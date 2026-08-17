Thời sự HĐND phía Đông Lâm Đồng đổi mới, gần dân, sát dân Chiều 17/8, hơn 200 đại biểu là chủ tịch HĐND, UBND và đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND các xã, phường, đặc khu khu vực phía Đông Lâm Đồng dự Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND tỉnh, nhằm đánh giá kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng và thường trực HĐND cấp xã phía Đông Lâm Đồng

Các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K’ Mák; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích đồng chủ trì hội nghị.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K’ Mák; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích đồng chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K’ Mák nhấn mạnh, đây là năm đầu của nhiệm kỳ HĐND mới, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Vì vậy, hội nghị lần này không chỉ nhằm đánh giá kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ những tháng cuối năm, mà quan trọng hơn là trao đổi từ thực tiễn cơ sở, nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND 2 cấp.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo đánh giá của HĐND tỉnh, 7 tháng đầu năm 2026, Thường trực HĐND tỉnh đã tập trung khối lượng công việc khá lớn. Trọng tâm là chuẩn bị và tổ chức thành công 7 kỳ họp HĐND tỉnh (gồm 5 kỳ họp chuyên đề, Kỳ họp thứ nhất khóa XI và Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026); xem xét, thông qua 81 nghị quyết, kịp thời quyết định nhiều nội dung quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, quản lý ngân sách và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc điều hành hội nghị

Ngoài ra, còn tổ chức 13 phiên họp để giải quyết 63 nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp; tổ chức các cuộc họp chuyên đề về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng đề án Đổi mới HĐND 2 cấp, chuyển đổi số và triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, chương trình khám sức khỏe miễn phí cho Nhân dân...

Hoạt động giám sát, khảo sát tiếp tục được tăng cường, tập trung vào những lĩnh vực cử tri và Nhân dân quan tâm như: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải ngân đầu tư công; quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công sau sắp xếp; chế độ, chính sách đối với học sinh và một số nhóm đối tượng đặc thù, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh…

Chủ tịch HĐND, UBND và đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND các xã, phường, đặc khu tham dự hội nghị

HĐND cấp xã đã tổ chức 262 kỳ họp (124 kỳ họp thường lệ; 138 kỳ họp chuyên đề); ban hành 1.195 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực. Hoạt động giám sát, chất vấn đã được triển khai ở hầu hết địa phương; tiếp nhận và chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết hàng ngàn ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã Bắc Bình Bá Lâm Anh Tuấn có ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ họp, thực hiện hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phối hợp giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Phong Nguyễn Nữ Thanh Loan phát biểu tại hội nghị

Một số đại biểu cũng cho rằng, chất lượng chuẩn bị một số nội dung trình kỳ họp và ban hành nghị quyết chưa thật sự chặt chẽ, còn chậm, thiếu thông tin, ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng thẩm tra của các Ban.

Một số đơn vị còn lúng túng về trình tự, thủ tục tổ chức các hoạt động, nhất là tổ chức kỳ họp, thẩm tra, liên quan đến đầu tư công, giải phóng mặt bằng; chất vấn, giải trình chưa thường xuyên, chủ yếu tại kỳ họp; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát, cam kết sau chất vấn chưa thường xuyên…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Thắng Nguyễn Đức Hải Tùng có ý kiến tại hội nghị

Nhiều ý kiến cũng đề xuất tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao năng lực đại biểu và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND. Đối với các nội dung địa phương kiến nghị, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật trong tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K’ Mák phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K’ Mák ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và HĐND các xã, phường, đặc khu khu vực phía Đông Lâm Đồng trong triển khai nhiệm vụ thời gian qua.

Đồng chí K’ Mák nhấn mạnh, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, HĐND các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; chủ động nắm chắc tình hình thực tiễn để kịp thời quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và nâng cao chất lượng giám sát.

Từ những nội dung đã trao đổi, đồng chí K’ Mák đề nghị thường trực HĐND và đại biểu HĐND cấp xã cần nhanh chóng thích ứng với điều kiện mới; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động. Cùng với đó, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ mới. Hoạt động HĐND phải ngày càng thiết thực, gần dân, sát dân và hướng vào những vấn đề Nhân dân quan tâm, tránh hình thức, hành chính hóa hoạt động của cơ quan dân cử.

“ Yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát. Kiến nghị sau giám sát phải rõ nội dung, rõ trách nhiệm, rõ thời gian; đồng thời phải theo dõi, đôn đốc đến khi vấn đề được giải quyết hoặc có phương án giải quyết phù hợp. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K’ Mák

Từ yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát, đồng chí K’ Mák cũng lưu ý HĐND các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò của HĐND trong việc đồng hành cùng UBND giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương; tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Đối với những vướng mắc, khó khăn của các địa phương, đồng chí K’ Mák đề nghị các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ các kiến nghị để tổng hợp, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết hoặc trả lời cụ thể.