Quốc phòng - An ninh Hành trình thiêng liêng đưa các anh về đất mẹ Tại Lâm Ðồng, hành trình quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai đồng bộ, bền bỉ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dự lễ truy điệu liệt sĩ hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được tìm thấy cất bốc, an táng tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Bình Thuận. Ảnh: Lê Phúc

Ðưa các anh về với đất mẹ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn nhiều hài cốt của các liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vẫn nằm lại trên các chiến trường, cả ở trong nước và trên đất bạn. Bởi vậy, hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ý nghĩa, thiêng liêng luôn được cả nước chung tay thực hiện.

Suốt nhiều năm qua, cũng như nhiều địa bàn trên cả nước, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515) của 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông cũ vẫn luôn miệt mài, không quản ngại gian khổ, lặng thầm lội suối, băng rừng để tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ, đưa các anh về với đất mẹ yêu thương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tại tỉnh Lâm Đồng cũ, đến thời điểm hiện tại, đã rà soát, thẩm định, xác minh và nhập dữ liệu danh sách 3.441 liệt sĩ vào phần mềm theo quy định; phân tách, chuyển giao danh sách 430 liệt sĩ cho các địa phương, đơn vị (đến nay đã chuyển giao 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; tổng hợp, phân tách danh sách liệt sĩ theo quê quán, địa bàn hi sinh, nơi an táng ban đầu… cung cấp cho đơn vị, địa phương để đối chiếu, rà soát, phục vụ công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng vũ trang tỉnh dự lễ truy điệu các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Tại tỉnh Bình Thuận (cũ), các đơn vị đã tiến hành rà soát, bổ sung và nhập vào cơ sở dữ liệu 5.588/6.598 liệt sĩ, đạt tỷ lệ 85%. Công tác kết luận địa bàn, xác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các cấp được hoàn thành. Qua đó, đã giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp xác định được tổng số liệt sĩ hi sinh, an táng ban đầu trên địa bàn; xác định được các khu vực, địa bàn đã tìm kiếm, quy tập xong, tìm kiếm, quy tập nhưng chưa hết hoặc chưa tìm kiếm, quy tập.

Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), qua rà soát, chuẩn hóa từ 25 nguồn thông tin do các đơn vị cung cấp, kết quả chuẩn hóa 3.309 liệt sĩ hy sinh trên địa bàn Đắk Nông. Đến nay, đã hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ đối với 3.309/3.309 liệt sĩ; tổng hợp, phân tách theo quê quán, địa bàn nơi hi sinh, nơi an táng ban đầu đến cấp huyện, thành phố là 2.495 liệt sĩ và hi sinh chung trên địa bàn tỉnh là 814 liệt sĩ; đồng thời cung cấp cho các đơn vị, địa phương để phục vụ công tác xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ và tổ chức tìm kiếm, quy tập, cũng như thông tin cho thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Cả xã hội chung tay nên công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lâm Đồng đã được thực hiện có hiệu quả

Hành trình bền bỉ

Hiện nay, trên cả nước, trong số 1,2 triệu liệt sĩ thì có hơn 300 ngàn trường hợp chưa tìm được đầy đủ thông tin. Công cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm, mà còn là hành trình tìm lại ký ức thiêng liêng nối liền quá khứ với hiện tại, mang linh hồn các anh trở về trong lòng dân tộc, quê hương. Riêng địa bàn Quân khu 7, hiện có gần 24 ngàn thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ ở trong nước, cùng gần 1 ngàn thông tin về liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia chưa được quy tập.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Quân khu 7 khẳng định: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tốt với các địa phương, các tập thể, cá nhân để thu thập thông tin; chỉ đạo các đội chuyên trách và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) các tỉnh tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Hiện nay, khi 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông đã được sáp nhập thành tỉnh Lâm Đồng mới, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, song nhiệm vụ tìm kiếm và đưa các anh hùng, liệt sĩ về với đất mẹ yêu thương vẫn được bền bỉ tiến hành.

Cuộc chiến lặng thầm càng trở nên khó khăn hơn khi thời gian ngày mỗi lùi xa; địa hình, địa vật thay đổi nhiều do quá trình phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội và tác động của thời tiết khí hậu. Nhân chứng của một thời khói lửa đã giảm đi nhiều. Những điều đó ảnh hưởng rất lớn tới công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Vượt lên những khó khăn, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, trọng tâm là huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là cựu chiến binh, đồng bào các dân tộc vùng căn cứ kháng chiến, vùng sâu, vùng xa... cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ. Tăng cường ứng dụng công nghệ, kết nối thông tin, giải mã ký hiệu đơn vị chiến đấu để phục vụ công tác xác định danh tính và vị trí chôn cất hài cốt. Củng cố quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt với chính quyền và nhân dân Campuchia, để tạo thuận lợi trong công tác tìm kiếm, quy tập tại nước bạn…

Đưa các anh về với đất mẹ quê hương là khát vọng cháy bỏng của gia đình, đồng đội, của Quân đội và cả nước. Nên dẫu còn đó nhiều gian nan, cách trở nhưng hành trình ấy vẫn sẽ luôn được Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện bằng cả tấm lòng. Bởi đó là mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim người chiến sĩ.