Harry Kane và nỗi đau World Cup: Cánh cửa Quả bóng Vàng chính thức khép lại? Thất bại 1-2 trước Argentina tại bán kết World Cup không chỉ khiến Harry Kane lỡ hẹn với cúp vàng mà còn gần như dập tắt hy vọng giành Quả bóng Vàng, dù anh vừa trải qua mùa giải kỷ lục với 58 bàn thắng.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại trận bán kết World Cup, Harry Kane đứng chôn chân giữa sân, ánh mắt vô định nhìn các cầu thủ Argentina ăn mừng. Thất bại 1-2 của tuyển Anh không chỉ là dấu chấm hết cho giấc mơ vô địch thế giới của "Tam sư", mà còn là đòn chí mạng giáng vào tham vọng chạm tay vào danh hiệu Quả bóng Vàng của cá nhân tiền đạo này. Ở tuổi sắp bước sang 33, cơ hội để Kane bước lên đỉnh cao cá nhân dường như đã vụt mất vĩnh viễn.

Nghịch lý giữa những kỷ lục và danh hiệu

Mùa giải vừa qua tại Bayern Munich là một chương huy hoàng về mặt cá nhân đối với Harry Kane. Anh trình diễn một phong độ khủng khiếp khi xô đổ kỷ lục Bundesliga với 58 bàn thắng trên mọi đấu trường. Con số này thậm chí vượt qua cả thời kỳ đỉnh cao của Robert Lewandowski, đưa Kane tiệm cận với những tiêu chuẩn không tưởng mà Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo từng thiết lập.

Kane vẫn chưa thể giành danh hiệu cùng đội tuyển. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao là cuộc chơi của những danh hiệu tập thể. Việc Bayern Munich gục ngã 5-6 trước PSG tại bán kết Champions League đã đẩy mọi hy vọng của Kane vào chiếc phao cứu sinh duy nhất: World Cup. Bản thân đội trưởng tuyển Anh từng tự tin khẳng định: "Nếu tuyển Anh vô địch thế giới, chắc chắn tôi sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho Quả bóng Vàng". Thế nhưng, thực tế nghiệt ngã đã không đi theo kịch bản đó.

Sự bế tắc trước bản lĩnh của người Argentina

Bước vào giải đấu với tâm thế của một ứng viên hàng đầu, Kane đã có khởi đầu ấn tượng với những pha lập công vào lưới Croatia, Panama và Congo. Nhưng khi đối mặt với một Argentina mưu mẹo và đầy bản lĩnh, "cỗ máy ghi bàn" ấy bỗng chốc trở nên vô hại một cách lạ thường.

Phân tích sâu vào các số liệu thống kê trong trận bán kết, người ta thấy một Harry Kane hoàn toàn bị cô lập:

Chạm bóng: 26 lần (thấp kỷ lục đối với một tiền đạo chủ lực).

26 lần (thấp kỷ lục đối với một tiền đạo chủ lực). Chuyền bóng thành công: 9 đường chuyền.

9 đường chuyền. Dứt điểm: 1 cú sút bị chặn.

1 cú sút bị chặn. Chạm bóng trong vòng cấm đối phương: 0 lần.

Khi HLV Thomas Tuchel chỉ đạo các học trò co cụm phòng ngự để bảo toàn lợi thế sau bàn mở tỷ số của Anthony Gordon, tuyển Anh cần một tiền đạo có tốc độ để bứt tốc phản công. Đó lại chính là điểm yếu cố hữu của Kane. Anh lùi sâu, cố gắng tranh chấp và quăng mình vào những điểm nóng trong vô vọng, chỉ để nhìn đối thủ lật ngược thế cờ. Việc tịt ngòi ở trận cầu sinh tử này không chỉ khiến anh lỡ hẹn với Chiếc giày Vàng mà còn dọn đường cho những cái tên như Messi tiến gần hơn tới Ballon d'Or.

Kane thất vọng khi Anh thua Argentina. Ảnh: Getty Images.

Di sản đầy mâu thuẫn của một huyền thoại

Sự nghiệp quốc tế của Harry Kane đang để lại một di sản đầy tranh cãi. Không ai có thể phủ nhận anh là tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh. Với 121 lần khoác áo đội tuyển, anh chỉ còn cách kỷ lục của huyền thoại Peter Shilton (125 lần) một khoảng cách rất ngắn. Số bàn thắng kỷ lục của anh có lẽ sẽ còn đứng vững trong nhiều thập kỷ tới.

Thế nhưng, giống như kỳ EURO 2024 mờ nhạt hay quả penalty hỏng ăn đầy ám ảnh tại Qatar 2022, Kane một lần nữa gục ngã ở thời khắc quyết định. Những vĩ nhân như Pele, Maradona hay Messi đều có những danh hiệu lớn cùng đội tuyển quốc gia để bảo chứng cho sự vĩ đại, còn Kane vẫn mãi là kẻ đi tìm vinh quang trong mòn mỏi.

Bất chấp nỗi thất vọng cùng cực, Kane khẳng định anh chưa muốn dừng lại: "Tuyển quốc gia là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Leo Messi vẫn đang tỏa sáng ở tuổi này, và tôi không muốn đặt ra giới hạn cho bản thân". Trong bối cảnh bóng đá Anh đang thiếu hụt trầm trọng những trung phong trẻ đẳng cấp, Kane có thể vẫn sẽ lĩnh xướng hàng công tại EURO 2028. Tuy nhiên, thời gian là kẻ thù không chừa một ai. Trận thua cay đắng trước Argentina có lẽ không chỉ là dấu chấm hết cho giấc mơ cúp vàng, mà còn khép lại vĩnh viễn hy vọng chạm tay vào danh hiệu cá nhân cao quý nhất thế giới của một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế hệ này.