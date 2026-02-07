Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND HĐND tỉnh Lâm Đồng tập trung thảo luận giải pháp tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026 Sáng 2/7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã tập trung thảo luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2026.

Các đồng chí chủ trì Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dự kỳ họp

Tại phiên thảo luận, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã định hướng những nội dung trọng tâm để các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thu, chi ngân sách nhà nước; kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự kỳ họp

Theo đó, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị các đại biểu cần tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; đối chiếu với thực tiễn phát triển của địa phương để làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan; đồng thời đề xuất giải pháp có tính khả thi nhằm hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2026.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tham dự kỳ họp

Đối với lĩnh vực kinh tế, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu phân tích sâu mục tiêu tăng trưởng, đánh giá việc khai thác tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển của tỉnh sau sáp nhập; làm rõ những ngành, lĩnh vực còn nhiều khả năng tăng tốc trong 6 tháng cuối năm cũng như những điểm nghẽn đang cản trở tăng trưởng cần sớm tháo gỡ.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gợi ý các nội dung để các đại biểu tập trung thảo luận tại kỳ họp

Về ngân sách nhà nước, các đại biểu được đề nghị đánh giá triển vọng hoàn thành dự toán thu năm 2026, mức độ tương xứng giữa kết quả thu ngân sách với tốc độ tăng trưởng kinh tế; phân tích các nguồn thu còn dư địa khai thác, tình hình nợ thuế và đề xuất các giải pháp xử lý nợ đọng, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững phục vụ đầu tư phát triển.

Một nội dung được nhấn mạnh là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị làm rõ nguyên nhân giải ngân chậm, trách nhiệm của từng cơ quan, chủ đầu tư; phân tích các vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đất đai, vật liệu xây dựng hoặc năng lực tổ chức thực hiện. Xác định rõ các dự án chậm tiến độ, đề xuất mốc thời gian hoàn thành và phương án điều chuyển vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Đối với thu hút đầu tư ngoài ngân sách, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị đánh giá hiệu quả thực chất so với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; xem xét tiến độ lập, điều chỉnh quy hoạch tỉnh và quy hoạch cấp xã, hiệu quả tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, môi trường kinh doanh và việc xử lý các dự án tồn đọng, chậm triển khai.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và y tế, các đại biểu được đề nghị tập trung đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu về trường đạt chuẩn quốc gia, bảo hiểm y tế, số bác sĩ và giường bệnh trên một vạn dân; làm rõ các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên y tế; chuẩn bị điều kiện cho năm học 2026 - 2027; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tuyến cơ sở, đẩy nhanh triển khai bệnh án điện tử và tăng cường thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Đại biểu Kiều Châu Loan đề nghị UBND tỉnh làm rõ thêm về vốn đầu tư cho sự nghiệp văn hóa

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các đại biểu đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh xã hội, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đại biểu phân tích, dự báo những yếu tố có thể tác động đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong không gian phát triển mới; đề xuất các giải pháp giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đại biểu Trần Thị Chúc Quỳnh nêu kiến nghị thành lập sàn giao dịch nông sản, giúp người dân tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp

Tại phiên thảo luận, các ý kiến cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND tỉnh về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời đề nghị phân tích sâu hơn dư địa tăng trưởng sau sáp nhập đơn vị hành chính, làm rõ những ngành, lĩnh vực còn tiềm năng bứt phá để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của năm 2026.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận sáng 2/7

Nhiều đại biểu cho rằng, cần đánh giá sát hơn hiệu quả khai thác các lợi thế mới của tỉnh, xác định rõ các động lực tăng trưởng và những điểm nghẽn đang kìm hãm phát triển ở từng lĩnh vực.

Đối với thu ngân sách, các đại biểu đề nghị làm rõ khả năng hoàn thành dự toán năm, tập trung khai thác các nguồn thu bền vững, xử lý hiệu quả nợ đọng thuế và mở rộng dư địa nguồn thu phục vụ đầu tư phát triển.

Về đầu tư công, vấn đề giải ngân chậm được nhiều đại biểu quan tâm. Các ý kiến đề nghị rà soát toàn diện những dự án chậm tiến độ, phân tích rõ nguyên nhân do thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đất đai, vật liệu xây dựng hay năng lực tổ chức thực hiện; đồng thời xác định trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, chủ đầu tư và có phương án điều chuyển vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân.

Đại biểu Nguyễn Lâm Vũ đóng góp các giải pháp để tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2026

Đóng góp các giải pháp để tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm, đại biểu Nguyễn Lâm Vũ đưa ra 5 giải pháp.

Trong đó, cần rà soát, phân loại các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của người đứng đầu; tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng; điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt; tăng cường theo dõi các dự án trọng điểm, chương trình mục tiêu quốc gia và thường xuyên báo cáo tiến độ để HĐND tỉnh kịp thời giám sát, phối hợp tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về thu hút đầu tư ngoài ngân sách, đề nghị đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh quy hoạch tỉnh và quy hoạch cấp xã, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, thủ tục đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng để xử lý các dự án tồn đọng, chậm triển khai và thu hút các dự án mới.

Đại biểu Lâm Hồng Tuyên nêu các giải pháp thu hút vốn đầu tư toàn xã hội

Đại biểu Lâm Hồng Tuyên đề nghị, UBND tỉnh tập trung khơi thông các nguồn lực đầu tư, huy động mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư toàn xã hội thông qua việc phối hợp với hệ thống ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận tín dụng; đồng thời đẩy nhanh tháo gỡ các vướng mắc đối với các dự án ngoài ngân sách còn tồn đọng, sớm đưa nguồn lực lớn vào nền kinh tế.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và thu hút các nhà đầu tư chiến lược bằng việc triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh đã được điều chỉnh, công khai quỹ đất và danh mục dự án kêu gọi đầu tư; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” trong giải quyết thủ tục; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp và hạ tầng giao thông kết nối để tạo động lực thu hút dòng vốn tư nhân.

Đại biểu Tô Thị Nguyệt Thanh kiến nghị các ngành liên quan hỗ trợ người dân xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp

Về vấn đề phát triển bền vững ngành nông nghiệp, hạn chế tình trạng “được mùa, mất giá”, các đại biểu Trần Thị Chúc Quỳnh và Tô Thị Nguyệt Thanh cùng đề nghị tỉnh quan tâm thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản, hỗ trợ phát triển hợp tác xã và tăng cường dự báo thị trường nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó là xây dựng các sàn mua bán nông sản để người dân tiếp cận trực tiếp với nhiều người tiêu dùng, mở rộng đầu ra nông sản và quảng bá sản phẩm.

Đối với vấn đề phát triển kinh tế biển và bảo tồn nguồn lợi thủy sản, nhiều đại biểu đã nêu ra những bất cập, tồn tại địa phương. Đại biểu Đỗ Thái Dương, Bí thư Đặc khu Phú Quý cho biết, địa phương chịu tác động rõ rệt của hai mùa gió, trong khi hạ tầng cảng cá mới tập trung ở phía Nam đảo. Điều này khiến việc thực hiện các quy định của Chính phủ về cập cảng, bốc dỡ, thu mua hải sản gặp nhiều vướng mắc, nhất là đối với đội tàu thu mua trên biển.

Địa phương đã kiến nghị tỉnh và Trung ương xem xét áp dụng cơ chế đặc thù phù hợp với điều kiện thực tế của Phú Quý; cũng như đề nghị các sở, ngành sớm tham mưu tháo gỡ để không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của ngư dân.

Đại biểu Đỗ Thái Dương phát biểu thảo luận tại kỳ họp

Theo Bí thư Đặc khu Phú Quý, 6 tháng đầu năm, sản lượng khai thác hải sản của địa phương đạt khoảng 55% kế hoạch năm và có khả năng hoàn thành, vượt chỉ tiêu nếu các khó khăn về cơ chế được giải quyết.

Bên cạnh đó, ông Đỗ Thái Dương đề nghị tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi khai thác hủy diệt nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản; sớm giải quyết các hồ sơ hỗ trợ nhiên liệu còn tồn đọng cho ngư dân; đẩy nhanh xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho Phú Quý và sớm công bố quy hoạch các phân khu bảo tồn biển để người dân chủ động chuyển đổi sản xuất, tránh phát sinh vi phạm trong quá trình khai thác.

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Hoàng kiến nghị xử lý nghiêm tình trạng giã cào bay hoạt động trái phép

Còn đại biểu Nguyễn Thị Minh Hoàng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp - môi trường quan tâm quản lý tình trạng tàu giã cào bay hoạt động trái phép, sai tuyến đánh bắt, các hoạt động khai thác thủy sản mang tính tận diệt, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nguồn lợi thủy sản và sinh kế của ngư dân.

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Hoàng cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp liên ngành tuần tra, kiểm soát trên biển hiện nay, có những giải pháp mang tính đột phá, quyết liệt để xử lý dứt điểm tình trạng này.

Đại biểu Nguyễn Xuân Thanh đề nghị xác định các đối tượng ưu tiên trong thực hiện việc khám sức khỏe toàn dân

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và y tế, nhiều ý kiến đề nghị có giải pháp thực chất để nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, tăng số bác sĩ và giường bệnh trên một vạn dân, đầu tư cơ sở vật chất trường học, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia và khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên y tế.

Một số đại biểu cũng kiến nghị đẩy nhanh triển khai bệnh án điện tử, nâng cao chất lượng y tế cơ sở và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho năm học 2026 - 2027.

Đại biểu Nguyễn Xuân Thanh nêu ý kiến đề nghị ngành y tế làm rõ lộ trình để thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Đại biểu đề nghị tập trung thảo luận các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả kế hoạch khám sức khỏe toàn dân, đưa y tế trở thành một trong những trụ cột của an sinh xã hội.

Theo đó, cần rà soát tính khả thi của mục tiêu khám sức khỏe 100% dân số trong năm 2026, cần ưu tiên các nhóm yếu thế như: người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường huy động hệ thống y tế tư nhân tham gia khám sàng lọc, giảm áp lực cho y tế công lập; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm kết quả khám sức khỏe được cập nhật, liên thông đầy đủ trên Sổ sức khỏe điện tử VNeID.

Đồng chí Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời một số ý kiến thảo luận của đại biểu nêu ra tại kỳ họp

Đối với chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, các đại biểu đề nghị đánh giá rõ hơn thực trạng hạ tầng số, nguồn nhân lực và những điểm nghẽn cần tháo gỡ để khoa học, công nghệ và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiều ý kiến cũng đề cập công tác cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở.

Thảo luận về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện các giải pháp điều hành theo hướng cụ thể, khả thi, đủ mạnh để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công và phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số theo kế hoạch đề ra.