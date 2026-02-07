Harry Kane rực sáng giúp tuyển Anh ngược dòng nhọc nhằn trước CHDC Congo Trong một ngày thi đấu đầy biến động, tuyển Anh đã lội ngược dòng đánh bại CHDC Congo nhờ cú đúp của Harry Kane. Tuy nhiên, màn trình diễn nhạt nhòa của Marcus Rashford đối lập hoàn toàn với sự bùng nổ từ Anthony Gordon.

Đội tuyển Anh vừa trải qua một thử thách thực sự trước CHDC Congo trong một trận đấu đầy rẫy những cung bậc cảm xúc. Dù bị dẫn bàn từ sớm sau những sai sót ở hàng phòng ngự, bản lĩnh của "Tam Sư" đã lên tiếng đúng lúc, đặc biệt là sự tỏa sáng rực rỡ của thủ quân Harry Kane để khép lại màn lội ngược dòng kịch tính.

Harry Kane: Đẳng cấp của một thủ lĩnh

Khi đội nhà rơi vào bế tắc, Harry Kane một lần nữa chứng minh tại sao anh là nhân tố không thể thay thế trong đội hình của Gareth Southgate. Với điểm số 8.6, tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Không chỉ ghi bàn, Kane còn đóng vai trò kết nối lối chơi, tạo ra khoảng trống cho các đồng đội xung quanh.

Harry Kane - 8.6 điểm: Người hùng thực sự của tuyển Anh với một cú đúp vô cùng đẳng cấp. Ảnh: Getty Images.

Hai thái cực: Nỗi thất vọng Rashford và bước ngoặt Gordon

Trận đấu này chứng kiến sự tương phản rõ rệt giữa hai cầu thủ chạy cánh. Marcus Rashford đã có một ngày thi đấu đáng quên với điểm số 6.3. Anh thường xuyên xử lý lỗi nhịp, thiếu đi sự đột biến cần thiết và không thể gây áp lực lên hàng thủ đối phương. Ngược lại, Anthony Gordon dù vào sân từ ghế dự bị đã ngay lập tức trở thành quân bài tẩy của tuyển Anh.

Marcus Rashford - 6.3 điểm: Trải qua một trận đấu nhạt nhòa, thường xuyên xử lý lỗi nhịp và không tạo được áp lực cần thiết lên hàng thủ đối phương. Ảnh: Getty Images.

Gordon (7.3 điểm) chính là người kiến tạo bàn thắng quan trọng, thổi luồng sinh khí mới vào lối chơi đang có phần bế tắc của đội nhà. Sự năng nổ và tốc độ của anh đã làm khổ hàng phòng ngự CHDC Congo trong những phút cuối trận.

Anthony Gordon - 7.3 điểm: Tạo ra bước ngoặt của trận đấu ngay khi vào sân với một đường kiến tạo quan trọng, thổi luồng sinh khí mới cho hàng công đang bế tắc. Ảnh: Getty Images.

Hàng thủ và tuyến giữa: Sự ổn định của Declan Rice

Ở khu vực trung tuyến, Declan Rice tiếp tục cho thấy vai trò của một "máy quét" thượng hạng. Với 7.3 điểm, Rice không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ dọn dẹp trước vòng cấm mà còn là trạm luân chuyển bóng nhịp nhàng, giúp tuyển Anh duy trì quyền kiểm soát thế trận sau khi có bàn gỡ.

Declan Rice - 7.3 điểm: Quán xuyến tốt khu trung tuyến, thể hiện vai trò dọn dẹp và luân chuyển bóng nhịp nhàng. Ảnh: Getty Images.

Tại hàng phòng ngự, Marc Guehi (7.1 điểm) là điểm sáng lớn nhất. Sự điềm tĩnh của trung vệ này đã bù đắp cho những khoảnh khắc chệch choạc đầu trận của Ezri Konsa. Trong khi đó, Jordan Pickford dù phải vào lưới nhặt bóng sớm nhưng vẫn có những pha cứu thua xuất sắc để bảo toàn lợi thế mong manh cho Tam Sư.

Bảng điểm chi tiết các cầu thủ tuyển Anh

Cầu thủ Điểm số Đánh giá ngắn gọn Harry Kane 8.6 Cú đúp đẳng cấp, người hùng của trận đấu. Declan Rice 7.3 Quán xuyến trung tuyến, luân chuyển bóng tốt. Anthony Gordon 7.3 Kiến tạo quan trọng, thay đổi cục diện. Elliot Anderson 7.3 Điểm sáng ở tuyến giữa sau khởi đầu bỡ ngỡ. Marc Guehi 7.1 Chốt chặn tin cậy, điềm tĩnh trong triển khai bóng. Jordan Pickford 7.0 Thi đấu tập trung, cản phá tốt. Ezri Konsa 7.0 Lấy lại bình tĩnh sau sai lầm dẫn đến bàn thua. Nico O'Reilly 7.0 Thi đấu tròn vai bên hành lang trái. Noni Madueke 6.6 Thiếu sắc bén ở những nhịp xử lý cuối cùng. Jude Bellingham 6.5 Một ngày thi đấu kém duyên và nhận thẻ vàng. Marcus Rashford 6.3 Nhạt nhòa, thường xuyên lỗi nhịp.

Chiến thắng nhọc nhằn này mang lại nhiều bài học quý giá cho tuyển Anh. Dù Harry Kane vẫn duy trì phong độ đỉnh cao, nhưng bài toán về sự ổn định của các vệ tinh xung quanh, đặc biệt là vị trí của Marcus Rashford, sẽ cần HLV Southgate tìm lời giải sớm trước khi bước vào các vòng đấu quan trọng hơn.

Chấm điểm các cầu thủ tuyển Anh. Ảnh: Bongda.com.vn.