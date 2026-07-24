Hapoel Tel Aviv tạo lợi thế, Ludogorets thất thế ở vòng loại châu Âu Hapoel Tel Aviv thắng Ludogorets 2-0 tại sân Bloomfield ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League nhờ các bàn của Altman và Chico, qua đó tạo lợi thế trong khi đối thủ rơi vào thế khó.

Hapoel Tel Aviv 2 - 0 Ludogorets Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hapoel Tel Aviv tiếp đón Ludogorets.

37' F. Kaloc nhận thẻ vàng Phút 37', F. Kaloc của Ludogorets bị phạt thẻ vàng sau pha truy cản trái phép.

45' O. Altman đưa Hapoel Tel Aviv vượt lên Phút 45', O. Altman lập công sau đường kiến tạo của S. Turiel, đưa Hapoel Tel Aviv mở tỷ số 1-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

63' Ludogorets điều chỉnh nhân sự ở phút 63 Phút 63, B. Tekpetey vào sân thay A. Salido Tajero bên phía Ludogorets. Đây là sự điều chỉnh nhằm làm mới đội hình trong thời điểm trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

63' Ludogorets đưa K. Duah vào sân Phút 63, K. Duah vào sân thay Rwan Cruz bên phía Ludogorets. Sự thay đổi này giúp đội khách làm mới hàng công trong phần còn lại của trận đấu.

63' Ludogorets thay người ở phút 63 Phút 63, Ludogorets đưa I. Chochev vào sân thay F. Kaloc . Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị dẫn 1-0.

65' Hapoel Tel Aviv thay người phút 65 Phút 65, Hapoel Tel Aviv thay người: R. Alkoukin vào sân, X. Silva rời trận. Đội chủ nhà tiếp tục thi đấu với lợi thế dẫn 1-0.

67' P. Stanic nhận thẻ vàng Phút 67', P. Stanic của Ludogorets nhận thẻ vàng. Hapoel Tel Aviv vẫn đang dẫn Ludogorets 1-0.

70' Chico nhận thẻ vàng ở phút 70 Phút 70, Chico của Hapoel Tel Aviv nhận thẻ vàng. Tấm thẻ này nhắc anh phải thi đấu thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

76' Ludogorets thay người ở phút 76 Phút 76, Ludogorets đưa I. Nachmias vào sân thay E. Kurtulus. Đội bóng này tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai.

76' Hapoel Tel Aviv thay người ở phút 76 Phút 76', Hapoel Tel Aviv đưa D. Dappa vào sân thay E. Boateng. Sự điều chỉnh này giúp Hapoel Tel Aviv làm mới lực lượng khi đang dẫn 1-0.

76' Hapoel Tel Aviv thay người phút 76 Phút 76, Hapoel Tel Aviv đưa M. Buskila vào sân thay O. Altman. Đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang dẫn Ludogorets.

83' I. Chochev nhận thẻ vàng Phút 83', I. Chochev (Ludogorets) nhận thẻ vàng trong lúc Ludogorets đang bị Hapoel Tel Aviv dẫn 1-0.

83' Ludogorets thay người ở phút 83 Phút 83', Ludogorets đưa J. Andersson vào sân thay E. Bile. Sự điều chỉnh này có thể giúp đội khách làm mới thế trận trong những phút cuối.

88' Hapoel Tel Aviv thay người phút 88 Phút 88', Hapoel Tel Aviv đưa S. Piven vào sân thay M. Coco . Với tỷ số hiện tại 2-0, đây là sự điều chỉnh ở thời điểm cuối trận.

88' Hapoel Tel Aviv thay người phút 88 Phút 88, T. Archel vào sân thay A. Kraev bên phía Hapoel Tel Aviv. Đội chủ nhà thực hiện sự điều chỉnh khi đang dẫn trước Ludogorets.

88' Chico giúp Hapoel Tel Aviv nhân đôi cách biệt Phút 88, Chico dứt điểm ghi bàn sau đường kiến tạo của R. Alkoukin, nâng tỷ số lên 2-0 cho Hapoel Tel Aviv trước Ludogorets. Đội chủ sân Bloomfield đang tạo ra khoảng cách đáng kể ở những phút cuối.

KT Kết thúc: Hapoel Tel Aviv 2-0 Ludogorets Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 03:28 24/07/2026

Hapoel Tel Aviv sẽ gặp Ludogorets tại sân Bloomfield lúc 01h30 ngày 24/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Điểm tựa đáng chú ý của đội chủ nhà là thành tích đối đầu: Hapoel Tel Aviv thắng ở lần chạm trán gần nhất giữa hai đội.

Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp thêm thông tin về phong độ gần đây, vị trí, điểm số, lực lượng hay đội hình dự kiến của hai bên. Vì vậy, trận đấu cần được nhìn nhận từ những yếu tố trực tiếp đã được xác nhận, thay vì mở rộng sang các dự báo về cục diện giải đấu.

Lợi thế đối đầu nghiêng về Hapoel Tel Aviv

Hapoel Tel Aviv đang nắm ưu thế trong thống kê đối đầu được ghi nhận. Hai đội đã gặp nhau một lần gần nhất, với kết quả Hapoel Tel Aviv giành chiến thắng, trong khi Ludogorets không thắng và hai bên không hòa.

Con số này không đủ để phản ánh toàn bộ tương quan hiện tại, nhưng vẫn tạo ra điểm tựa nhất định cho Hapoel Tel Aviv trước giờ bóng lăn. Đặc biệt, việc được thi đấu tại Bloomfield có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc chủ động hơn và duy trì áp lực trong những thời điểm quan trọng.

Trận đấu có thể được quyết định ở khả năng kiểm soát thế trận

Trong bối cảnh chưa có dữ liệu về sơ đồ chiến thuật hoặc nhân sự cụ thể, trọng tâm chuyên môn sẽ nằm ở cách hai đội tổ chức bóng và chuyển trạng thái. Hapoel Tel Aviv cần tận dụng lợi thế sân nhà để kiểm soát nhịp độ, đồng thời tránh để Ludogorets tạo ra những khoảng trống khi trận đấu chuyển nhanh từ phòng ngự sang tấn công.

Ở chiều ngược lại, Ludogorets sẽ phải hóa giải ảnh hưởng từ lợi thế đối đầu của Hapoel Tel Aviv bằng sự tập trung trong các pha tranh chấp và khả năng giữ cự ly đội hình. Khi thông tin về lực lượng không được cung cấp, chưa thể xác định đội nào có ưu thế rõ ràng ở từng tuyến.

Nhận định trước trận

Hapoel Tel Aviv bước vào cuộc đối đầu với Ludogorets cùng lợi thế từ lần gặp nhau gần nhất và sự hậu thuẫn của sân Bloomfield. Dù vậy, dữ liệu hiện có chưa đủ để khẳng định ưu thế toàn diện cho bất kỳ đội nào.

Thế trận nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng tận dụng cơ hội, kiểm soát không gian và duy trì sự tỉnh táo trong các thời điểm chuyển tiếp. Hapoel Tel Aviv có cơ sở để tự tin, còn Ludogorets cần thể hiện phản ứng rõ ràng trước lợi thế tâm lý đang nghiêng về đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Hapoel Tel Aviv · 1 thắng 0 hòa Ludogorets · 0 thắng Hapoel Tel Aviv 1 - 0 Ludogorets HTA

Hapoel Tel Aviv 5 trận gần nhất T H H T T Ludogorets 5 trận gần nhất B T T T