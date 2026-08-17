Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND HĐND Lâm Đồng không để kiến nghị cử tri “dừng lại” ở hội nghị Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Y Quang BKrông đề nghị HĐND các xã, phường tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, không để kiến nghị cử tri “dừng lại” ở hội nghị.

Chiều 17/8, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực và các Ban HĐND 2 cấp khu vực phía Tây tỉnh.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của các đồng chí: Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả và giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tổ chức, hoạt động của HĐND cấp xã.

Lãnh đạo các xã, phường tham dự hội nghị

Trong 7 tháng, HĐND tỉnh tổ chức 7 kỳ họp, thông qua 81 nghị quyết; tổ chức 13 phiên họp giải quyết 63 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Công tác giám sát, khảo sát tập trung vào các lĩnh vực như bầu cử, quản lý, bảo vệ rừng, y tế cơ sở, bồi thường, tái định cư, giải ngân đầu tư công và quản lý tài sản công.

HĐND cấp xã tổ chức 262 kỳ họp, ban hành 1.195 nghị quyết; thực hiện 184 cuộc giám sát, 55 phiên chất vấn, 61 phiên giải trình; tổ chức 813 đợt tiếp xúc cử tri, tiếp nhận hơn 1.011 kiến nghị.

Ông Phạm Mạnh Cường, Phó Chủ tịch HĐND phường Nam Gia Nghĩa đề xuất tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa HĐND với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, tránh chồng chéo trong hoạt động giám sát

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động HĐND 2 cấp còn một số hạn chế như: chất lượng chuẩn bị kỳ họp, thẩm tra và ban hành nghị quyết chưa đồng đều; giám sát ở một số nơi còn dàn trải; việc theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị chưa thường xuyên; nhân lực tham mưu, điều kiện hoạt động và ứng dụng chuyển đổi số tại một số địa phương còn hạn chế.

Ông Nguyễn Bá Thủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng Hòa kiến nghị tăng cường giao ban, chia sẻ kinh nghiệm giữa HĐND tỉnh và cấp xã, nhất là về giám sát, khảo sát và theo dõi thực hiện kiến nghị

Lãnh đạo HĐND các xã, phường đề nghị tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, tránh chồng chéo trong giám sát; đẩy mạnh giao ban, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ cho đại biểu; hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung và rà soát, điều chỉnh chế độ, kinh phí hoạt động phù hợp thực tế.

Đồng chí Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đề nghị HĐND các xã, phường lựa chọn những vấn đề trọng tâm, sát thực tiễn để giám sát

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Y Quang BKrông đề nghị HĐND các xã, phường tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là kỳ họp, giám sát, chất vấn và theo dõi giải quyết kiến nghị của cử tri; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, sát thực tiễn để giám sát, bảo đảm rõ nội dung, trách nhiệm và thời hạn xử lý.

Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; phân loại, xử lý cụ thể các kiến nghị được nêu tại hội nghị, không để kiến nghị kéo dài hoặc dừng lại ở hội nghị.