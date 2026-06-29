Hanwha Aerospace và UAE hợp tác sản xuất pháo tự hành K9 Thunder tại Trung Đông Hanwha Aerospace ký kết thỏa thuận với Generation 5 Holding nhằm sản xuất chung pháo tự hành K9, thúc đẩy nội địa hóa công nghệ quốc phòng tại khu vực Trung Đông.

Hanwha Aerospace, tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Hàn Quốc, vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác sản xuất chung với công ty Generation 5 Holding của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng sự hiện diện của công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc tại khu vực Trung Đông thông qua mô hình nội địa hóa sản xuất và chuyển giao công nghệ.

Thỏa thuận sản xuất chung và chiến lược nội địa hóa

Theo thông tin từ trang mạng Breaking Defense, thỏa thuận giữa Hanwha Aerospace và Generation 5 Holding tập trung vào việc hỗ trợ sản xuất và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường đối với hệ thống pháo tự hành K9 Thunder. Đây không chỉ đơn thuần là một hợp đồng mua bán vũ khí mà là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm thiết lập các quan hệ đối tác về công nghệ, bảo dưỡng và dịch vụ hậu cần ngay tại sở tại.

Hanwha Aerospace ký thỏa thuận hợp tác với Generation 5 Holding

Ông Il Sung, Giám đốc phụ trách khu vực Trung Đông và Bắc Phi của Hanwha Aerospace, nhấn mạnh rằng Trung Đông là thị trường ưu tiên hàng đầu. Việc xây dựng mạng lưới sản xuất và hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ sẽ giúp tăng cường năng lực tự chủ quốc phòng cho các đối tác, đồng thời rút ngắn khoảng cách dịch vụ cho các khách hàng trong khu vực vận hành hệ thống pháo hiện đại này.

Nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng UAE

Về phía UAE, Generation 5 Holding đánh giá thỏa thuận này là sự kết hợp tối ưu giữa năng lực sản xuất sẵn có và công nghệ tích hợp tiên tiến từ Hàn Quốc. Ông Khalifa Murad Alblooshi, Giám đốc điều hành của Generation 5 Holding, khẳng định việc hợp tác này hoàn toàn phù hợp với chiến lược quốc gia về chuyển giao và nội địa hóa các công nghệ quốc phòng tiên tiến nhất hiện nay.

Hệ thống pháo tự hành K9 Thunder vốn nổi tiếng với khả năng tác chiến linh hoạt, tốc độ bắn cao và độ chính xác vượt trội. Việc triển khai dây chuyền sản xuất tại UAE được kỳ vọng sẽ tạo ra một trung tâm cung ứng và bảo dưỡng quan trọng, phục vụ không chỉ cho nhu cầu trong nước mà còn cho các quốc gia lân cận đang sở hữu hoặc có ý định trang bị loại vũ khí này.

Chiều sâu trong quan hệ hợp tác quốc phòng Hàn Quốc - UAE

Thỏa thuận mới nhất này là kết quả của quá trình tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược giữa Seoul và Abu Dhabi. Trước đó, vào tháng 11-2025, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tới UAE đã tạo tiền đề cho hàng loạt cam kết chính trị bền vững. Quan hệ hai bên đã vượt xa khuôn khổ mua sắm vũ khí đơn thuần, mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao như phòng thủ tên lửa, trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống không người lái và vũ khí tấn công chính xác tầm xa.

Pháo tự hành K9 do Hanwha Aerospace sản xuất

Thực tế cho thấy, Hàn Quốc đang trở thành nhà cung cấp vũ khí chủ chốt tại vùng Vịnh. Các hợp đồng đáng chú ý bao gồm hệ thống tên lửa đất đối không Cheongung II KM-SAM trị giá 3,5 tỷ USD ký với UAE năm 2022 và hợp đồng tương tự trị giá 3,2 tỷ USD với Saudi Arabia vào năm 2023. Sự hiện diện ngày càng dày đặc của các hệ thống vũ khí Hàn Quốc cho thấy niềm tin của các quốc gia Trung Đông vào công nghệ và dịch vụ của quốc gia Đông Á này.

Xu hướng chuyển dịch trên thị trường vũ khí toàn cầu

Việc các quốc gia như UAE hay Saudi Arabia rót hàng tỷ USD vào các chương trình như "Chương trình kinh tế Tawazun" hay "Tầm nhìn 2030" phản ánh nỗ lực giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp phương Tây truyền thống. Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc nổi lên như một đối tác phù hợp nhờ trình độ công nghệ cao, chi phí hợp lý và đặc biệt là thiện chí trong việc chuyển giao công nghệ sản xuất.

Theo các chuyên gia từ Defence Security Asia, sự vươn lên của Hàn Quốc phản ánh một thay đổi lớn trên thị trường vũ khí toàn cầu. Các quốc gia tầm trung đang dần thách thức vị thế của các cường quốc xuất khẩu truyền thống bằng cách cung cấp các giải pháp hợp tác linh hoạt và ít ràng buộc chính trị hơn. Nếu thành công, mô hình hợp tác giữa Hanwha Aerospace và Generation 5 Holding có thể trở thành tiêu chuẩn mới cho các chương trình mua sắm quốc phòng tại khu vực vùng Vịnh trong tương lai.