Hansen lập cú đúp, Vikingur Reykjavik hạ Hapoel Beer Sheva Vikingur Reykjavik thắng Hapoel Beer Sheva 2-1 tại Víkingsvollur Stadium, Reykjavik, ở vòng loại thứ hai UEFA Champions League. Hansen ghi cả hai bàn cho đội chủ nhà, còn Hapoel Beer Sheva phải nhận thất bại sau cuộc rượt đuổi sít sao.

Vikingur Reykjavik 2 - 1 Hapoel Beer Sheva Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Vikingur Reykjavik tiếp đón Hapoel Beer Sheva.

41' K. Kangwa nhận thẻ vàng phút 41 Phút 41, K. Kangwa của Hapoel Beer Sheva nhận thẻ vàng vì lỗi thô bạo. Trận đấu giữa Vikingur Reykjavik và Hapoel Beer Sheva vẫn đang giữ thế cân bằng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' N. Hansen mở tỷ số cho Vikingur Reykjavik Phút 48', N. Hansen lập công, giúp Vikingur Reykjavik vượt lên dẫn Hapoel Beer Sheva 1-0. Đội chủ nhà đã có khởi đầu thuận lợi sau giờ nghỉ.

51' K. Kangwa đưa Hapoel Beer Sheva về 1-1 Phút 51', K. Kangwa ghi bàn cho Hapoel Beer Sheva sau đường kiến tạo của I. Zlatanovic, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1. Hapoel Beer Sheva đã nhanh chóng đáp trả để gỡ hòa.

63' Miguel Vitor nhận thẻ vàng Phút 63, Miguel Vitor của Hapoel Beer Sheva nhận thẻ vàng vì lỗi kéo người. Trận đấu tiếp tục diễn ra căng thẳng khi tỷ số đang là 1-1.

63' Hapoel Beer Sheva thay người ở phút 63 Phút 63, Hapoel Beer Sheva thay người: Z. Ahmed vào sân, A. C. Ganah rời sân. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên sau khi tỷ số được cân bằng 1-1.

71' Hapoel Beer Sheva thay người ở phút 71 Phút 71', Hapoel Beer Sheva đưa E. Peretz vào sân thay K. Kangwa. Đội bóng này tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang cân bằng 1-1.

71' Hapoel Beer Sheva thay người ở phút 71 Phút 71', Hapoel Beer Sheva điều chỉnh nhân sự khi J. East vào sân thay M. Abu Rumi. Trận đấu đang giữ thế cân bằng 1-1, hứa hẹn những phút cuối đầy căng thẳng.

76' V. Ingimundarson nhận thẻ vàng Phút 76, V. Ingimundarson của Vikingur Reykjavik nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Roughing.

76' Vikingur Reykjavik thay người ở phút 76 Phút 76', V. Andrason vào sân thay A. Thrandarson, giúp Vikingur Reykjavik làm mới nhân sự trong hiệp hai.

76' Vikingur Reykjavik thay người ở phút 76 Phút 76', Vikingur Reykjavik điều chỉnh nhân sự khi S. Thorkelsson vào sân thay G. Vatnhamar. Sự thay đổi này đến ở thời điểm trận đấu đang giằng co, có thể giúp đội bóng làm mới cách tiếp cận trong chặng cuối.

77' Vikingur Reykjavik thay người phút 77 Phút 77, D. Jonsson vào sân thay D. Hafsteinsson bên phía Vikingur Reykjavik. Hapoel Beer Sheva vừa vượt lên dẫn 1-2, buộc đội chủ nhà phải nhanh chóng tìm cách đáp trả.

77' VAR từ chối bàn thắng của N. Yehoshua Phút 77', VAR xác định bàn thắng của N. Yehoshua (Hapoel Beer Sheva) không được công nhận vì lỗi việt vị. Tỷ số vẫn là 1-1.

86' N. Hansen đưa Vikingur Reykjavik vượt lên Phút 86', N. Hansen ghi bàn sau đường kiến tạo của O. Borgthorsson, đưa Vikingur Reykjavik vượt lên dẫn trước Hapoel Beer Sheva với tỷ số 2-1.

89' Hapoel Beer Sheva thay người phút 89 Phút 89, Hapoel Beer Sheva thay người: I. Rotman vào sân, Miguel Vitor rời trận. Trong thế đang bị dẫn, sự điều chỉnh này có thể giúp đội khách làm mới hàng công ở những phút cuối.

89' A. Ohana vào sân ở phút 89 Phút 89, Hapoel Beer Sheva thay người: A. Ohana vào sân thay I. Zlatanovic. Sự điều chỉnh đến ở những phút cuối, khi Hapoel Beer Sheva đang cần tìm bàn gỡ.

90+2' Vikingur Reykjavik thay người ở phút bù giờ Phút 90+2', S. Thordarson vào sân thay N. Hansen bên phía Vikingur Reykjavik. Đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối, khi Vikingur Reykjavik đang dẫn Hapoel Beer Sheva 2-1.

KT Kết thúc: Vikingur Reykjavik 2-1 Hapoel Beer Sheva Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:57 22/07/2026

Đội hình chính thức Vikingur Reykjavik Sơ đồ 4-3-3 · HLV Solvi Ottesen Hapoel Beer Sheva Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ran Kozuch 29 Aron Snær Friðriksson 22 Karl Friðleifur Gunnarsson 4 Oliver Ekroth 6 Gunnar Vatnhamar 9 Helgi Guðjónsson 10 Gylfi Sigurðsson 25 Valdimar Þór Ingimundarson 11 Daniel Hafsteinsson 19 Óskar Borgthórsson 23 Nikolaj Hansen 21 Aron Elís Þrándarson 1 Ofir Marciano 2 Guy Mizrahi 4 Miguel Vítor 44 Djibril Diop 13 Ofir Davidzada 17 Kings Kangwa 25 Lucas Ventura 28 Niv Yehoshua 45 Mohamad Abu Rumi 66 Igor Zlatanović 11 Amir Chaim Ganah Dự bị Vikingur Reykjavik 47 Ögmundur Kristinsson 2 Sveinn Gísli Þorkelsson 15 Róbert Orri Þorkelsson 20 Tarik Ibrahimagić 24 Davíð Örn Atlason 7 Erlingur Agnarsson 8 Viktor Örlygur Andrason 18 Dadi Jónsson 30 Sveinn Margeir Hauksson Hapoel Beer Sheva 34 Marco Wolff 12 Itay Rotman 18 Roy Levy 27 Yoni Stoyanov 7 Eliel Peretz 23 Itay Hazut 19 Amit Ohana 9 Zahi Ahmed 20 Javon East Cập nhật đội hình lúc 01:38 22/07/2026

Thông tin trận đấu

Vikingur Reykjavik sẽ đối đầu Hapoel Beer Sheva tại UEFA Champions League vào lúc 02:00 ngày 22/07/2026. Đây là trận đấu mà sự chuẩn bị, khả năng kiểm soát thế trận và mức độ hiệu quả trong những thời điểm quyết định có thể tạo ra khác biệt.

Vikingur Reykjavik duy trì trạng thái ổn định

Ở hai trận gần nhất, Vikingur Reykjavik có một chiến thắng và một trận hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng đang giữ được sự ổn định nhất định trước cuộc đối đầu với Hapoel Beer Sheva, dù chưa đủ dữ liệu để đánh giá sâu hơn về chất lượng màn trình diễn hoặc mức độ áp đảo trong từng trận.

Điểm đáng chú ý là Vikingur Reykjavik không bước vào trận đấu sau một thất bại liên tiếp. Trạng thái tâm lý tích cực có thể giúp đội chủ động hơn trong cách nhập cuộc, đặc biệt nếu họ muốn tạo sức ép sớm và buộc đối thủ phải phòng ngự trong thời gian dài.

Hapoel Beer Sheva và những ẩn số trước trận

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm phong độ gần đây, lực lượng vắng mặt, vị trí hay thành tích đối đầu của Hapoel Beer Sheva. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đưa ra đánh giá cụ thể về trạng thái của đội khách hoặc so sánh trực tiếp hai bên trên các phương diện này.

Trong bối cảnh thông tin còn hạn chế, Hapoel Beer Sheva có thể trở thành biến số lớn của trận đấu. Cách đội khách lựa chọn tiếp cận, khả năng chống chịu trước sức ép và mức độ hiệu quả khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cục diện chung.

Thế trận được quyết định bởi khả năng kiểm soát

Vikingur Reykjavik nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng sự ổn định từ hai trận gần nhất để xây dựng thế trận chủ động. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu về sơ đồ, nhân sự hoặc phong cách thi đấu cụ thể của hai đội, nên không thể khẳng định cách vận hành chiến thuật nào sẽ được sử dụng.

Điểm then chốt nằm ở việc đội nào kiểm soát tốt hơn những pha chuyển trạng thái. Nếu Vikingur Reykjavik duy trì được áp lực và hạn chế khoảng trống phía sau hàng tiền vệ, họ có thể tạo ra sức ép đều đặn. Ngược lại, Hapoel Beer Sheva sẽ cần tận dụng tốt những thời điểm Vikingur Reykjavik dâng cao để đưa trận đấu về thế cân bằng.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Vikingur Reykjavik có lợi thế về trạng thái kết quả khi thắng một và hòa một trong hai trận gần nhất. Dù vậy, việc thiếu dữ liệu về Hapoel Beer Sheva khiến bức tranh trước trận chưa hoàn chỉnh, đặc biệt ở các khía cạnh phong độ, lực lượng và đối đầu.

Nhìn chung, trận đấu có thể diễn ra giằng co nếu Hapoel Beer Sheva tổ chức phòng ngự chặt chẽ và hạn chế được khả năng kiểm soát của đối thủ. Vikingur Reykjavik được kỳ vọng sẽ nhập cuộc với sự tự tin, nhưng kết quả cuối cùng phụ thuộc nhiều vào khả năng chuyển hóa ưu thế thế trận thành cơ hội rõ ràng.

Vikingur Reykjavik 5 trận gần nhất B H T T B 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới Hapoel Beer Sheva 5 trận gần nhất B B H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới