Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND HĐND phường Phan Thiết thông qua 5 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội Chiều 7/8, HĐND phường Phan Thiết (Lâm Đồng) khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ 5 (chuyên đề). Nội dung nhằm xem xét, thông qua một số nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tham dự kỳ họp có đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết.

Đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết tham dự kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND phường Phan Thiết, chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh: Đây là kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa rất quan trọng, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Những quyết nghị của HĐND tại kỳ họp không chỉ đáp ứng yêu cầu về tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công, phân bổ ngân sách theo quy định mà còn tạo nền tảng để khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Đồng thời, là cơ sở để triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG), thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường.

Đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết tham dự kỳ họp

Theo đó, tại kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND phường Phan Thiết đã nghe các tờ trình và dự thảo Nghị quyết, thảo luận và thống nhất thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Bao gồm các Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương lập kế hoạch đầu tư công trung hạn phường Phan Thiết giai đoạn 2026 - 2030; phê chuẩn điều chỉnh chủ trương lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 thực hiện Chương trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030; phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phòng, chống ma túy năm 2026…

Đồng chí Đỗ Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND phường Phan Thiết, chủ tọa kỳ họp.

Một trong những nội dung nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn phường Phan Thiết với 455 triệu đồng. Ngoài ra, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách phường Phan Thiết giai đoạn 2026 - 2030 từ 52,74 tỷ đồng lên 111,581 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn tập trung trong nước được phân cấp trên 67,5 tỷ đồng và nguồn thu tiền sử dụng đất được để lại chi đầu tư trên 44 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo UBND phường Phan Thiết và đại biểu HĐND phường tham dự kỳ họp

HĐND phường Phan Thiết cũng thống nhất phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Dự án 4 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý ở cơ sở thuộc Chương trình MTQG phòng, chống ma túy năm 2026 với số tiền 172,5 triệu đồng… Mục đích nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại gia đình và cộng đồng; phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn…

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp

HĐND phường đề nghị UBND phường khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện. Mặt khác, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đầu tư, giải ngân vốn, triển khai các dự án theo đúng quy định. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

HĐND phường đề nghị Thường trực HĐND, các ban, tổ và các đại biểu HĐND phường tiếp tục phát huy vai trò giám sát, thường xuyên theo dõi việc triển khai các nghị quyết. Song song đó, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kiến nghị những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân.