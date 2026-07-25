Văn hóa - Giải trí Hát bên tượng đài liệt sĩ Giữa không gian tĩnh lặng của Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt, nơi hơn 2.000 anh hùng liệt sĩ yên nghỉ trong lòng đất mẹ, những giai điệu về nghĩa tình đồng đội, ngợi ca quê hương đất nước vang lên trong một ngày nắng đẹp. Chương trình nghệ thuật “Hát cho đồng đội tôi nghe” do Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng tổ chức nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, biểu diễn xúc động

Hát cho đồng đội tôi nghe

Bên Đài tưởng niệm, các cựu chiến binh một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” đã cùng cất tiếng hát bằng tất cả nỗi nhớ, lòng biết ơn và như một cuộc đối thoại thiêng liêng giữa người ở lại với những người đã ngã xuống.

Tiết mục “Bài ca Trường Sơn”, tác phẩm khơi dậy cả một thời hoa lửa của tuyến đường huyền thoại. Qua phần thể hiện của tốp ca nam, hình ảnh những đoàn quân vượt núi, băng rừng, gùi hàng, mở đường hiện lên hào hùng mà gần gũi. Trường Sơn trong ca khúc không chỉ là địa danh lịch sử, mà còn là biểu tượng của ý chí, lòng quả cảm và tinh thần đoàn kết đã làm nên sức mạnh của cả dân tộc. Với những cựu chiến binh, mỗi câu hát như đưa họ trở về những năm tháng tuổi trẻ, nơi tình đồng đội được thử thách bằng bom đạn và được gìn giữ bằng sự hi sinh vô điều kiện.

Ca khúc mới “Về thăm thành cổ” do nhạc sĩ Mạnh Dương sáng tác và dàn dựng, không thiên về âm hưởng bi tráng, tác phẩm lựa chọn cách kể chuyện bằng cảm xúc lắng đọng, như bước chân của những người lính năm xưa trở lại Thành cổ Quảng Trị để thăm đồng đội. Hình ảnh quá khứ và hiện tại đan xen, nhắc nhớ những mất mát không thể đong đếm, qua đó khẳng định giá trị của hòa bình.

Chương trình diễn ra trong không gian linh thiêng

Chất trữ tình tiếp tục lan tỏa qua tiết mục “Miền xa thẳm”, nơi nỗi nhớ và sự chờ đợi của hậu phương được khắc họa tha thiết. Nếu chiến tranh được nhìn từ góc độ của người lính ở Trường Sơn thì ca khúc lại mở rộng cảm xúc đến những người mẹ, người vợ, người yêu lặng lẽ chờ tin nơi quê nhà. Sự kết nối giữa tiền tuyến và hậu phương đã tạo nên chiều sâu cho chương trình.

Tiết mục “Tiếng hát trên đường quê hương” ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước. Những giai điệu mộc mạc gợi lên hình ảnh làng quê thanh bình, âm vang lời trên những con đường, như khẳng định rằng sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ sẽ nở hoa bằng cuộc sống yên bình.

Tiết mục “Gặp gỡ đồng đội” vừa là cuộc gặp mặt sum họp của những người còn sống mà còn là cuộc gặp trong hoài niệm, trong ký ức, nơi những người lính năm xưa vẫn sát cánh bên nhau, nương tựa, chở che, dù có người đã nằm lại mãi mãi trên dải đất Việt Nam.

Bên cạnh lời ca tiếng hát, vũ điệu hào hùng là những vần thơ tạo nên khoảng lặng xúc động: “Đồng chí ơi, biết bao người nằm xuống/Nơi tuyến đầu Tổ quốc khắc tên anh...” (tác giả Phương Liên diễn ngâm) khiến người nghe lặng đi trước sự hi sinh lớn lao của các thế hệ đi trước.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, biểu diễn xúc động

Tiếp nối nghĩa tình đồng đội

Các diễn viên, ca sĩ đều là cựu chiến binh, là thành viên của các câu lạc bộ thuộc Đội Văn nghệ Truyền thống Trường Sơn. Không diễn bằng kỹ thuật, mỗi lời hát cất lên là bằng chính những trải nghiệm của người đi qua chiến tranh, từng sống, chiến đấu trên tuyến lửa Trường Sơn và nỗi nhớ đồng đội. Mỗi lời ca như một nén hương lòng được thắp lên những phần mộ trong tiếng nhạc và khói sương lan tỏa.

Nhạc sĩ Vũ Mạnh Dương - Đội trưởng Đội văn nghệ Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “Lần đầu chúng tôi biểu diễn giữa không gian linh thiêng của tượng đài liệt sĩ. Khán giả của chúng tôi là hơn 2.000 đồng đội đang yên nghỉ nơi này. Được hát cho đồng đội tôi nghe, chúng tôi vô cùng xúc động”.

Ông Đinh Huy Thư - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng cho biết, chương trình nghệ thuật là sự khởi đầu cho chuyến đi “Về nguồn” biểu diễn tại Nghĩa trang Trường Sơn (Quảng Trị): “Đây là chuyến trở về đầy ý nghĩa của những người lính Trường Sơn, thăm lại chiến trường xưa, về hát cho đồng đội nghe và tri ân những người đã mãi mãi nằm lại. Thời gian của thế hệ chúng tôi không còn nhiều, vì thế mỗi chuyến đi đều mang giá trị tinh thần rất lớn”.