu. Sự chủ động tìm tòi về lịch sử, pháp lý biển đảo không chỉ giúp các em đạt thành tích cao, mà cốt lõi hơn là nâng cao tri thức bản thân, trở thành những hạt nhân tiếp tục truyền tình yêu quê hương đến bạn bè và các thế hệ tiếp theo".

Tiếp nối hành trình lan tỏa

Rời sân khấu chung kết tại Hà Nội, hành trình của các "đại sứ nhỏ" Lâm Đồng bước sang một chặng mới, chặng đường đưa tri thức biển đảo vào đời sống học đường.

Khoảnh khắc vinh danh các đội thi đoạt giải tại Đêm Gala tổng kết Cuộc thi toàn quốc "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025 - 2026

Trở thành tân học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) trong năm học 2026 – 2027, em Trác Xuân Kiên hào hứng chia sẻ: "Em cảm thấy rất vui và tự hào khi đại diện tỉnh Lâm Đồng đi thi tuyên truyền về biển đảo. Qua cuộc thi, em muốn gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ là hãy biết yêu thương biển đảo và trân trọng công lao của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Bước vào môi trường học tập mới, em sẽ tích cực tham gia các câu lạc bộ, viết bài và vẽ poster tuyên truyền để tiếp tục lan tỏa tinh thần ấy".

Trong khi đó, em Nguyễn Hoàng Thảo My, THCS Tân An hướng đến các hoạt động bảo vệ môi trường biển và lan tỏa sự tri ân tới lực lượng nơi tiền tiêu. Còn với Nguyễn Nữ Phương Vy (THCS Tân Phước), chuyến đi Hà Nội vừa qua là trải nghiệm quý báu giúp em mở rộng kết nối, học hỏi kỹ năng đứng trước đám đông và thắt chặt tình đoàn kết với bạn bè khắp mọi miền đất nước.

Thành công của đội "Biển Xanh" là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác giáo dục lòng yêu nước trong nhà trường. Tri thức và nhiệt huyết được gieo mầm đúng lúc sẽ trở thành hành trang bền vững, giúp thế hệ trẻ Lâm Đồng thêm tự tin và trách nhiệm trên con đường trưởng thành.