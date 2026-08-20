Harry Kane bỏ ngỏ khả năng trở lại Ngoại hạng Anh để cam kết tương lai tại Bayern Munich Chân sút Harry Kane thừa nhận mong muốn trở lại Ngoại hạng Anh không còn mạnh mẽ, khi gia đình anh đã ổn định cuộc sống tại Bayern Munich dưới thời HLV Kompany.

Tiền đạo Harry Kane chính thức lên tiếng về tương lai sự nghiệp, khẳng định bản thân đang cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc tại Bayern Munich và không còn đặt nặng mục tiêu trở lại Ngoại hạng Anh như thời điểm vừa rời Tottenham Hotspur.

Harry Kane lên tiếng về khả năng trở lại Ngoại hạng Anh.

Sự thay đổi trong tư duy của thủ quân tuyển Anh

Chuyển tới Bayern Munich vào mùa hè năm 2023 với bản hợp đồng trị giá 100 triệu euro, Harry Kane nhanh chóng khẳng định vai trò nhân tố chủ chốt trên hàng công đội bóng xứ Bavaria. Trước đây, từng xuất hiện nhiều đồn đoán về việc chân sút này sẽ sớm trở lại quê nhà để chinh phục các kỷ lục ghi bàn. Tuy nhiên, ngôi sao người Anh thừa nhận suy nghĩ của mình hiện tại đã thay đổi đáng kể.

Chia sẻ về định hướng sự nghiệp, Harry Kane bộc bạch: "Khi tôi rời Tottenham vào năm 2023, dĩ nhiên tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ trở lại Ngoại hạng Anh. Nhưng giờ đây, mong muốn đó không còn mạnh mẽ như trước nữa".

Cuộc sống ổn định tại Munich và triển vọng ký hợp đồng mới

Thủ quân đội tuyển Anh giải thích rằng việc thi đấu tại Bundesliga giúp anh có thêm những trải nghiệm giá trị ngoài môi trường bóng đá xứ sương mù. Sự đồng hành của huấn luyện viên Vincent Kompany cùng sự ổn định của gia đình tại Munich chính là những yếu tố then chốt giữ chân anh ở lại nước Đức.

"Tôi vô cùng hạnh phúc khi ở Munich. Tôi đã khám phá ra một thế giới bóng đá hoàn toàn khác biệt bên ngoài nước Anh, và điều đó khiến tôi càng thêm trân trọng bóng đá châu Âu", Harry Kane trải lòng. Anh nhấn mạnh thêm: "Đội ngũ mà chúng tôi có ở đây, huấn luyện viên Vincent Kompany… Gia đình tôi đã thực sự ổn định cuộc sống ở đây. Điều quan trọng nhất là được ở nơi tốt nhất có thể. Không bao giờ nói không bao giờ, nhưng hiện tại tôi đang tập trung vào Bayern, và chúng ta sẽ xem tương lai sẽ mang đến điều gì".

Dù Barcelona và Al Hilal được cho là cũng dành sự quan tâm nhất định cho tiền đạo người Anh, khả năng cao Harry Kane sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với Allianz Arena bằng một bản hợp đồng mới.