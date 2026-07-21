Hậu chung kết World Cup 2026: Argentina đối diện án phạt nặng, Messi trải lòng sau thất bại Sau trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha, đội tuyển Argentina vướng vào rắc rối pháp lý với FIFA trong khi dư luận tranh cãi dữ dội về danh hiệu Quả bóng Vàng của Rodri.

World Cup 2026 đã chính thức hạ màn với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Argentina. Tuy nhiên, dư âm của trận chung kết tại New York vẫn đang vô cùng nóng bỏng với những cuộc xô xát trên sân, các quyết định kỷ luật từ FIFA và tranh cãi xung quanh những danh hiệu cá nhân.

Argentina đối mặt án phạt từ FIFA sau màn hỗn chiến

Thất bại trong trận chung kết không phải là nỗi đau duy nhất mà đội tuyển Argentina phải gánh chịu. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, một cuộc hỗn chiến đã nổ ra trên sân cỏ. Tâm điểm là tình huống Leandro Paredes xô xát dữ dội với Gavi của Tây Ban Nha, châm ngòi cho màn va chạm giữa cầu thủ hai bên. Dù các thông tin ban đầu cho rằng Paredes nhận thẻ đỏ, nhưng nguồn tin xác nhận từ FIFA cho biết trọng tài đã không rút thẻ phạt trực tiếp nào trong vụ việc này.

Tuy nhiên, rắc rối chưa dừng lại ở đó. Toàn bộ đội hình Argentina đã từ chối thực hiện nghĩa vụ truyền thông tại khu vực mixed zone sau trận đấu. Ủy ban Kỷ luật FIFA đã chính thức bổ nhiệm công tố viên để điều tra toàn diện các hành vi vi phạm. Với việc vừa để xảy ra xô xát, vừa bỏ bê nghĩa vụ với báo chí, Liên đoàn Bóng đá Argentina đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt hành chính và kỷ luật rất nặng từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới.

Cầu thủ hai bên xô xát nhau ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Ảnh: Getty.

Những cái tôi nổi loạn: Từ Romero đến Enzo Fernandez

Trận chung kết còn ghi nhận những khoảnh khắc gây tranh cãi về thái độ của các ngôi sao bên phía Argentina. Hậu vệ Cristian Romero đã gây xôn xao khi thẳng thừng ngó lơ và từ chối bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lúc nhận huy chương bạc. Hành động này khiến Romero nhận không ít sự la ó từ khán giả có mặt tại sân vận động.

Trong khi đó, tiền vệ Enzo Fernandez, người nhận tấm thẻ đỏ tai hại ở cuối hiệp hai khiến Argentina mất người trong thời điểm then chốt, đã có những chia sẻ đầu tiên trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì một lời xin lỗi tới đồng đội và người hâm mộ về sai lầm cá nhân, Enzo chỉ bày tỏ sự tự hào khi được khoác áo đội tuyển quốc gia, một động thái khiến truyền thông đặt dấu hỏi về sự hối lỗi của tiền vệ này.

Tranh cãi Quả bóng Vàng: Rodri hay Lionel Messi?

Quyết định trao danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup 2026 cho tiền vệ Rodri của Tây Ban Nha đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ truyền thông Argentina. Nhà báo Antonio Serpa của TyC Sports nhận định FIFA đã "thiếu tinh tế" khi gạt tên Lionel Messi. Ở tuổi 39, Messi vẫn là linh hồn của giải đấu với 8 bàn thắng và 4 kiến tạo, đưa Argentina lọt vào tới trận đấu cuối cùng.

Ngược lại, Rodri dù không có bàn thắng hay kiến tạo nào, nhưng lại là hạt nhân trong lối chơi giúp Tây Ban Nha lên ngôi vô địch. Sự đối lập giữa số liệu thống kê cá nhân thuần túy của Messi và tầm ảnh hưởng chiến thuật của Rodri đang tạo nên một cuộc tranh luận nảy lửa về tiêu chí bình chọn của FIFA tại kỳ World Cup lần này.

Rodri đã có một kỳ World Cup đáng nhớ. Ảnh: Getty.

Lời từ biệt của Messi và niềm vui của người Tây Ban Nha

Giữa những ồn ào, Lionel Messi đã chọn cách hành xử điềm tĩnh hơn. Siêu sao 39 tuổi thừa nhận thất bại là một nỗi đau cần thời gian để chữa lành, nhưng ông vẫn gửi lời chúc mừng chân thành đến chức vô địch của Tây Ban Nha. Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của El Pulga, và dù không thể bảo vệ ngôi vương, Messi vẫn khẳng định sự tự hào về hành trình mà toàn đội đã đi qua.

Trong khi Argentina chìm trong tiếc nuối và rắc rối kỷ luật, đội tuyển Tây Ban Nha đã đáp chuyến bay về Madrid để bắt đầu lễ diễu hành mừng cúp vàng tại Plaza de Cibeles. Hình ảnh các cầu thủ ăn mừng náo nhiệt và nâng cao chiếc cúp vô địch trên chuyến bay từ New York đã đánh dấu sự trở lại đỉnh cao thế giới của bóng đá xứ sở bò tót sau hơn một thập kỷ chờ đợi.