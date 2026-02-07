Harry Kane lập cú đúp siêu hạng giúp ĐT Anh ngược dòng kịch tính, vượt mặt huyền thoại Pele tại World Cup 2026 Tiền đạo Harry Kane tỏa sáng rực rỡ với hai bàn thắng giúp Tam sư đánh bại CHDC Congo 2-1 để tiến vào vòng 16 đội. Đội trưởng tuyển Anh chính thức vượt qua kỷ lục ghi bàn của Pele tại đấu trường World Cup.

Trong một đêm thi đấu đầy nghẹt thở tại World Cup 2026, khi bóng ma bị loại lẩn khuất sau 75 phút bế tắc, Harry Kane một lần nữa chứng minh tại sao anh là biểu tượng không thể thay thế của bóng đá Anh. Cú đúp đẳng cấp của tiền đạo mang áo số 9 không chỉ giúp đoàn quân của HLV Thomas Tuchel lội ngược dòng đánh bại CHDC Congo với tỷ số 2-1 mà còn đưa anh vào ngôi đền của những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Bản năng sát thủ giải cứu Tam sư

Tuyển Anh đã phải trải qua hơn một giờ đồng hồ đầy căng thẳng trước lối chơi kỷ luật và đầy thể lực của CHDC Congo. Trong phần lớn thời gian trận đấu, hàng phòng ngự của "Tam sư" liên tục bộc lộ những khoảng trống chết người, để đối thủ khai thác bằng các tình huống phản công tốc độ. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa một đội bóng lớn và một hiện tượng chính là khả năng tận dụng khoảnh khắc của các ngôi sao.

Phút 75, Harry Kane thắp lại hy vọng cho người hâm mộ xứ sở sương mù bằng bàn thắng gỡ hòa quý như vàng. Không dừng lại ở đó, thủ quân tuyển Anh tiếp tục hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng ngược dòng đầy cảm xúc. Màn trình diễn này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của Kane trong hệ thống chiến thuật mà Thomas Tuchel đang xây dựng, nơi anh không chỉ là người dứt điểm mà còn là điểm tựa tinh thần trong những thời khắc khó khăn nhất.

Harry Kane sắm vai người hùng với cú đúp đẳng cấp giúp ĐT Anh ngược dòng thành công.

Vượt qua cái bóng của "Vua bóng đá" Pele

Hai bàn thắng vào lưới CHDC Congo mang ý nghĩa lịch sử vô cùng lớn lao. Với tổng cộng 13 pha lập công tại các kỳ World Cup, Harry Kane chính thức vượt qua huyền thoại Pele (12 bàn) để vươn lên vị trí thứ 6 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Hiện tại, anh chỉ còn kém Miroslav Klose (16 bàn) và Ronaldo "béo" (15 bàn) trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu của các bậc tiền bối.

Đáng chú ý, kể từ EURO 2020, Kane là cầu thủ châu Âu hiệu quả nhất ở các vòng knock-out giải đấu lớn với 10 bàn thắng, bỏ xa Kylian Mbappe (7 bàn). Thống kê này cho thấy bản lĩnh thực sự của tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich mỗi khi bước vào những trận cầu mang tính chất sinh tử.

Thứ hạng Cầu thủ Số bàn thắng 1 Lionel Messi 19 2 Kylian Mbappe 18 3 Miroslav Klose 16 4 Ronaldo "béo" 15 5 Gerd Muller 14 6 Harry Kane 13 6 Just Fontaine 13 7 Pele 12

Xét trên bình diện cá nhân trong mùa giải 2025/26, Kane cũng đang sở hữu những con số không tưởng. Với 72 pha lập công tính cả cấp độ CLB và ĐTQG, anh đã san bằng kỷ lục của "Vua dội bom" Gerd Muller lập được ở mùa 1972/73, và hiện chỉ còn kém kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Lionel Messi (82 bàn ở mùa 2011/12).

Nỗi lo hàng thủ và thử thách Mexico

Dù giành quyền đi tiếp, màn trình diễn của tuyển Anh vẫn chưa thực sự thuyết phục giới chuyên môn. Thủ thành Lionel Mpasi của CHDC Congo đã có một ngày thi đấu xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua, nhưng chính sự lỏng lẻo nơi hàng phòng ngự Tam sư mới là điều khiến Thomas Tuchel phải đau đầu. Nếu không có sự tỏa sáng cá nhân của Kane, kịch bản về một cú sốc lớn nhất giải đấu hoàn toàn có thể đã xảy ra.

Về phía CHDC Congo, dù phải dừng bước nhưng "Những chú báo hoa mai" hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu. Đây là kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử bóng đá nước này, tạo nên một cột mốc mới cho bóng đá Trung Phi trên bản đồ thế giới.

Chiến thắng này đưa tuyển Anh tiến vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ chạm trán đội chủ nhà Mexico vào lúc 7h ngày 6/7 (giờ Việt Nam). Đây dự báo sẽ là một thử thách khó khăn gấp bội khi Tam sư phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ các khán đài rực lửa tại Trung Mỹ. Tuy nhiên, chừng nào Harry Kane vẫn còn duy trì được bản năng sát thủ, người Anh vẫn có quyền mơ về việc đưa chiếc cúp vàng trở lại quê hương.