Hậu vệ Xuân Mạnh khẳng định tuyển Việt Nam sẽ hạ Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 Dù nắm lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, tuyển Việt Nam không cầu hòa mà quyết tâm tiếp tục hạ Malaysia tại Mỹ Đình để tiến vào trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 với ưu thế cực lớn sau chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách. Tuy nhiên, thông điệp phát ra từ đại bản doanh của đội tuyển trước giờ bóng lăn hoàn toàn không có sự xuất hiện của tư tưởng an toàn: chiến thắng tiếp tục là mục tiêu duy nhất.

Quyết tâm đánh bại Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình

Xuất hiện trong buổi họp báo diễn ra vào ngày 18/8 trước thềm cuộc đối đầu, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đại diện cho tinh thần của toàn đội khi khẳng định Việt Nam không hề có ý định thi đấu cầu hòa để bảo toàn lợi thế.

Chia sẻ cụ thể về mục tiêu trước màn tái đấu, hậu vệ này nhấn mạnh: "Là 1 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, mục tiêu duy nhất của Mạnh và các đồng đội mỗi khi ra sân là giành chiến thắng. Trận đấu ngày mai cũng sẽ không ngoại lệ khi mục tiêu của đội tuyển Việt Nam chắc chắn là đánh bại Malaysia và giành quyền vào chơi ở trận chung kết."

Xuân Mạnh quyết tâm cùng tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia. Ảnh: VFF

Thái độ quyết liệt và sự tập trung cao độ từ các trụ cột như Xuân Mạnh cho thấy tư tưởng chủ quan hoàn toàn bị loại bỏ. Mặc dù kết quả lượt đi mang lại tâm thế thoải mái, tuyển Việt Nam vẫn muốn duy trì nhịp độ chơi bóng chủ động để giải quyết trận đấu một cách thuyết phục nhất.

Sức ép lên Malaysia và cơ hội chạm trán Thái Lan

Trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ khởi tranh vào lúc 20h ngày 19/8 tại sân vận động Mỹ Đình. Việc bị dẫn trước hai bàn buộc đội khách phải đẩy cao đội hình tấn công, mở ra nhiều khoảng trống cho các phương án phản công đắc lực của tuyển Việt Nam.

Đội giành chiến thắng chung cuộc ở cặp đấu này sẽ đối đầu với Thái Lan tại trận chung kết ASEAN Cup 2026. Trước đó, đại diện xứ chùa Vàng đã ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng sau khi vượt qua Singapore với tổng tỷ số nghẹt thở 4-3 qua hai lượt trận.